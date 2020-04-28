Кириллов В. – Неприветливая планета – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Эта загадочная планета не была обозначена ни на одной из звёздных карт, мало-мальски значимых областей Вселенной. Да и кто мог предположить, что здесь, на дальней периферии Млечного Пути, в стороне от заезженных магистральных маршрутов может встретиться что-то достойное разумного внимания учёных мужей, включая падких на космическую экзотику путешественников. Космические бродяги всегда обходили этот медвежий угол стороной, в силу его малоперспективности. Так бы и проследовал космический челнок мимо сего захолустья, если бы, внезапно возникшие неполадки в работе маршевого двигателя, не принудили его отклониться от курса. И пока астрофизик Хрос и бортинженер Ксо чинили свою изрядно потрёпанную посудину класса «Шнырок», ботаник Схис углядел в окуляре диковинную планету – третью по счёту от местного светила.

Сказать, что для путешественников это событие стало сколько-либо заметным явлением, значило – ничего не сказать. О! Это могло стать грандиозным открытием за последние пятьдесят космических лет. На планете наличествовала не просто органическая жизнь, а жизнь, проявлявшая себя разумной активностью! Впрочем, это предстояло ещё проверить.

– Везёт же Схису! – позавидовал бортинженер Ксо, испуская из щелястого зоба аромат смыслов с оттенком горького миндаля. – Совершить такое открытие! Теперь твоё имя навечно войдёт в историю!

Надо заметить, что путешествующие инопланетяне (а по всем признакам это были именно они) изъяснялись посредством многосложного сочетания разнообразных запахов, и не использовали для коммуникационного общения примитивные звуковые колебания.

– Да. Редкое везение! Не была бы поломки – не было бы и открытия, – выставил свой зоб астрофизик Хрос, обтирая ветошью щупальца, испачканные машинным маслом. – Предлагаю нанюхать эту планету именем Схис.

Ботаник Схис сконфузился, развесив по сторонам, торчащие на голове усики, что выражало крайнюю степень смущения.

– Да ладно вам! Хватит нюхаться надо мной! Займёмся лучше подготовкой к визиту. Движок починили, теперь можно и навигацией заняться.

Посадка на неведомую ранее таинственную планету прошла в штатном режиме. Шарообразный космический аппарат вошёл в плотные слои атмосферы, и приземлился на солнечной лесной поляне.

Мягкий контакт с почвой планеты слегка встряхнул путешественников и, тем самым, прервал извечный спор между ботаником и астрофизиком. Это был всё тот же, до тошноты надоевший бортинженеру Ксо спор непримиримых друзей. Смешней всего в этих резко пахучих поединках выглядел ботаник – ниспровергатель всеми признанных азбучных истин. Он с маниакальностью, достойной лучшего применения, утверждал, что двуногие динозавры, жившие на их планете пятьдесят миллионов лет назад, были вполне себе разумны и вымерли в результате нахлынувшей на планету радиации. В тот момент, когда их планета лишилась магнитного поля.



