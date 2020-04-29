Ладная В.-Скандинавская девственница – 6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Любое совпадение с реальными

событиями и персонажами

носит случайный характер.

СНАЧАЛА МЫ УВИДЕЛИ ЭТО ТАК.

К королю – то ли Карлу VII, то ли олигарху – привели невинную девочку с косичками, шестнадцати лет. Она слышала голоса. То ли это святой Михаил и святая Екатерина. То ли инопланетяне. Но они приказали девочке спасти Францию и дофина, а заодно всю планету Земля.

У девочки диагностировали аутизм. Или эпилепсию. Неважно. Всё одно болезная.

Звали девочку Жагрета Даркберг.

Скандинавская дева облачилась в рыцарские доспехи, вступила на борт суперсовременной, но допотопной яхты (прямо, как в сказке: приди не одетая и не голая, не с пустыми руками и не с подарочком).

И Жагрета освободила Орлеан, попутно толкнув речь в ООН.

-Ваша столетняя война с природой привела к тому, что в потоках нефти погибают рыбы. Почва рождает мутантов. Животные кончают жизнь самоубийством.

Здесь, на этой планете больше невозможно жить! А вы имеете наглость взывать к молодёжи с призывом подарить вам надежду! Вы украли наше детство. Вы украли нашу Землю, разворовали ископаемые, промотали кислород и чистую воду! Вы со своим обществом потребления истратили наше будущее!

При этом лицо спасительницы человечества кривилось то ли от неконтролируемых приступов злобы, то ли от нервного тика: эпилепсия всё-таки.

Францию Жагрета спасла и человечество всколыхнула.

И С ЭТОЙ МИНУТЫ ВСЕ ВИДЕЛИ ЭТО ТАК.

-Да она ведьма!

-Да она прогульщица! Она уроки в школе пропускала ради спасения человечества, двоечница!

-Она одержима дьяволом!

-Она куплена олигархами, они с её помощью устраняют конкурентов!

-Она носит мужскую одежду!

-Она в экономике ничего не понимает! И вообще она сама мутант!

Тем временем Жагрета под королевской бело-золотой Орифламмой повела зелёных на приступ. На приступ чего, не очень было понятно. Но зелёные побеждали.

И все шавки, прихвостни и лизоблюды захватчиков и погубителей Земли подняли шакалий вой.

-По ней комиссия по делам несовершеннолетних плачет!

-Из-за неё миллионы людей останутся без работы! Им семьи кормить нечем будет! И всё только чтобы удовлетворить детсадовские капризы и розовоочковые мечты разбушевавшегося дауна!

Ах, цветочки, ах, цыплятки-крольчатки! На Земле семь миллиардов дармоедов. Если сберегать лютики-цветочки, эти семь миллиардов передохнут с голоду. Их может прокормить только развитая промышленность. А она неизбежно бьёт по экологии.

Зелёные тоже не молчали.

-Эти твари богатеи, чтобы спасти свои шизофренического размера состояния, чтобы удовлетворить свою патологическую жадность, готовы нас всех отравить или сделать бесплодными. Владыкам мира плевать и на людей, и на планету.



