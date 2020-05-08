Шевченко А. – Возвращение – 7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Дятел верещал и извивался – вырваться не хватало силёнок.

Шкет усилием воли подавил вспышку ярости, чувствуя, как отступает безумие. Опустил нож, занесённый для удара. Слез с вопящего товарища.

Тот перекатился, вскочил на ноги.

– Больной? – заорал он. – Совсем свихнулся, да?

Шкет поднял брошенного Дятлом плюшевого медвежонка.

– Это моё, – глухо сказал он.

– Да я тебе и нёс, – завопил Дятел. – Отдать хотел. На хрен он мне сдался? Все пацаны знают, что ты игрушки по Зоне собираешь. Я нашёл, думаю – отдам. А он – за нож! Больной, сука!

– Извини, – процедил Шкет.

Снял рюкзак, бережно упрятал медвежонка.

– Да иди ты на хрен со своим «извини»! С ножом кидается, а потом – извини! А вы чего ржёте? Козлы, блин.

Стоящие поодаль сталкеры загоготали громче.

– Я же сказал, извини. На, возьми. За игрушку.

Протянул артефакт.

Лицо Дятла вытянулось от удивления, отчего он ещё больше стал похож на птицу.

– «Грави»?

Взял. Зыркнул настороженно, но уже без обиды.

– В натуре?

– Без базара.

– Ладно.

– Дятел! Харе уже. Пошли!

Дятел нацепил сорванную в пылу драки маску и заспешил к дружкам.

Шкет повернулся к сидящему на врытой в землю покрышке Турку. Тот меланхолично щёлкал семечки. И где он их берёт, на Зоне? Вот же проныра!

– Не торопишься?

Турок сплюнул шелуху, не спеша провёл пальцем по длинным усам. Пожал плечами.

– Да мне с мародёрами как-то не по пути.

– Я тоже вроде как мародёр.

Усач прищурился.

– А хрен тебя знает. Не просто так всё это. Игрушки эти не стоят ведь ничего. Хлам. А ты их на ценные артефакты меняешь. Зачем?

Шкет не ответил, и Турок, кивнув своим мыслям, продолжил:

– Парни смеются, а я-то смекнул: игрушки хоть и не артефакты, а не простые. Странные они. Вроде обычные, а грязь к ним не пристаёт. Будто не нашего мира они.

Шкет вздрогнул.

–Тебе-то откуда знать? – буркнул он.

– Видел я одну такую вещицу, – обронил Турок, сплёвывая.

– Старых игрушек много.

– Много. Только я особую, – он выделил это слово, – видал. Как этот медведь твой.

– И что за вещь? – спросил Шкет небрежно.

– Птичка. Серая такая, из войлока.

Кровь застучала в висках, в глазах потемнело. Шкет зажмурился, покачнулся.



