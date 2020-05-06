Кириллов В. – Робот-приколист – 35

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Смит Коралл с трудом разлепил веки, открещиваясь от кошмарного видения. Каждую ночь его преследовал один и тот же сон: он снова и снова попадал в метеорный поток грозящий разрушить его корабль. В эту ночь Смит тоже был на волосок от гибели. «Психиатра что ли посетить? – подумал он. И тут же одёрнул себя: – Тогда уж точно спишут!» – Расставаться с любимой профессией Коралл был не готов.
Смит посмотрел на разметавшуюся в постели жену, погладил её спящие волосы, и поплёлся в ванную принимать душ. Он никак не мог привыкнуть к вольной воде, струящейся из лейки, хотя прошло уже более полугода после возвращения на Землю. Там в космосе, в чреве звездолёта, где он провёл большую часть сознательной жизни, такая расточительность была немыслима.
Закончив омовение, Смит помолился и, растягивая удовольствие, выпил чашечку кофе. Кофе был натуральный, не в пример тому, что синтезировали в каждом доме, как впрочем, и все остальные продукты. Кофе, французский коньяк, а так же банку натуральных бычков в томате Смит умыкнул в продуктовом складе, когда согласовывал список продуктов для предстоящей экспедиции. Понятно, – эти деликатесы предназначались не для простых смертных, но угрызений совести Смит не испытывал. Натуральные продукты были нужны для дела.
Завершив трапезу, включавшую в себя (помимо кофе) поджаристые синтетические гренки, Смит открыл холодильник, достал вышеупомянутые деликатесы и, повздыхав, уложил в кейс. К слову сказать, холодильник ему достался в наследство от деда по материнской линии, и сослуживцы, навещавшие Смита, всегда таращились на этот странный агрегат, пытаясь определить его назначение. Надобность в подобном устройстве давно отпала: пища синтезировалась в каждом доме, а её остатки мгновенно утилизировались. Но Смит не спешил с ним расставаться.
Наскоро попрощавшись с женой, он спустился в подъезд и вызвал маршрутное такси. На улице вовсю хлестал ливень. Его туго натянутые струны звенели, ударяясь об асфальт, взвевая водяную пыль. «Какая расточительность! Что же ты, матушка Земля, творишь! – рассмеялся Смит. – Это же, ни в какие ворота!».
Войдя в причаливший к подъезду воздушный гравитон, он уселся в кресло, положил на колени кейс с продуктами, нажал на одиноко торчащую зелёную кнопку и продиктовал адрес:
– Робототехнический Центр. Склад готовых изделий.
– Ваш адрес: «Робототехнический Центр Астронавтики. Склад готовых изделий». Подтвердите адрес доставки, – потребовала машина.
– Да! чёрт возьми! Непонятно что-ли? – Он повторно нажал кнопку, и гравитон взмыл в небо.
Борис Долинго|Author
По поводу набора текста. В целом набрано неплохо, но совершенно ни к чему, как постоянно повторяю, делать увеличенные интервалы между абзацами, если автор использует красные строки. Правда, к сожалению, есть места, где автор начинает прямую речь не с красной строки, а, скажем, в середине абзаца косвенной речи. Это абсолютно неверный набор текста: прямая речь каждый раз (если только она не является продолжением прямой речи, разорванной вставкой речи косвенной) должна начинаться только с красной строки!
Есть отдельные описки и т.п. шероховатости, но в целом написано грамматически неплохо, хотя встретилось, например, и написание «навстречу» слитно в случае, когда требовалось именно раздельное написание (надеюсь, это описка).
Стилистически иногда встречаются ненужные уточнения – отместоимённые прилагательные типа «его», «свой» и т.п.. Например: «…На улице вовсю хлестал ливень. Его туго натянутые струны звенели, ударяясь об асфальт…» – Ну вот к чему тут уточнение «его»? И так понятно, что речь о струях дождя. Без этого слова, да ещё если вместо него и точки поставить тире, предложение становится более яркий и выразительным. Если такие места отредактировать по всему тексту, то и текст в целом станет более ярким и выразительным.
Есть некоторый избыток повторов форм глагола «быть»: если в тексте следуют друг за другом все эти «был-была-было…» и т.д., то это всегда представляет текст (даже при интересном содержании!) в не очень выгодном свете.
Также стилистика изложения не очень хороша ещё и вот почему: автор слишком часто строит рубленые, короткие и обособленные предложения там, где стоило бы сделать предложения сложные. Например: «…Цель посещения центра была банальна. Она заключалась в прохождения проверочных тестов в рамках технического регламента…» – Почему бы не убрать точку после слова «банальна» и не поставить там двоеточие? Ведь там следует именно ПОЯСНЕНИЕ! Текст в таких случаях, несмотря на то, что предложения удлиняются, начинает читать более «гладко» и, значит, читается быстрее, понимание текста улучшается, т.е., и динамика сюжета на уровне читательского восприятия повышается.
Или вот очень характерный в этом смысле момент: «…Пилот с трудом признал в нём старого приятеля. Скорей по глазам и голосу с характерной хрипотцой…» – Здесь не только просто руки чешутся убрать точку после слова «приятеля», соединить два предложения в одно через тире, да и слово «скорее» заменить, например, на «в основном» или на «лишь».
Подобных примеров по тексту можно привести множество (у меня в подобных случаях всегда возникает подозрение, что такая «стилистика» во многом продиктована неуверенностью авторов в правильности применения нужных знаков пунктуации – запятых, тире, двоеточий и т.п. – а поставил точку, начал новое предложение – и вроде бы снял проблему. Но в результате неизбежно страдает общий вид и гладкость текста).
