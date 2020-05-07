Странник Д. – Эксперимент – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Один за другим они просыпались, садились и немного растерянно осматривались по сторонам. Шесть мужчин, похожие друг на друга как братья-близнецы, отличались только цветом пижам: красный, зелёный, синий, белый, жёлтый и чёрный.

В прямоугольной светлой комнате слева и справа крепились узкие койки — по три с каждой стороны. На одной из свободных стен находилась металлическая дверь с прорезью, на другой висел чёрный монитор телевизора. Последний, словно потревоженный взглядами, включился. На экране появилось андрогинное лицо, раздался негромкий механический голос:

— Приветствую вас, Дэн. Это нормально, что вы не помните, как и почему здесь оказались. Вы — добровольный участник эксперимента и подписали соглашение на лёгкие коррективы памяти. Все извлечённые воспоминания вам вернут по окончанию опыта. Дэн, вы являетесь единственным человеком в этой комнате, остальные пять — роботы. Вам предстоит решить ряд заданий, по результатам которых вы сами попробуете узнать, кто есть кто. Внимание: любого рода членовредительство запрещено. В случае нарушения эксперимент будет прерван и вам не заплатят. Удачи! — экран погас.

— Что за бред! — прыснул Красный. — Эй, ваш эксперимент провалился! Я знаю, что я человек, без всяких заданий.

Остальные удивлённо посмотрели на него.

Жёлтый протянул:

— Мдаа... Кажется тебя неплохо запрограммировали, это я — человек.

— Не смешно, — вмешался Зелёный, — я — Дэн, мне тридцать лет, не помню как ввязался в это дело, но знаю, почему. Моя...

— ...дочь, Оливия, больна, ей необходима дорогостоящая операция, — перебил его и закончил предложение Синий.

Белый растерянно прошептал:

— Я хотел сказать то же самое... Что насчёт тебя? — обратился он к одетому в чёрное.

— Дэн, тридцать лет, больная дочка... — он озадаченно покачал головой. — Блин, во что я ввязался?

— Мы все, — поправил его Жёлтый.

— Нет, вы — роботы, вас не спросили, — возразил Белый.

— Сам ты робот, — огрызнулся Чёрный.

— В детстве у меня была собака...

— ...немецкая овчарка...

— ...её звали Леди.

— Чёрт. Неплохо они покопались в моих мозгах, — заметил Синий.

— Смотрите, — Зелёный подошёл к двери и поднял белый конверт, — похоже, первое задание.

— Дай сюда, — протянул руку Жёлтый.

— Я и сам могу читать, — парировал Зелёный, доставая из конверта карточку.

— Сделайте десять приседаний, — зачитал он и перевернул её, словно не веря, что это — всё. Обратная сторона оказалась пустой.



