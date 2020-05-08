Шевченко А. – Возвращение – 7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Дятел верещал и извивался – вырваться не хватало силёнок.
Шкет усилием воли подавил вспышку ярости, чувствуя, как отступает безумие. Опустил нож, занесённый для удара. Слез с вопящего товарища.
Тот перекатился, вскочил на ноги.
– Больной? – заорал он. – Совсем свихнулся, да?
Шкет поднял брошенного Дятлом плюшевого медвежонка.
– Это моё, – глухо сказал он.
– Да я тебе и нёс, – завопил Дятел. – Отдать хотел. На хрен он мне сдался? Все пацаны знают, что ты игрушки по Зоне собираешь. Я нашёл, думаю – отдам. А он – за нож! Больной, сука!
– Извини, – процедил Шкет.
Снял рюкзак, бережно упрятал медвежонка.
– Да иди ты на хрен со своим «извини»! С ножом кидается, а потом – извини! А вы чего ржёте? Козлы, блин.
Стоящие поодаль сталкеры загоготали громче.
– Я же сказал, извини. На, возьми. За игрушку.
Протянул артефакт.
Лицо Дятла вытянулось от удивления, отчего он ещё больше стал похож на птицу.
– «Грави»?
Взял. Зыркнул настороженно, но уже без обиды.
– В натуре?
– Без базара.
– Ладно.
– Дятел! Харе уже. Пошли!
Дятел нацепил сорванную в пылу драки маску и заспешил к дружкам.
Шкет повернулся к сидящему на врытой в землю покрышке Турку. Тот меланхолично щёлкал семечки. И где он их берёт, на Зоне? Вот же проныра!
– Не торопишься?
Турок сплюнул шелуху, не спеша провёл пальцем по длинным усам. Пожал плечами.
– Да мне с мародёрами как-то не по пути.
– Я тоже вроде как мародёр.
Усач прищурился.
– А хрен тебя знает. Не просто так всё это. Игрушки эти не стоят ведь ничего. Хлам. А ты их на ценные артефакты меняешь. Зачем?
Шкет не ответил, и Турок, кивнув своим мыслям, продолжил:
– Парни смеются, а я-то смекнул: игрушки хоть и не артефакты, а не простые. Странные они. Вроде обычные, а грязь к ним не пристаёт. Будто не нашего мира они.
Шкет вздрогнул.
–Тебе-то откуда знать? – буркнул он.
– Видел я одну такую вещицу, – обронил Турок, сплёвывая.
– Старых игрушек много.
– Много. Только я особую, – он выделил это слово, – видал. Как этот медведь твой.
– И что за вещь? – спросил Шкет небрежно.
– Птичка. Серая такая, из войлока.
Кровь застучала в висках, в глазах потемнело. Шкет зажмурился, покачнулся.
Борис Долинго|Author
Набрано всё «по канонам», написано гладко – есть пара небольших замечаний, но – абсолютные мелочи (например, насчёт того, что если текст ё-фицируется, если уж автор ранее не везде писал «ё», то лучше это делать не вручную, а программой, но вполне возможно, что букву «ё» автор пишет всегда, а в паре мест просто пропустил – ну, с кем не бывает).
По сюжету. Сначала я думал, что раскритикую сюжет – очередное подражание «Пикнику на обочине». Но рассказ оказался куда глубже – аллюзия со Стругацкими лишь приём, для создания короткого, но очень цельного рассказа на тему «романтической детской мечты». Рассказ этот смотрелся бы зарисовкой (а «зарисовки» я, в принципе, не люблю, т.к., в большинстве случаев, даже если литературно они сделаны хорошо, но сюжетно всегда являют собой лишь отрывки сюжета, закончить который у автора не хватило либо терпения, либо – что чаще имеет место – таланта). Здесь же всё получилось очень качественно и душевно – не через прямую стандартную (в том смысле, что «чёткую») сюжетную линию, но именно через «душевность ощущений».
Из прямых замечаний для подготовки текста к публикации, у меня есть два мелких: во-первых, во фразе «Харе уже» (в смысле – «Хватит, довольно!») слово «харе», написанное через «е», а не через «э», звучит словно дательный падеж слова «харя», что в первую секунду при чтении несколько сбивает с только (а такое всегда однозначно плохо для текста). Поэтому я бы вообще заменил «харе» на «хорош» – это и чётче, и понятнее.
Во-вторых, фраза «И где он их берёт, на Зоне?» – предлог «на» здесь сразу же наводит на мысль, что речь о зоне как месте пребывания заключённых. Это тоже путает. Поэтому лучше заменить предлог «на» на предлог «в» (в «Пикнике», кстати, говорят именно так – «в Зоне»).
И ещё – как «информация к размышлению» для автора. Тема рассказика, как мне кажется, имеет большой потенциал для развития в произведение более крупной формы (повесть или даже роман). Я бы подумал над этим. Только, естественно, тут надо действовать аккуратно, чтобы основное повествование не скатилось в подражательное АБС описание «Зоны» и её «чудес» – тут однозначно надо развивать именно линию, связанную с «Кристофером Робином» (т.е., тему воображаемых миров и что-то этакое).
Ну а финальное резюме: рассказ принимается для раздела «Координаты чудес»