Ладная В.-Скандинавская девственница – 6

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Любое совпадение с реальными
событиями и персонажами
носит случайный характер.
СНАЧАЛА МЫ УВИДЕЛИ ЭТО ТАК.
К королю – то ли Карлу VII, то ли олигарху – привели невинную девочку с косичками, шестнадцати лет. Она слышала голоса. То ли это святой Михаил и святая Екатерина. То ли инопланетяне. Но они приказали девочке спасти Францию и дофина, а заодно всю планету Земля.
У девочки диагностировали аутизм. Или эпилепсию. Неважно. Всё одно болезная.
Звали девочку Жагрета Даркберг.
Скандинавская дева облачилась в рыцарские доспехи, вступила на борт суперсовременной, но допотопной яхты (прямо, как в сказке: приди не одетая и не голая, не с пустыми руками и не с подарочком).
И Жагрета освободила Орлеан, попутно толкнув речь в ООН.
-Ваша столетняя война с природой привела к тому, что в потоках нефти погибают рыбы. Почва рождает мутантов. Животные кончают жизнь самоубийством.
Здесь, на этой планете больше невозможно жить! А вы имеете наглость взывать к молодёжи с призывом подарить вам надежду! Вы украли наше детство. Вы украли нашу Землю, разворовали ископаемые, промотали кислород и чистую воду! Вы со своим обществом потребления истратили наше будущее!
При этом лицо спасительницы человечества кривилось то ли от неконтролируемых приступов злобы, то ли от нервного тика: эпилепсия всё-таки.
Францию Жагрета спасла и человечество всколыхнула.
И С ЭТОЙ МИНУТЫ ВСЕ ВИДЕЛИ ЭТО ТАК.
-Да она ведьма!
-Да она прогульщица! Она уроки в школе пропускала ради спасения человечества, двоечница!
-Она одержима дьяволом!
-Она куплена олигархами, они с её помощью устраняют конкурентов!
-Она носит мужскую одежду!
-Она в экономике ничего не понимает! И вообще она сама мутант!
Тем временем Жагрета под королевской бело-золотой Орифламмой повела зелёных на приступ. На приступ чего, не очень было понятно. Но зелёные побеждали.
И все шавки, прихвостни и лизоблюды захватчиков и погубителей Земли подняли шакалий вой.
-По ней комиссия по делам несовершеннолетних плачет!
-Из-за неё миллионы людей останутся без работы! Им семьи кормить нечем будет! И всё только чтобы удовлетворить детсадовские капризы и розовоочковые мечты разбушевавшегося дауна!
Ах, цветочки, ах, цыплятки-крольчатки! На Земле семь миллиардов дармоедов. Если сберегать лютики-цветочки, эти семь миллиардов передохнут с голоду. Их может прокормить только развитая промышленность. А она неизбежно бьёт по экологии.
Зелёные тоже не молчали.
-Эти твари богатеи, чтобы спасти свои шизофренического размера состояния, чтобы удовлетворить свою патологическую жадность, готовы нас всех отравить или сделать бесплодными. Владыкам мира плевать и на людей, и на планету.
Борис Долинго|Author
Сразу замечание по набору текста, которое, увы, приходится делать очень часто: авторы, дорогие! Вы же пишите литературное произведение на русском языке! А в традициях русского литературного языка имеет место подача текста с красными строками, которые показывают начало каждого нового абзаца и, значит, начало чуть новой части повествования (чуть иной авторской мысли). Именно поэтому в литературном тексте на русском языке нет нужды в увеличенных интервалах перед каждым абзацем. Идиотская мода писать без красных строк, выделяя каждый абзац через увеличенный отступ, пришла из Интернета. Ну да, там для экранного чтения – особенно каких-то новостных материалов, статей и т.п. текстов – это оправдано, но даже в Сети правильным остаётся подавать текст художественного литературного произведения с красными строками и без увеличенных отступов между абзацами.
Кроме того, существуют два разных знака пунктуации – тире и дефис. Это – РАЗНЫЕ знаки! Прописывая прямую речь, перед началом слов некого персонажа ставят именно тире, и после него до первой буквы следующего слова обязательно присутствует пробел. Использовать дефисы вместо тире и уж, тем более, не ставить пробелы между таким заменителем тире и словом – крайне дурной тон.
В тексте встречаются своего рода подзаголовки, выделенные автором заглавными буквами. Опять же – правило набора таких мест: в заголовках (или, например, названиях глав) никогда не ставятся точки. В данном случае, поскольку автор после такого «позаголовка» даёт к нему как бы пояснение, то уместно будет поставить знак двоеточия.
Это всё разумеется, вряд ли может стать причиной того, что ваш текст, если он в остальном прекрасен, будет отвергнут редактором, но это всё, так сказать, литературные «правила хорошего тона».
Что касается литературного языка в целом, то он вполне ничего себе, хотя есть отдельные стилистические корявости, ну вот, например, фраза: «…Из-за геномодифицированных продуктов от рака подыхал каждый второй человек…» – Согласитесь, при таком построении предложения смысл получился несколько искажённым: то ли продукты были «от рака» («против рака» или «представленными раком»?!), то ли люди погибали от рака? Куда внятнее написать, например, так: «…Из-за геномодифицированных продуктов, вызывавших рак, подыхал каждый второй человек…» Ну и т.п.
Но в целом рассказ мне понравился – он, что называется, на злобу дня. Принимается в раздел фантастической сатиры и юмора («Повод для улыбки» – хотя этот раздел можно было бы называть и как «Повод для сарказма», ведь юмористическая фантастика – это куда чаще «сарказм», чем чистый юмор). Имеющиеся недочёты будут отредактированы при подготовке к публикации.