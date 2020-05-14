Денисова П. – Мальчик,исполненный надежды просвящения – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Я видел неудачника с комплексом бога.
Настолько обширным, что в этого бога поверили
Из Интернета
Он больше не вернётся к этой теме. Не будет думать о произошедшем по ночам. Это не просто – отказаться от назойливой мысли, но у него получилось. Нет чувства вины, он уверен, что просвещён. Он и правда увидел свет, однако то, что открыло ему этот свет, никогда не оставит его душу в покое. Но души у него нет. Это он узнает потом, когда будет унесён смертью в её тёмные чертоги.
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«Что ты будешь брать, мальчик?» - с милой улыбкой спросил библиотекарь. Он уже точно знал, за чем идёт. Сомнений никаких не было. В полном пустоты и тихого шума зале ясным шёпотом отлетело эхо от выбеленных стен: «Беляев. Ариэль». Тонкие, как нити, брови поползли вверх. Так они пытались выразить удивление. Получилось. Выйдя из-за своей непримечательной кафедры она похромала в самый дальний угол, где очень скромно, но с уверенностью в своей уникальности чернела надпись «Русская литература». Полка 20 века была символично красной. Как для самих русских, так и для них: библиотекаря, мальчика – немцев. Цвет один, но оттенок для каждого свой. Для них он был алый – цвета крови, пролитой безумными предками. Историю надо чтить, но им было стыдно за эту полку. Всем, кроме мальчика. Он видел в ней свой идеал. Он видел в ней идеи своего будущего.
Какое бы отвращение Эрих не испытывал к русским, их литература его очаровывала. Сидя на своей кровати, укрывшись квадратным пледом, он был в плену у А. Р. Беляева. Книга, для русских пропитанная любовью, душевностью и человечностью, для Эриха – навязчивой идеей, лежала на «чистокровно» немецких коленях: сухих, жилистых и твёрдых, как самоуверенность фашистов. Повесть «Ариэль» стала его конституцией. Таким был 14-летний Эрих Мёрдер. Мальчик, исполненный надежды просвещения.
Он никогда не думал над тем, что такое доброта. Это не давалось ему ни в форме сочинения, ни в виде личных рассуждений. А рассуждал он всегда, но только с таким началом: «А что если…» Рефлексия никогда не входила в его планы, только сухие подсчёты. У юного интеллекта мгновенно рождалась идея, после воплощения которой можно было считать маленькие могилки у него за домом. Увековеченные его личной наукой животные. Он издевался не над ними, он издевался над человечеством, которое на протяжении многих веков завещало своим детям океан чувств. Эрих смеялся при слове «любовь», недоумевал, когда кто-от говорил сквозь слёзы о смерти близких, и просто ненавидел людей, которые жили не мыслью о саморазвитии, а заботой о родных.
Борис Долинго|Author
Традиционно – сначала о наборе текста, и тоже уже весьма «традиционное» замечание: отсутствие красных строк. В русском художественном литературном языке принято каждый новый абзац начинать с отступа – с красной строки. Так текст становится более выразительным, поскольку видно, где начинается каждая новая мысль автора, каждый момент каких-то меняющихся акцентов в повествовании. Читать текст без красных строк очень неудобно. Некоторые авторы (как в данном случае) решают это по «интернет-принципу» – делают увеличенные интервалы между разными абзацами. Так, действительно видно и без красных строк, где начинается новый абзац. Но то, что принято в сетевых публикациях статей и новостного материала, не применяется в художественных текстах. Поэтому увеличенных интервалом между абзацами не нужно делать, а вот красные строки – обязательны.
Ещё замечание – слишком частое использование дефисов вместо тире: впечатление такое, что автор не делает никакого различия между этими знаками пунктуации, А ведь это очень разные знаки (советую набрать в Сети «тире» и «дефис» и прочитать, в чём различие).
Сочетаний прямой и косвенной речи в тексте очень мало, но по тому, что есть (один из редких примеров такого сочетания почему-то записан как подача прямой речи в воспоминании, хотя совсем не тот случай), можно судить, что автор вряд ли умеет делать это правильно (как и 99% всех авторов вообще). Пояснять, что и как, не буду, чтобы не тратить времени – скажу только, что если автор сделает запрос, то вышлю ей методичку по данному вопросу. Уверен, будет полезно.
В целом написано достаточно грамотно, но не очень хорошо стилистически – встречается немало не слишком «гладких». Каких-то «угловатых» фраз. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что сюжетная идея, хотя и не нова (рассуждение, что важнее для учёного разум или душа?), но достаточно глубока, чтобы приличии интересной фабулы выстроить любопытное произведение. Задумка тоже тут присутствует, но, к сожалению, она реализована слишком заезженными рассуждениями и стереотипными сюжетными конструкциями. При этом имеет место слишком неубедительное описание ситуации: читая, мне всё время казалось, что я читаю рассказ про парня из «Гитлерюгенд» 1930-х годов – настолько неубедительно и какими-то пыльными шаблонами нарисован образ немца (да всей немецкой нации) середины 22 века!
Ну и совсем уж не хороша выбранная форма: перед нами ещё один «очерк», а не действительно художественное произведение. И очерк, к сожалению, по сути описываемых идей, далеко не «научный», хотя и, конечно, фантастический. Опять же и название не вполне адекватно содержанию: а «надежда просвещения» тут при чём?! В образе ГГ никакой «надежды» на «просвещение» нет. Есть желание славы и гордыня – да, но и только. Поэтому название хотя и звучное, но мало подходящее сути рассказа.
Увы, не подойдёт для нашего журнала.