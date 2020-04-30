Домнина И. – Человек-дождь – 20

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По заявке автора текст произведения будет удален, но останется название, имя автора и рецензия
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Для чего Саше человек-дождь? Объявился посреди квартиры и льётся. Зачем?
Когда чужак возник из ниоткуда, не испугалась и не сильно удивилась. Без него голова тяжёлая. Вытолкав все остальные мысли, в ней болезненным спрутом укрепилась одна: «Ушёл. Андрей ушёл. Совсем».
А человек-дождь даже симпатичный. Она разглядела его не стесняясь, в упор, как экзотическую картину в музее, что притянула взгляд яркими красками, а смыслом непонятна. Если бы кто из обычных людей появился так внезапно, Саша бы испугалась. Вор, разбойник, маньяк? А так, ну подумаешь, – человек-дождь, их в реальности не бывает – киношная декорация. Сон? Галлюцинация? «Какая разница, – лениво заворочался спрут в голове, – ведь Андрей ушёл?»
А тут столб из воды, человеческого роста, с размытым мужским силуэтом внутри. Гость ненужный, незваный, да к тому же, нелепо разливается водопадом. Правда, вода потрясающе красивого цвета: сине-бирюзовой глубины. Океанская – сказала бы Саша, хотя у океана никогда не была. Об пол прозрачный поток не разбивается, даже не касается, плавно огибает синего человека и поднимается опять наверх, чтобы снова перед его лицом выпасть дождём – этакий круговорот. По поверхности водопада как по маслу скользят быстрые капли, за это Саша, не раздумывая, и назвала пришельца человеком-дождём. Сквозь воду проступает приятное мужское лицо, нечёткое за рябью капель, но взгляд кажется добрым и немного грустным.
– Я никуда не выльюсь. Это моё нормальное состояние. Ты ведь не боишься меня?
Кажется, синий давно уже что-то говорит. И, вроде, представился. Саша ответила? Настоящий гость или нет, но она почувствовала неловкость от того, что почти совсем не обращает на него внимание. Мысленный скорбный спрут обосновался в голове надёжно. Обнял уютным коконом, только Саша, пусть и нехотя, выбралась из него, посмотрела на человека-дождя.
– Я Александра. Как тебя зовут?
– Рий.
Ей показалось, что дождевой водопад перед лицом синего человека колыхнулся вздохом.
– Неказистый какой. – Она не желала признавать его настоящим. – Имя дурацкое. Чего тебе надо, Рий?
– Ты задаёшь неправильные вопросы. И не слушаешь. Совсем неинтересно знать: кто я и откуда?
«Я разговариваю с призраком. Докатилась. Схожу с ума? Пусть, – подумала Саша. – Андрей не вернётся. Сказать это дождю? Он поймёт? А если Андрей никогда больше не придёт и не позвонит? Да пусть тогда весь мир летит в тартарары!» Она отошла от окна, где стояла в трёх шагах от человека-дождя. Прошлёпала вяло, шевелиться не хотелось, как и говорить. Но присутствие человека-дождя раздражением скребло по затылку, даже если не смотрела в его сторону. Выдёргивало из страдальческого кокона, оставаться только в нём никак не получалось. «Странно, – возникла отстранённая мысль, – за окном дождь и у меня в квартире дождь». Саша прошла мимо человека-дождя и села на диван.
Борис Долинго|Author
К набору текста и к литературному качеству претензий нет. А вот к сюжету…
Конечно, это во многом моё субъективное мнение, но, как мне кажется, литературное произведение вообще, а фантастическое, в частности, должно выполнять, как минимум, следующие функции:
1. Увлекать и развлекать читателя.
2. При том, что увлекать и развлекать, произведение должно убеждать читателя в возможности существования описываемого мира.
3. Чему-то учить (ну, это уже некая сверхзадача).
4. Заставить задуматься о каких-то «мировых» проблемах (тоже из серии сверхзадач).
В какой-то мере данный текст, конечно, развлекает – поворот сюжета в самом начале, действительно, цепляет: а кто же это, что же это такое появилось в квартире героиня (ГГ)? Но вот далее вся выстроенная сюжетная «схема» нисколько не убеждает в реальности происходящего.
Пронимаете, о чём я? Ну. Да – даже в самом фантастическое сюжете, если всё сделано добротно, должно возникать убеждение, что эта невероятная ситуация хоть сколько-нибудь РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНА! А вот тут такой веры нет совсем. Ну с чего из-за того, что ГГ рассталась с любимым мужиком, она должна перенестись в будущее?! Нет, посыл, разумеется, предельно «фантастичный», но он исключительно надуманный, и мало кого сможет убедить. Этак, если все наши женщины, которых бросают мужики, станут переноситься в прошлое, у нас и женщин-то не останется, прощу прощения за сарказм.
Т.е., тут для «достоверности» требуется какое-то ещё развитие мысли для убеждения читателя, а его нет, в принципе. Судя по всему, автор «придумала» некий «водный мир», и захотела его описать, дав возможность своей ГГ одним глазком взглянуть на него. Но возможность – вот что тут очень важно! – благодаря которой ГГ смогла увидеть этот «мир будущего», автор убедительно прописать не сумела.
В результате всё получилось весьма «картонно» в сюжетном смысле, несмотря на очень гладкий литературный язык. Впрочем, этот последний компонент – далеко не самая плохая характеристика автора (многие авторы, увы, и убедительные сюжеты строить не умеют, и хорошим литературным языком не владеют, а тут у нас есть хотя бы второй компонент). Уверен, что если автор станет более вдумчиво подходить к созданию сюжетов, то из-под её пера станут выходить более качественные по всем параметрам тексты.