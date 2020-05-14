Денисова П. – Мальчик,исполненный надежды просвящения – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Я видел неудачника с комплексом бога.

Настолько обширным, что в этого бога поверили

Из Интернета

Он больше не вернётся к этой теме. Не будет думать о произошедшем по ночам. Это не просто – отказаться от назойливой мысли, но у него получилось. Нет чувства вины, он уверен, что просвещён. Он и правда увидел свет, однако то, что открыло ему этот свет, никогда не оставит его душу в покое. Но души у него нет. Это он узнает потом, когда будет унесён смертью в её тёмные чертоги.

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«Что ты будешь брать, мальчик?» - с милой улыбкой спросил библиотекарь. Он уже точно знал, за чем идёт. Сомнений никаких не было. В полном пустоты и тихого шума зале ясным шёпотом отлетело эхо от выбеленных стен: «Беляев. Ариэль». Тонкие, как нити, брови поползли вверх. Так они пытались выразить удивление. Получилось. Выйдя из-за своей непримечательной кафедры она похромала в самый дальний угол, где очень скромно, но с уверенностью в своей уникальности чернела надпись «Русская литература». Полка 20 века была символично красной. Как для самих русских, так и для них: библиотекаря, мальчика – немцев. Цвет один, но оттенок для каждого свой. Для них он был алый – цвета крови, пролитой безумными предками. Историю надо чтить, но им было стыдно за эту полку. Всем, кроме мальчика. Он видел в ней свой идеал. Он видел в ней идеи своего будущего.

Какое бы отвращение Эрих не испытывал к русским, их литература его очаровывала. Сидя на своей кровати, укрывшись квадратным пледом, он был в плену у А. Р. Беляева. Книга, для русских пропитанная любовью, душевностью и человечностью, для Эриха – навязчивой идеей, лежала на «чистокровно» немецких коленях: сухих, жилистых и твёрдых, как самоуверенность фашистов. Повесть «Ариэль» стала его конституцией. Таким был 14-летний Эрих Мёрдер. Мальчик, исполненный надежды просвещения.

Он никогда не думал над тем, что такое доброта. Это не давалось ему ни в форме сочинения, ни в виде личных рассуждений. А рассуждал он всегда, но только с таким началом: «А что если…» Рефлексия никогда не входила в его планы, только сухие подсчёты. У юного интеллекта мгновенно рождалась идея, после воплощения которой можно было считать маленькие могилки у него за домом. Увековеченные его личной наукой животные. Он издевался не над ними, он издевался над человечеством, которое на протяжении многих веков завещало своим детям океан чувств. Эрих смеялся при слове «любовь», недоумевал, когда кто-от говорил сквозь слёзы о смерти близких, и просто ненавидел людей, которые жили не мыслью о саморазвитии, а заботой о родных.



