Кириллов В. – Неприветливая планета – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Эта загадочная планета не была обозначена ни на одной из звёздных карт, мало-мальски значимых областей Вселенной. Да и кто мог предположить, что здесь, на дальней периферии Млечного Пути, в стороне от заезженных магистральных маршрутов может встретиться что-то достойное разумного внимания учёных мужей, включая падких на космическую экзотику путешественников. Космические бродяги всегда обходили этот медвежий угол стороной, в силу его малоперспективности. Так бы и проследовал космический челнок мимо сего захолустья, если бы, внезапно возникшие неполадки в работе маршевого двигателя, не принудили его отклониться от курса. И пока астрофизик Хрос и бортинженер Ксо чинили свою изрядно потрёпанную посудину класса «Шнырок», ботаник Схис углядел в окуляре диковинную планету – третью по счёту от местного светила.
Сказать, что для путешественников это событие стало сколько-либо заметным явлением, значило – ничего не сказать. О! Это могло стать грандиозным открытием за последние пятьдесят космических лет. На планете наличествовала не просто органическая жизнь, а жизнь, проявлявшая себя разумной активностью! Впрочем, это предстояло ещё проверить.
– Везёт же Схису! – позавидовал бортинженер Ксо, испуская из щелястого зоба аромат смыслов с оттенком горького миндаля. – Совершить такое открытие! Теперь твоё имя навечно войдёт в историю!
Надо заметить, что путешествующие инопланетяне (а по всем признакам это были именно они) изъяснялись посредством многосложного сочетания разнообразных запахов, и не использовали для коммуникационного общения примитивные звуковые колебания.
– Да. Редкое везение! Не была бы поломки – не было бы и открытия, – выставил свой зоб астрофизик Хрос, обтирая ветошью щупальца, испачканные машинным маслом. – Предлагаю нанюхать эту планету именем Схис.
Ботаник Схис сконфузился, развесив по сторонам, торчащие на голове усики, что выражало крайнюю степень смущения.
– Да ладно вам! Хватит нюхаться надо мной! Займёмся лучше подготовкой к визиту. Движок починили, теперь можно и навигацией заняться.
Посадка на неведомую ранее таинственную планету прошла в штатном режиме. Шарообразный космический аппарат вошёл в плотные слои атмосферы, и приземлился на солнечной лесной поляне.
Мягкий контакт с почвой планеты слегка встряхнул путешественников и, тем самым, прервал извечный спор между ботаником и астрофизиком. Это был всё тот же, до тошноты надоевший бортинженеру Ксо спор непримиримых друзей. Смешней всего в этих резко пахучих поединках выглядел ботаник – ниспровергатель всеми признанных азбучных истин. Он с маниакальностью, достойной лучшего применения, утверждал, что двуногие динозавры, жившие на их планете пятьдесят миллионов лет назад, были вполне себе разумны и вымерли в результате нахлынувшей на планету радиации. В тот момент, когда их планета лишилась магнитного поля.
Борис Долинго|Author
По поводу набора текста и общих замечаний по грамматике могу сказать то же самое, что уже написано в рецензии к рассказу «Робот-приколист».
Относительно содержания – снова схожее замечание: рассказ по своей общей идее и, главное, по характеру написания, конечно же не может рассматриваться как фантастика «научная».
Несерьёзность начинается с самого начала хотя бы уже в названии корабля пришельцев «Шнырок»: оно нарочито уничижительно смешное. Затем фразы типа «пятьдесят космических лет» или «астрологический день» своей явной шутливой ненаучностью наводят на мысли о юморе. Или «гравитационный якорь», у которого, тем не менее, есть некий вещественный трос – в чём же тогда технический смысл «гравитационного якоря»?! Я вот лично подумал сначала, что именно сила гравитации, а не какой-то трос, держит корабль на месте (но трос, как видим дальше, требовался по сюжету, и автор пошёл на явное нарушение «научного» смысла).
Или фраза «Корабль движется в направлении милого сердцу созвездия». Видимо, автор хотел сказать, что пришельцы направились в сторону своей планеты и, соответственно, звезды (или, наоборот). Но тогда при чём тут «созвездие»? Похоже, автор повторяет частую ошибку многих «фантастов», плохо понимающих строение Вселенной и отправляющих, например, своих героев в экспедицию, допустим, «в созвездие Большой Медведицы», забывая (или именно не понимая), что звёзды в созвездиях расположены, как правило, в десятках или даже сотнях световых лет друг от друга. Созвездие – это всего лишь фигура, составленная проекциями звёзд на конкретную точку наблюдения, поэтому нельзя «полететь к созвездию» – это раз. Ну а сами пришельцы «милое сердцу созвездие» никак не могли бы видеть с Земли (из чуждой им точки Вселенной) – то есть. даже в сторону какого-то «знакомого им созвездия» они никак не могли бы лететь, поскольку, просто-напросто, не могли бы наблюдать такое созвездие.
Далее, почему автор называет конечности пришельцев «щупальцами»?! Если речь о муравьях, то у последних имеются лапки, но никак не щупальца.
Не ясно, что имеется в виду во фразе: «…я провёл повторный анализ крови нашего динозавра и убедился, что все хромосомные структуры в образцах полностью разрушены…» – Это анализ крови живого на данный момент существа (человека) – с чего бы там наблюдались «полностью разрушенные» хромосомные структуры?! Фраза объясняется лишь желанием подогнать сюжетное решение под якобы действие радиации, но такое объяснение ничего не объясняет (пардон за тавтологию), поскольку бессмысленно с научной точки зрения.
Ещё есть нестыковки «технологической логики». Выходят из корабля пришельцы в скафандрах – так и сказано: «Облачившись в лёгкие скафандры». И при этом тут же упоминается, что командир спускается «с обнажённой головой»! А тогда в чём смысл скафандров, зачем они вообще? Опять же, сказано, что пришельцев защищает силовое поле – а как они тогда пьют росу и вообще разговаривают друг с другом запахами? Силовой поле, получается, действует как-то избирательно? (Подобные вещи необходимо пояснять, хотя бы вскользь, и даже в «юморных» рассказах, а иначе стойкой ощущение, что автор сам не чётко понимает, что описывает).
Хотя все имеющиеся оплошности вполне можно исправить, тем более, что в рассказе есть одно место, которое автору бесспорно удалось – это самая последняя фраза про муравья-аборигена, который не стал бы возражать, если людей уничтожила бы радиация. А последняя фраза, кстати, очень важный нюанс, особенно для произведения малой формы. Обращаю на это внимание – это удача автора (не все так могут!) Сделать бы остальной текст под стать этому нюансу – и вполне приличный «юморной» рассказ мог бы иметь место, даже несмотря на то, что тема (пришельцы, похожие на некий земной вид, не ставший разумным) многократно изъезжена в фантастике.