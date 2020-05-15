Шарипов А. – Темница для светлячка – 37,5 тыс.зн.

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Утро. Стая голубей взорвалась раскатом крыльев, поднялась со столиков студенческого кафе и, минуя чёрный фасад институтского корпуса, нервным облаком понеслась в сторону общежития. Один голубь, сверкнув белым брюхом, приземлился на карниз за моим окном. В приступе бешенства я схватил с книжной полки хрустальную пирамидку с Буддой внутри и зашвырнул в птицу. Пирамидка воткнулась в стеклопакет, и по окну расползлась паутина трещин.
***
Был пожар. Мне — 16, Анне — 14. Родители ушли в кино. Я катался на мопеде. Крыша нашего коттеджа полыхала. Две пожарные машины стояли во дворе и поливали дом из брандспойтов.
Я оттолкнул пожарного и вбежал в дом. Пробежал по коридору и вышиб ногой дверь во флигель. За окном уже опустилось серое облако.
Анна за мольбертом невозмутимо рисовала натюрморт. Я схватил сестру, закинул её на плечо и выбежал на улицу.
Она стояла возле красной машины с кисточкой в руке и недовольно смотрела на меня. Жуткий треск пожара, пожирающего наше имущество, хлестал по ушам. За спиной Анны то и дело появлялись широкие всполохи пламени. Столб дыма качнулся и заслонил солнце, стало темно, словно в пещере. С неба медленно падали крупные хлопья золы.
— Мой глупый братец, — сказала она твёрдым и надменным голосом, — ты мешаешь мне рисовать!
Я залепил ей пощёчину.
С тех пор она называла меня не иначе, как “глупый братец”. Всегда и при всех.
***
В детстве Анна рисовала странные рисунки. Предметы на них получались очень узнаваемыми, но почти всегда с какими-то навязчивыми аномалиями: то безголовые кошки, то деревья с глазами, то дома, воткнутые крышами в землю. Как-то она нарисовала троих сросшихся людей. Получился шестирукий, шестиногий и трёхголовый человек. Анна сказала, что эти люди были друзьями, а потом они съели жучью семью и превратились в одного челожука… Мама отвела её к психологу. Психолог посоветовал отдать девочку в художественную школу.
После того, как Анна начала заниматься с преподавателями, рисовать она стала «лучше» и больше. И неправильные и пугающие формы в её рисунках исчезли.
Она рисовала всегда и на всём: на стенах, на полу, на мебели, на посуде. В ход шли карандаши, мелки, горелые спички, краски, а также мамина косметика, свекольный отвар, чай и всё, что могло оставить какой-либо цветной след. Помню лохматого пса, нарисованного на двери в мою комнату, чтобы он охранял меня от нарисованных крокодилов в ванной. Помню лошадь в полный рост на стене в гостиной и заваленный соломой диван, и наставление сестры — кормить лошадь три раза в день. И нарисованного большого паука на кухонном столе, и визг мамы, и грохот уроненной сковороды. В её стремительных штрихах и мазках было столько энергии и магии, что от зависти у меня появлялось желание взять в руки карандаши только для того, чтобы их сломать. Когда случалось, что художества Анны оказывались на бумаге, наш отец, который работал в правлении в доках, расклеивал её детские работы на речной станции рядом с расписанием отправки катеров.
Борис Долинго|Author
Сначала – стандартные замечания. По поводу набора текста. В целом набрано неплохо, но совершенно ни к чему, как постоянно повторяю, делать увеличенные интервалы между абзацами – особенно если автор использует красные строки.
Есть явные неточности в написании сочетания прямой и косвенной речи. Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по этому вопросу (будет полезно). Из «плюсов» набора: автор пишет букву «ё», это прекрасно. ))))
Правда, к сожалению, есть места, где автор начинает прямую речь не с красной строки, а, скажем, в середине абзаца косвенной речи. Это абсолютно неверный набор текста: прямая речь каждый раз (если только она не является продолжением прямой речи, разорванной вставкой речи косвенной) должна начинаться только с красной строки!
Есть отдельные описки и т.п. шероховатости, но в целом написано грамматически неплохо, хотя встретилось, например, и пропущенные запятые, и написание фамилии героя кубинской революции на «о» (а он, всё-таки, Че Гевара, а не «Геваро»). Но, возможно, это описки.
И ещё небольшое напоминание автору: в названиях произведений точки ставить не нужно.
Есть и некоторая проблема со стилистикой изложения. Если сначала идёт довольно стандартное повествование, то затем оно вдруг и совершенно неоправданно срывается на некую «дневниковую стилистику», а затем снова возвращается к более-менее обычному повествованию, но всё равно, то тут, то там, чуть-чуть плавает в сторону «дневниковости». Сюжетом это никак не оправдано и явно свидетельствует, что автор плохо контролирует стиль изложения. Из-за этих перепадов в стиле подачи материала, текст смотрится чрезвычайно сумбурным, и сложно следить за нитью сюжета.
Идея рассказа – имплантация известных личностей в мозг потребителя через расхожее ПО – очень любопытная. Только не понятно вот что: ну ладно, могут быть скопированы через ментальное внедрение поведенческие особенности некой «звезды», но каким образом можно поменять при этом внешность?! А автор пишет, что, например, ГГ видит в метро «трёх Мэрилин Монро» или в клубе Бреда Питта, Уму Турман и ещё много кого из «звёзд». Но как ГГ может всех «звёзд» узнавать чисто по поведению? Сомневаюсь, что вот так вот всех. Значит – подразумевается, что есть внешнее сходство. Но, это простите, ерунда даже для фантастики: под программным воздействием внешность (это же вся физиология, биохимия и вообще генетика!) не изменить настолько, чтобы человек стал внешне узнаваемо похож на данную «звезду».
Ну и, разумеется, натяжка то, что ГГ при устройстве на серьёзнейшие должности не могут уличить в применении описанных допингов – это тоже этакий «рояль в кустах». И хотя потом становится ясно, что дилер сбывал ГГ «пустышки», но не ясно, каким образом возникали нужные эффекты действия FL.
И вот что ещё не слишком хорошо по самому сюжету помимо нелогичности с внешним сходством со «звёздами». Начало сюжета понятное, завязка интересная: надо спасти сестру. Но вот все срединная часть сюжета – не ясная мешанина «приключений», не понятно, каким образом могущая помочь решить проблему, стоящую перед ГГ. Возможно, понимание смысла ускользает из-за довольно высокой сумбурности изложения.
Повторяю: идея в целом любопытная, потенциал у текста точно есть. Но мне кажется, что текст нуждается в серьёзном переосмыслении самим автором и в доработке – прежде всего, в выравнивании стиля изложения и продумывании «логики» некоторых сюжетных построений. В принципе, если автор поработает над текстом (но работа тут потребуется довольно серьёзная), то буду готов рассматривать данный текст повторно.