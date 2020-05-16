Форс Анжелика – Голем – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Байкал может выглядеть сколь угодно завораживающе, вдохновляюще или волшебно на поверхности: с берегов, из чаши лодки. Но внутри, всё темнея по мере погружения, он так же таинственен и опасен, как и десятки других вод. Глубина стирает любые различия.

А темнота, с нею в сговоре, скрывает невообразимые вещи.

За одной из таких я спускаюсь. Мне неуютно внутри титанового пузыря батискафа; единственный, размером с ладонь, иллюминатор изредка потрескивает, и среди фонового гудения аппаратуры этот звук ощущается весьма отчётливо. Будто бы некто трогает мой вспотевший затылок. Точнее, мне лишь кажется, что это щёлкает иллюминатор. Но это не так. Обкатанный не в одном погружении, он держится крепко. И, на самом деле, причина не в нём, а эти звуки – всего лишь материализация моей тревоги.

Не то, чтобы я боялась своей работы… но что-то не понравилось мне ещё на базе, скрытой в толще воды в сотне метров от берега, на глубине в двести десять. Интуиция, наверное. Но в контракте таких вещей не прописывают. Пришлось, как договаривались, забираться в титановый пузырь и падать на дно.

Погружение продолжается. Иллюминатор окончательно чернеет – и превращается в зеркало. Я смотрю на себя, поправляю волосы, вздыхаю и отворачиваюсь к аппаратуре. Глаз привычно цепляется за монитор, где рисуется кривая глубиномера. Приземление – самый важный момент: нужно вовремя сбросить балласт, иначе изомнёшь батискаф. Возможно, даже повредишь внутреннюю капсулу. На глубине в полтора километра, под необъятной тяжестью воды, это может оказаться последним впечатлением в жизни.

Считаю секунды. Потом – десятки метров. Потом – сотни.

Уже тысяча.

Монитор вспыхивает предупредительным цветом, динамик пищит. Жму на кнопку: сбросить балласт. Пол вздрагивает. Со дна – это видно в свете вспыхнувшего фонаря – взметается облако серой мути.

Падение прекращается.

Я всматриваюсь в муть не более, чем по привычке: основная работа ждёт меня за внешними камерами и манипулятором. Собрать образцы со дна, взять пробы воды, сделать снимки, перекусить пайком при необходимости – и всплыть на базу с добычей. Ничего особенного. Военных, вроде меня, часто приглашают на такие задания. Мы лучше подготовлены к сюрпризам глубоких вод, чем рассеянные и почти всегда непрочные телом учёные-теоретики. К тому же, им не так уж много за это платят.

В расплывчатом пятне света мелькает тень.

Застываю перед иллюминатором. Сердце замирает – а затем, нагоняя упущенное, стучит, стучит и стучит. Затылок взмокает.