Имеются отдельные замечания по поводу точности используемых терминов. Например, «планетарная система Сириуса»: слово «планетарный» относится не к строению планетной системы звезды, а описывает некое явление, охватывающее планету целиком (допустим, «эпидемия планетарного характера» – она же «пандемия»). Тут надо сказать так: «ПЛАНЕТНАЯ система Сириуса», а то и ещё проще – «система Сириуса» (предельно ясно и профессионально по-астрономически будет звучать).
Или: «редчайшая ферритовая руда». Ферритовая руда – это обычная железная руда – и что в ней может быть такого «редчайшего»? Ровным счётом ничего. Ну, и т.д., и т.п. Вычитывать надо текст в этом ракурсе.
Я говорю о таких вещах потому, что автору, если он использует некие «термины», всегда стоит точно понимать значение и смысл таких терминов. Иначе вместо того, чтобы придать тексту большую «весомость», «научность» и т.п. «смысл», это сработает в обратную сторону.
По поводу «натуральных бычков в томате»: эти консервы – чисто русское явление. У героя с именем Смит (живущим явно не в России, и в сравнительно отдалённом будущем) ну уж точно не может быть такой еды! Подобный пассаж придаёт тексту сильно ощутимое «юмористическое звучание» (как, кстати, и «ферритовая руда», которая объявлена «редкой», или «пристраивание в хвост кометы» непонятно, зачем!). А ведь текст заявлен как НФ! И как я, являясь принимающим редактором, должен смотреть на такое?
Кроме того, присутствуют некоторые сценки, которые тоже годятся не для серьёзного НФ, а исключительно для «юмористического» рассказа – например, сцена с регулировкой тембра голоса андроида. Это засовывание отвёртки в ухо и откидывание верхушки черепа (да ещё и повторяющиеся действия!) тянут именно «на «юмор», но не на серьёзный рассказ. Ведь, думаю, на уровне технологий далёкого будущего подобные регулировки осуществлялись бы вообще дистанционно. Да и просто в серьёзном рассказе подробная сцена такой регулировки вообще лишняя – она нужна разве что лишь для «накачки объёма текста! Ведь достаточно сказать, что герои договорились о перестройки тембра голоса – и всё! А программист может всё это сделать, как говорится, «за кадром». Из этого же разряда сценка с голым задом робота и ещё многие другие (собственно, как и вся тема о «восстании машин», во всяком случае то, как она здесь подана).
Кстати, с пристраиванием в хвост кометы связан и некий явный «логический» нонсенс, поскольку далее говорится, что астронавтов при длительных полётах погружают в анабиоз (т.е., летают они явно на субсветовых скоростях). И если на пути от Сириуса до Земли (расстояние почти 9 световых лет!) Смит должен был бы находиться в анабиозе – так как он мог пристраиваться в хвост кометы?! А если всё происходило пока в пределах планетной системы Сириуса, то зачем, в принципе, пристраиваться в хвост кометы? Полагаю, и сам автор не ответит на данный вопрос. Пассаж опять же явно встроенный для «юмора», но не для «логики». А как же с лэйблом «НФ» для рассказа?!
Чуть режет глаз и выбранная автором манера повествования через некую «беседу с читателем»; имеется в виду вот такое: «……Тут следовало бы сделать паузу и сказать несколько слов о нашем герое. Что мы, собственно, знаем о нём?…». Это весьма архаичный в наши дни приём; он уместен, если автор хочет упростить некоторые описания, как бы «легализуя» определённую «лекционность», а не «художественность» в подаче нужной по сюжету информации. Беда в том, что это неизбежно придаёт произведению этакий «очерковый стиль», который не каждому сюжету соответствует (а данному сюжету, по-моему, такой стиль соответствует совсем плохо, т.к. «динамику» повествования тормозит). Не смертельный момент для общей оценки текста, но небольшой «минус» это добавило.
В принципе, рассказ как юмористический был бы вполне себе неплох, но есть очень важный момент: слишком длинная преамбула, ведь, собственно, суть сюжета (о роботе-приколисте) начинается излагаться аж когда повествование перевалило далеко за середину. А концовка, суть сюжета (конфликт с андроидом на борту звездолёта), описана слишком поспешно и скомкано. Таким образом, начало рассказа стоило бы существенно сократить, там слишком много «воды», абсолютно ненужных подробностей и описаний, которых не хватает в последней трети рассказа (в которой-то заключается вся суть!) Ну к чему длинные разглагольствования про везение Смита, про его взаимоотношения с женой и т.д., и т.п.? Это ведь рассказ – произведение «малой формы», которое должно отличаться ярким и динамичным сюжетом с яркой, неожиданной концовкой, а не роман, а не роман, где как раз (да и то не всегда!) допустимы протяжённые разглагольствования.
Рекомендую автору перечитать рассказ и попробовать его переделать, сконцентрировавшись на сути сюжетной идеи: робот, который посчитал, что имеет право улучшить человека, а также на развязке с инопланетянами, которые помогли экипажу корабля. Идея сама по себе очень даже неплохая, но сюжет получился выстроенным слишком уж «рыхло». с массой ненужных подробностей. Тут следует поработать, чтобы сделать хороший рассказа – и, по-моему, это реально. Скорее всего, текст необходимо сократить тысяч на 5 знаков минимум, и чуть внятнее и более полно прописать «базис» сюжета (который в нынешнем виде появляется лишь к концу текста).
Кстати, я бы подумал и над сменой названия, оно не очень подходящее, т.к. в сюжете не видно особых «приколов» со стороны робота. Стел ведь не «прикалывается», он вполне серьёзно (со своей стороны) задумывается о том, что он лучше человека, и соответствующим образом действует. Где же тут какие-то «приколы»?!