Форс Анжелика – Авроры – 5

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Над горизонтом Марса сияют авроры.
Они не гаснут никогда. Лишь изредка скрываются за облаками, столь же необычными для Марса, как и дожди.
Авроры становятся особенно яркими к вечеру, когда Солнце уходит за горизонт. Розоватый углекислый воздух слегка дрожит, и разнообразные цвета над головой перетекают друг в друга, как разводы на боках мыльного пузыря, который вот-вот лопнет.
Эта аллегория немного пугает любого, кому приходит на ум. Ведь от источника аврор зависит жизнь колонии. Без генератора магнитосферы, висящего между Солнцем и Марсом и отражающего солнечный ветер, атмосферу опять разорвёт и унесёт прочь, а вода на Марсе снова замёрзнет. Радиацией выжжет всё, что не сумеют эвакуировать. Пылевые бури восстановят природный марсианский пейзаж. И на этом колонизация закончится.
Хорошо, если не навсегда.
Однако каждое утро, в конце прогноза погоды, по радио Новых Помпей неизменно сообщают: «Позиция магнитного щита стабильна, к вечеру над горизонтом ожидаются синие авроры. Удачного дня!». После чего на волнах передают очередную прилипчивую мелодию, присланную с Земли. Под задорные аккорды колонисты завершают завтрак, проверяют запас картриджей в личных системах для дыхания и выходят на изрезанную реками поверхность по назначенным делам. А забот здесь немало. Строительство, хозяйство, промышленность, досуг... им предстоит промчаться экстерном по пути, который Земля прошла за долгие сотни лет. Только тогда Марс сможет считаться вторым домом для землян. Лабораторией, дачей, убежищем, а может, даже курортом.
Все пути открыты.
Но, так или иначе, ни для кого нет сомнений: первое поселение на Марсе, основанное двумя годами ранее, в 2100, растёт буквально на глазах. Сейчас оно тянется на полмили, вплоть до подножия Олимпа, величественно громадного и давным-давно погасшего. Новым Помпеям вряд ли грозит судьба тёзки.
Но взор наблюдателя редко останавливается на огромной, как великанская тарелка, вершине вулкана. Ведь в звёздном небе над Олимпом сияет Земля. И каждому из колонистов хоть раз, да приходит на ум: не так ли видели их дом олимпийские боги — или любые из существующих? Яркой звездой, синевато-жёлтой на невооружённый взгляд, плывущей по небосводу в сопровождении двух марсианских лун?
Такая маленькая! Такая далёкая! Такая родная...
Да, простому человеку, не богу, отсюда ничего не разобрать. Но поселенцы точно знают: где-то там, далеко-далеко отсюда, мировые державы, сцепив зубы, отодвигают собственный эгоизм на задний план, едва дело доходит до обеспечения жизни Новых Помпей.
Да, они так в этом преуспели, что произошло немыслимое событие: Часы Судного Дня разом отступили на восемнадцать минут назад.
Борис Долинго|Author
Традиционно – сначала о наборе текста, и сразу замечание – отсутствие красных строк. В русском художественном литературном языке принято каждый новый абзац начинать с отступа – с красной строки. Так текст становится более выразительным, поскольку видно, где начинается каждая новая мысль автора, каждый момент каких-то меняющихся акцентов в повествовании. Читать текст без красных строк очень неудобно. Некоторые авторы (как в данном случае) решают это по «интернет-принципу» – делают увеличенные интервалы между разными абзацами. Так, действительно видно и без красных строк, где начинается новый абзац. Но то, что принято в сетевых публикациях статей и новостного материала, не применяется в художественных текстах. Поэтому увеличенных интервалом между абзацами не нужно делать, а вот красные строки – обязательны.
Важный момент, который мало кто из авторов умеет делать правильно – написание сочетаний прямой и косвенной речи. Увы, тут сказать ничего невозможно, т.к. в тексте прямой речи нет, в принципе. Возможно, что автор (в отличие от 99% всех остальных) умеет писать такие сочетания правильно. )))))
Написано в целом очень грамотно, а что касается сюжетно-литературной части… Ну, в литературном отношении всё тоже очень неплохо: гладкий, живой литературный язык. В плане «логики» сюжетной концепции тоже особых нареканий нет – всё и научно-технически весьма грамотно сделано (автор например, понимает, что без магнитосферы атмосферы планет, расположенных достаточно близко к Солнцу долго не протянут – это вызывает уважение). Немного смутили сроки: судя по описание, Первые колонисты высадились на Марс в 2098 году. Т.е., за 2-3 десятка лет (не думаю, что реально такой проект может начать осуществляться раньше) на Марсе сумели нарастить атмосферу (пусть и из СО2), достаточную для существования растений и людей в кислородных масках. Естественно, это полнейшая сказка, поскольку, в принципе чрезвычайно но дорогое удовольствие, а с современными источниками энергии, в принципе, нерешаемое не то что за 30, а и за 300 лет. (Ведь чтобы создать давление, примерно равное земному, масса атмосферы Марса должна составлять примерно 1,45 х 1015тонн, а сейчас она раз в 200 легче. Сколько нужно затратить энергии, чтобы нагенерировать такое количество газа? И ведь нужно эти источники энергии ещё доставить на Марс). В общем, сказка, но… сказка довольно наукообразная, так что этот нюанс, лежит в пределах сравнительно приемлемых фантастических допущений, скажем так. )))))
Если честно, то мне нравится выбранная форма – этакий фантастический очерк. А это именно очерк, а не литературное произведение. Но я приму этот «очерк» по нескольким соображением:
1. Написано весьма научно-технически грамотно, так что текст будет полезен с познавательной точки зрения.
2. Написано качественно в плане литературного языка (несмотря на замечания по набору текста).
3. Удобный размер – 5 т.зн. Часто именно такого размера текстов не хватает для точного заполнения площади раздела фантастики (так что приём данного «очерка» в многом аванс автору, т.к. безусловный приоритет в разделе фантастики отдаётся, всё-таки, именно ХУДОЖЕСТВЕННЫМ произведениям, а не «научно-популярным очеркам»).
Единственная оговорка для приёма: – как мне кажется, нужно аккуратно вставить несколько слов пояснения, почему генераторы магнитосферы называются «аврорами», и именно со строчной буквы. Ведь генератор магнитосферы, вроде бы, сам никак сиять не должен. Так почему же дано название в честь богини утренней зари?!
После этого текст будет поставлен на очередь к публикации.