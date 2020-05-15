Шарипов А. – Темница для светлячка – 37,5 тыс.зн.

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Утро. Стая голубей взорвалась раскатом крыльев, поднялась со столиков студенческого кафе и, минуя чёрный фасад институтского корпуса, нервным облаком понеслась в сторону общежития. Один голубь, сверкнув белым брюхом, приземлился на карниз за моим окном. В приступе бешенства я схватил с книжной полки хрустальную пирамидку с Буддой внутри и зашвырнул в птицу. Пирамидка воткнулась в стеклопакет, и по окну расползлась паутина трещин.

***

Был пожар. Мне — 16, Анне — 14. Родители ушли в кино. Я катался на мопеде. Крыша нашего коттеджа полыхала. Две пожарные машины стояли во дворе и поливали дом из брандспойтов.

Я оттолкнул пожарного и вбежал в дом. Пробежал по коридору и вышиб ногой дверь во флигель. За окном уже опустилось серое облако.

Анна за мольбертом невозмутимо рисовала натюрморт. Я схватил сестру, закинул её на плечо и выбежал на улицу.

Она стояла возле красной машины с кисточкой в руке и недовольно смотрела на меня. Жуткий треск пожара, пожирающего наше имущество, хлестал по ушам. За спиной Анны то и дело появлялись широкие всполохи пламени. Столб дыма качнулся и заслонил солнце, стало темно, словно в пещере. С неба медленно падали крупные хлопья золы.

— Мой глупый братец, — сказала она твёрдым и надменным голосом, — ты мешаешь мне рисовать!

Я залепил ей пощёчину.

С тех пор она называла меня не иначе, как “глупый братец”. Всегда и при всех.

***

В детстве Анна рисовала странные рисунки. Предметы на них получались очень узнаваемыми, но почти всегда с какими-то навязчивыми аномалиями: то безголовые кошки, то деревья с глазами, то дома, воткнутые крышами в землю. Как-то она нарисовала троих сросшихся людей. Получился шестирукий, шестиногий и трёхголовый человек. Анна сказала, что эти люди были друзьями, а потом они съели жучью семью и превратились в одного челожука… Мама отвела её к психологу. Психолог посоветовал отдать девочку в художественную школу.

После того, как Анна начала заниматься с преподавателями, рисовать она стала «лучше» и больше. И неправильные и пугающие формы в её рисунках исчезли.

Она рисовала всегда и на всём: на стенах, на полу, на мебели, на посуде. В ход шли карандаши, мелки, горелые спички, краски, а также мамина косметика, свекольный отвар, чай и всё, что могло оставить какой-либо цветной след. Помню лохматого пса, нарисованного на двери в мою комнату, чтобы он охранял меня от нарисованных крокодилов в ванной. Помню лошадь в полный рост на стене в гостиной и заваленный соломой диван, и наставление сестры — кормить лошадь три раза в день. И нарисованного большого паука на кухонном столе, и визг мамы, и грохот уроненной сковороды. В её стремительных штрихах и мазках было столько энергии и магии, что от зависти у меня появлялось желание взять в руки карандаши только для того, чтобы их сломать. Когда случалось, что художества Анны оказывались на бумаге, наш отец, который работал в правлении в доках, расклеивал её детские работы на речной станции рядом с расписанием отправки катеров.



