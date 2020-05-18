Лаптева Е- Велесова ночь -50

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Ясна глубоко вздохнула и вышла за порог дома. Повсюду в деревне, несмотря на поздний час, царило оживление. На окошках тут и там вспыхивали огоньки свечей, по улицам ходили девушки в венках, а неподалёку от домов, рядом с лесом ввысь рвался высокий костёр. Велесова ночь началась. Осень в этом году выдалась на удивление тёплой: народ радовался солнцу, и праздновал, в том числе, и долгую жару. Хотя с наступлением ночи всё же похолодало, а на траве блестела вечерняя роса. Ясна поёжилась, плотнее закутываясь в тёплый платок.

Она оглянулась на дом. В окошке мелькнуло лицо тётки с тревожно сжатыми губами. Девушка вздохнула и покрепче сжала льняную сумку, которая была переброшена через плечо. Выбор у неё невелик: или попробовать сегодня в ночь дойти до капища, про которое говорил ей покойный дед Лучезар или обречь всю семью ещё на целый год мучений — до следующей Велесовой ночи. Решительно сжав край сумки, в которую она целую неделю тщательно складывала всё необходимое, девушка зашагала в сторону леса. Капище находилось не так уж далеко от деревни, и до него можно было добраться двумя путями. Один — короткий, но опасный — лежал прямиком через лес. Второй — длинный, но относительно спокойный — в обход леса. Велесова ночь — это не то время, когда нужно добавлять опасности в свою жизнь, её хватает и так. Грань меж двумя мирами — Явью и Навью — истончается до такой степени, что в явный мир устремляются потоки существ с того света. И заходить в лес в эту ночь — практически самоубийство...Впрочем, Ясне все равно придётся это сделать в конце пути: капище располагалось на поляне, рядом с ельником.

Ясна миновала огромный костёр и молодых ребят, которые его и разожгли. Молодые девушки и парни пели, водили хороводы. Завидев Ясну, они пытались затащить её в свой весёлый круг. Девушка, мягко улыбаясь, потихоньку обошла друзей стороной— ни к чему им знать, что она собралась отойти от деревни в эту ночь. Тем более, что она не уверена в том, что сможет вернуться. Ясна вздрогнула от этой мысли, но продолжила путь, только крепче сжимая свою суму.

***

Велеслав стоял у оконца, задумчиво поглаживая пальцем лужицу из воска, что натекла от свечи. Он нервно поглядывал на улицу, временами раздражённо цокая языком. Если этот глупец Завид не догадается найти его, то придётся ждать ещё год — до следующей Велесовой ночи...Год без своих законных золотых. Велеслав скрипнул зубами от досады. Это ж надо было так умудриться: погибнуть в пьяной драке, не успев сообщить своему верному напарнику о схроне! Завид всегда был глупцом, охочим до медовухи. Да и драться толком не умел. А вот воровское дело знал, потому они с Велеславом и работали вместе много лет.



