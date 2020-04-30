Домнина И. – Человек-дождь – 20

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия

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Для чего Саше человек-дождь? Объявился посреди квартиры и льётся. Зачем?

Когда чужак возник из ниоткуда, не испугалась и не сильно удивилась. Без него голова тяжёлая. Вытолкав все остальные мысли, в ней болезненным спрутом укрепилась одна: «Ушёл. Андрей ушёл. Совсем».

А человек-дождь даже симпатичный. Она разглядела его не стесняясь, в упор, как экзотическую картину в музее, что притянула взгляд яркими красками, а смыслом непонятна. Если бы кто из обычных людей появился так внезапно, Саша бы испугалась. Вор, разбойник, маньяк? А так, ну подумаешь, – человек-дождь, их в реальности не бывает – киношная декорация. Сон? Галлюцинация? «Какая разница, – лениво заворочался спрут в голове, – ведь Андрей ушёл?»

А тут столб из воды, человеческого роста, с размытым мужским силуэтом внутри. Гость ненужный, незваный, да к тому же, нелепо разливается водопадом. Правда, вода потрясающе красивого цвета: сине-бирюзовой глубины. Океанская – сказала бы Саша, хотя у океана никогда не была. Об пол прозрачный поток не разбивается, даже не касается, плавно огибает синего человека и поднимается опять наверх, чтобы снова перед его лицом выпасть дождём – этакий круговорот. По поверхности водопада как по маслу скользят быстрые капли, за это Саша, не раздумывая, и назвала пришельца человеком-дождём. Сквозь воду проступает приятное мужское лицо, нечёткое за рябью капель, но взгляд кажется добрым и немного грустным.

– Я никуда не выльюсь. Это моё нормальное состояние. Ты ведь не боишься меня?

Кажется, синий давно уже что-то говорит. И, вроде, представился. Саша ответила? Настоящий гость или нет, но она почувствовала неловкость от того, что почти совсем не обращает на него внимание. Мысленный скорбный спрут обосновался в голове надёжно. Обнял уютным коконом, только Саша, пусть и нехотя, выбралась из него, посмотрела на человека-дождя.

– Я Александра. Как тебя зовут?

– Рий.

Ей показалось, что дождевой водопад перед лицом синего человека колыхнулся вздохом.

– Неказистый какой. – Она не желала признавать его настоящим. – Имя дурацкое. Чего тебе надо, Рий?

– Ты задаёшь неправильные вопросы. И не слушаешь. Совсем неинтересно знать: кто я и откуда?

«Я разговариваю с призраком. Докатилась. Схожу с ума? Пусть, – подумала Саша. – Андрей не вернётся. Сказать это дождю? Он поймёт? А если Андрей никогда больше не придёт и не позвонит? Да пусть тогда весь мир летит в тартарары!» Она отошла от окна, где стояла в трёх шагах от человека-дождя. Прошлёпала вяло, шевелиться не хотелось, как и говорить. Но присутствие человека-дождя раздражением скребло по затылку, даже если не смотрела в его сторону. Выдёргивало из страдальческого кокона, оставаться только в нём никак не получалось. «Странно, – возникла отстранённая мысль, – за окном дождь и у меня в квартире дождь». Саша прошла мимо человека-дождя и села на диван.



