Странник Д. – Эксперимент – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Один за другим они просыпались, садились и немного растерянно осматривались по сторонам. Шесть мужчин, похожие друг на друга как братья-близнецы, отличались только цветом пижам: красный, зелёный, синий, белый, жёлтый и чёрный.
В прямоугольной светлой комнате слева и справа крепились узкие койки — по три с каждой стороны. На одной из свободных стен находилась металлическая дверь с прорезью, на другой висел чёрный монитор телевизора. Последний, словно потревоженный взглядами, включился. На экране появилось андрогинное лицо, раздался негромкий механический голос:
— Приветствую вас, Дэн. Это нормально, что вы не помните, как и почему здесь оказались. Вы — добровольный участник эксперимента и подписали соглашение на лёгкие коррективы памяти. Все извлечённые воспоминания вам вернут по окончанию опыта. Дэн, вы являетесь единственным человеком в этой комнате, остальные пять — роботы. Вам предстоит решить ряд заданий, по результатам которых вы сами попробуете узнать, кто есть кто. Внимание: любого рода членовредительство запрещено. В случае нарушения эксперимент будет прерван и вам не заплатят. Удачи! — экран погас.
— Что за бред! — прыснул Красный. — Эй, ваш эксперимент провалился! Я знаю, что я человек, без всяких заданий.
Остальные удивлённо посмотрели на него.
Жёлтый протянул:
— Мдаа... Кажется тебя неплохо запрограммировали, это я — человек.
— Не смешно, — вмешался Зелёный, — я — Дэн, мне тридцать лет, не помню как ввязался в это дело, но знаю, почему. Моя...
— ...дочь, Оливия, больна, ей необходима дорогостоящая операция, — перебил его и закончил предложение Синий.
Белый растерянно прошептал:
— Я хотел сказать то же самое... Что насчёт тебя? — обратился он к одетому в чёрное.
— Дэн, тридцать лет, больная дочка... — он озадаченно покачал головой. — Блин, во что я ввязался?
— Мы все, — поправил его Жёлтый.
— Нет, вы — роботы, вас не спросили, — возразил Белый.
— Сам ты робот, — огрызнулся Чёрный.
— В детстве у меня была собака...
— ...немецкая овчарка...
— ...её звали Леди.
— Чёрт. Неплохо они покопались в моих мозгах, — заметил Синий.
— Смотрите, — Зелёный подошёл к двери и поднял белый конверт, — похоже, первое задание.
— Дай сюда, — протянул руку Жёлтый.
— Я и сам могу читать, — парировал Зелёный, доставая из конверта карточку.
— Сделайте десять приседаний, — зачитал он и перевернул её, словно не веря, что это — всё. Обратная сторона оказалась пустой.
Борис Долинго|Author
Написано, как и всё у данного автора, весьма неплохо. Есть мелкие описки – как обычно, у любого из нас в собственных текстах.
Немного резанула фраза «монитор телевизора» – так по-русски просто не говорят. Телевизор – это уже сам себе монитор. А монитор как отдельная составная часть в понятиях русского языка существует, скажем, у компьютера. У телевизора же – экран. Или фраза «…он обвинительно ткнул пальцем…» Конечно же, не так, а – «обвиняюще». Вот такие мелочи, но следить за ними надо. И ещё: букву «ё» следует приучиться писать сразу, а если уж ё-фицировать тексты, то с помощью специальных программ, т.к. вручную обязательно что-то да пропустите.
В целом рассказ хоть и не абсолютно оригинален (рассказы с сюжетами, когда некие персонажи разбирались, кто из них робот, а кто человек, были, и не раз), но сделан рассказ вполне добротно, и его развязка вполне оригинальна. Принимается в раздел «Законы Вселенной» (т.е., НФ)