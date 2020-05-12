Форс Анжелика – Авроры – 5

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Над горизонтом Марса сияют авроры.

Они не гаснут никогда. Лишь изредка скрываются за облаками, столь же необычными для Марса, как и дожди.

Авроры становятся особенно яркими к вечеру, когда Солнце уходит за горизонт. Розоватый углекислый воздух слегка дрожит, и разнообразные цвета над головой перетекают друг в друга, как разводы на боках мыльного пузыря, который вот-вот лопнет.

Эта аллегория немного пугает любого, кому приходит на ум. Ведь от источника аврор зависит жизнь колонии. Без генератора магнитосферы, висящего между Солнцем и Марсом и отражающего солнечный ветер, атмосферу опять разорвёт и унесёт прочь, а вода на Марсе снова замёрзнет. Радиацией выжжет всё, что не сумеют эвакуировать. Пылевые бури восстановят природный марсианский пейзаж. И на этом колонизация закончится.

Хорошо, если не навсегда.

Однако каждое утро, в конце прогноза погоды, по радио Новых Помпей неизменно сообщают: «Позиция магнитного щита стабильна, к вечеру над горизонтом ожидаются синие авроры. Удачного дня!». После чего на волнах передают очередную прилипчивую мелодию, присланную с Земли. Под задорные аккорды колонисты завершают завтрак, проверяют запас картриджей в личных системах для дыхания и выходят на изрезанную реками поверхность по назначенным делам. А забот здесь немало. Строительство, хозяйство, промышленность, досуг... им предстоит промчаться экстерном по пути, который Земля прошла за долгие сотни лет. Только тогда Марс сможет считаться вторым домом для землян. Лабораторией, дачей, убежищем, а может, даже курортом.

Все пути открыты.

Но, так или иначе, ни для кого нет сомнений: первое поселение на Марсе, основанное двумя годами ранее, в 2100, растёт буквально на глазах. Сейчас оно тянется на полмили, вплоть до подножия Олимпа, величественно громадного и давным-давно погасшего. Новым Помпеям вряд ли грозит судьба тёзки.

Но взор наблюдателя редко останавливается на огромной, как великанская тарелка, вершине вулкана. Ведь в звёздном небе над Олимпом сияет Земля. И каждому из колонистов хоть раз, да приходит на ум: не так ли видели их дом олимпийские боги — или любые из существующих? Яркой звездой, синевато-жёлтой на невооружённый взгляд, плывущей по небосводу в сопровождении двух марсианских лун?

Такая маленькая! Такая далёкая! Такая родная...

Да, простому человеку, не богу, отсюда ничего не разобрать. Но поселенцы точно знают: где-то там, далеко-далеко отсюда, мировые державы, сцепив зубы, отодвигают собственный эгоизм на задний план, едва дело доходит до обеспечения жизни Новых Помпей.

Да, они так в этом преуспели, что произошло немыслимое событие: Часы Судного Дня разом отступили на восемнадцать минут назад.



