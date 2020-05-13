Эйтан АДАМ-Волки-72

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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“Homo homini lupus est”
Человек человеку – волк (лат.)
Римская пословица
Выстрел.
Серая тень шлёпнулась на лёд.
– Зря, дочка, – сказал отец.
– Почему зря?
– Они нас охраняют.
– В каком смысле?
– В прямом. Пока они крутятся вокруг нас, к нам не подберутся другие… волки.
Девочка почесала подбородок типично мужским движением унаследованным от отца.
– Ты бы их ещё подкармливал.
– А я и подкармливаю. Всякий раз, когда идём на рыбалку, я потрошу рыбу на месте и вываливаю им потроха и головы. Они это уже знают и терпеливо ждут.
– Приручаешь?
– Нет. Именно подкармливаю. Чтобы знали: здесь можно перекусить, но не насытиться. Тогда они останутся охотиться в наших краях, а другие не сунутся. Заметь, я каждое утро выгоняю мужчин на рыбалку, хотя особой надобности нет. День – на западной стороне, день – на восточной. Здесь две разные стаи, наш остров разделяет их.
– Так они что, на вас не нападают?
– Когда рыбачим – нет.
Тем временем, увидев, что стрельбы больше нет, другие волки уселись пировать трупом поверженного товарища.
– Терпеть их не могу.
– Не смотри.
– Папа, а давай, пойдём на охоту.
– Нет.
Это было сказано совершенно категорическим тоном.
– Ну, пап, у меня скоро день рождения!
– Через восемь дней. Но и тогда не разрешу.
– Пап, я видела на правом берегу оленей.
– Я тоже видел. Далеко.
– Не больше трёх километров. За ними погнались волки, но не догнали.
– Ну вот, хочешь сражаться из-за добычи с волками? Всех не перестреляешь.
Когда три года назад Дэн Юстис неожиданно объявил, что продаёт свой бизнес и покупает ферму, удивлению не было границ.
– Ты не фермер, – категорически заявила его жена. – Ты лейтенант морской пехоты, капитан дальнего плавания, магистр геологии, преуспевающий бизнесмен – но не фермер. Я тебе, как психиатр, заявляю.
– А что, фермеры, по-твоему, все психи?
– Наоборот. Полуживотные. У них вообще, по-моему, психики нет.
Но настоящий скандал разразился, когда поехали смотреть купленный Дэном участок.
Это был лесистый остров на большой реке около двух километров в длину и метров шестьсот в ширину. С обеих сторон он омывался широкими рукавами. В северной части бил горячий гейзер – редкость в этих местах. Но главное – он находился посреди заповедника.
Борис Долинго|Author
Сразу – респект автору за то, что верно использует красные строки и не оставляет ненужных доп.интервалов между абзацами. Автор пишет букву «ё», но многовато пропусков, т.е., такое впечатление, что вставлялась буква «ё» вручную, Если это так, то лучше пользоваться специальной программой-ёфикатором, а ещё лучше просто приучиться писать эту букву всегда сразу. Эта буква существует в русском языке, и некоторые фразы без неё не сразу даже бывают понятны.
Есть явные неточности в написании сочетания прямой и косвенной речи. Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по этому вопросу (уверен, что будет полезно).
Текст не выдаёт супер оригинальную идею – постапокалиптические повести и романы последние лет… э-э… дцать выдавались массой авторов в массовом количестве. Но текст интересен, во-первых, определённой познавательностью: автор очень хорошо описывает что и как стоит отбирать для дальних переходов в экстремальных условиях. Во-вторых, в тексте присутствуют очень правильные (на мой взгляд) рассуждения об устройстве общества – о демократии, диктатуре, рабстве и т.д. Так что рассказ (даже, скорее – небольшая повесть) однозначно интересен и вполне достоин быть доведённым до читателя. Да и в целом у автора хороший язык, читается легко.
Из недостатков, как мне кажется, присутствую два. Во-первых, многовато в тексте чистой прямой речи (участков вообще без речи косвенной – «сплошные разговоры»). В таких местах немного начинаешь сбиваться с чёткого отслеживания, кто что точно говорит. Во-вторых, – присутствует определённое количество просто избыточного текста. Это тоже не есть супер хорошо.
Можно к недостатку отнести ещё и вот что. Весьма слабый в плане «научной реалистичности» момент, заключающийся в том, что изменение наклона земной оси будет сопровождаться не только простыми изменения климата в соответствующих регионах, но и, огромным ростом сейсмической активности (это даже из простой «естественно-научной» логики очевидно). Об этом, увы, ничего не сказано, хотя есть об этом говорить, что сюжет станет принципиально иным, так что оставим этот нюанс на совести автора в рамках, скажем так, разрешённых фантастических допущений.
Я бы очень рекомендовал автору перечитать текст, пройтись по нему, так сказать, свежим взглядом, и кое-где дополнить всякие «сплошные разговоры» хотя бы вставками фраз косвенной речи, показывающих точно, кто что говорит. Если сделать всё это чётко (и, упаси бог, без уклона в другую крайность – избыток авторской речи при речи персонажей), то читать станет более «комфортно». А где-то стоит просто сократить явно избыточные «разговоры» и описания – уверен, на такой объёмный текст сократить без смысловых потерь можно минимум тысяч 8-10 знаков. (Избыточный текст раскидан по всей протяжённости повести довольно равномерно, так что рекомендую автору – если он возьмётся – внимательно просмотреть всё с самого начала).
Если, опять же, сделать всё правильно (особенно, если точно произвести сокращения явного текстового «балласта»), повесть будет восприниматься на порядок лучше. Вообще ведь существует проверенное правило: любой текст от сокращения примерно 10% объёма не прост ничего не теряет, а только выигрывает.
Мне кажется, что оптимальный объём для данного произведения – тысяч 60-65 знаков. Если автор готов немного поработать с текстом в таких направлениях– с удовольствием приму текст повторно