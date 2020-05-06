Кириллов В. – Робот-приколист – 35

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Смит Коралл с трудом разлепил веки, открещиваясь от кошмарного видения. Каждую ночь его преследовал один и тот же сон: он снова и снова попадал в метеорный поток грозящий разрушить его корабль. В эту ночь Смит тоже был на волосок от гибели. «Психиатра что ли посетить? – подумал он. И тут же одёрнул себя: – Тогда уж точно спишут!» – Расставаться с любимой профессией Коралл был не готов.

Смит посмотрел на разметавшуюся в постели жену, погладил её спящие волосы, и поплёлся в ванную принимать душ. Он никак не мог привыкнуть к вольной воде, струящейся из лейки, хотя прошло уже более полугода после возвращения на Землю. Там в космосе, в чреве звездолёта, где он провёл большую часть сознательной жизни, такая расточительность была немыслима.

Закончив омовение, Смит помолился и, растягивая удовольствие, выпил чашечку кофе. Кофе был натуральный, не в пример тому, что синтезировали в каждом доме, как впрочем, и все остальные продукты. Кофе, французский коньяк, а так же банку натуральных бычков в томате Смит умыкнул в продуктовом складе, когда согласовывал список продуктов для предстоящей экспедиции. Понятно, – эти деликатесы предназначались не для простых смертных, но угрызений совести Смит не испытывал. Натуральные продукты были нужны для дела.

Завершив трапезу, включавшую в себя (помимо кофе) поджаристые синтетические гренки, Смит открыл холодильник, достал вышеупомянутые деликатесы и, повздыхав, уложил в кейс. К слову сказать, холодильник ему достался в наследство от деда по материнской линии, и сослуживцы, навещавшие Смита, всегда таращились на этот странный агрегат, пытаясь определить его назначение. Надобность в подобном устройстве давно отпала: пища синтезировалась в каждом доме, а её остатки мгновенно утилизировались. Но Смит не спешил с ним расставаться.

Наскоро попрощавшись с женой, он спустился в подъезд и вызвал маршрутное такси. На улице вовсю хлестал ливень. Его туго натянутые струны звенели, ударяясь об асфальт, взвевая водяную пыль. «Какая расточительность! Что же ты, матушка Земля, творишь! – рассмеялся Смит. – Это же, ни в какие ворота!».

Войдя в причаливший к подъезду воздушный гравитон, он уселся в кресло, положил на колени кейс с продуктами, нажал на одиноко торчащую зелёную кнопку и продиктовал адрес:

– Робототехнический Центр. Склад готовых изделий.

– Ваш адрес: «Робототехнический Центр Астронавтики. Склад готовых изделий». Подтвердите адрес доставки, – потребовала машина.

– Да! чёрт возьми! Непонятно что-ли? – Он повторно нажал кнопку, и гравитон взмыл в небо.



