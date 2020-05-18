Лаптева Е- Велесова ночь -50

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Ясна глубоко вздохнула и вышла за порог дома. Повсюду в деревне, несмотря на поздний час, царило оживление. На окошках тут и там вспыхивали огоньки свечей, по улицам ходили девушки в венках, а неподалёку от домов, рядом с лесом ввысь рвался высокий костёр. Велесова ночь началась. Осень в этом году выдалась на удивление тёплой: народ радовался солнцу, и праздновал, в том числе, и долгую жару. Хотя с наступлением ночи всё же похолодало, а на траве блестела вечерняя роса. Ясна поёжилась, плотнее закутываясь в тёплый платок.
Она оглянулась на дом. В окошке мелькнуло лицо тётки с тревожно сжатыми губами. Девушка вздохнула и покрепче сжала льняную сумку, которая была переброшена через плечо. Выбор у неё невелик: или попробовать сегодня в ночь дойти до капища, про которое говорил ей покойный дед Лучезар или обречь всю семью ещё на целый год мучений — до следующей Велесовой ночи. Решительно сжав край сумки, в которую она целую неделю тщательно складывала всё необходимое, девушка зашагала в сторону леса. Капище находилось не так уж далеко от деревни, и до него можно было добраться двумя путями. Один — короткий, но опасный — лежал прямиком через лес. Второй — длинный, но относительно спокойный — в обход леса. Велесова ночь — это не то время, когда нужно добавлять опасности в свою жизнь, её хватает и так. Грань меж двумя мирами — Явью и Навью — истончается до такой степени, что в явный мир устремляются потоки существ с того света. И заходить в лес в эту ночь — практически самоубийство...Впрочем, Ясне все равно придётся это сделать в конце пути: капище располагалось на поляне, рядом с ельником.
Ясна миновала огромный костёр и молодых ребят, которые его и разожгли. Молодые девушки и парни пели, водили хороводы. Завидев Ясну, они пытались затащить её в свой весёлый круг. Девушка, мягко улыбаясь, потихоньку обошла друзей стороной— ни к чему им знать, что она собралась отойти от деревни в эту ночь. Тем более, что она не уверена в том, что сможет вернуться. Ясна вздрогнула от этой мысли, но продолжила путь, только крепче сжимая свою суму.
***
Велеслав стоял у оконца, задумчиво поглаживая пальцем лужицу из воска, что натекла от свечи. Он нервно поглядывал на улицу, временами раздражённо цокая языком. Если этот глупец Завид не догадается найти его, то придётся ждать ещё год — до следующей Велесовой ночи...Год без своих законных золотых. Велеслав скрипнул зубами от досады. Это ж надо было так умудриться: погибнуть в пьяной драке, не успев сообщить своему верному напарнику о схроне! Завид всегда был глупцом, охочим до медовухи. Да и драться толком не умел. А вот воровское дело знал, потому они с Велеславом и работали вместе много лет.
Борис Долинго
Сразу замечания по набору текста – отсутствие красных строк. В русском художественном литературном языке принято каждый новый абзац начинать с отступа – с красной строки. Так текст становится более выразительным, поскольку видно, где начинается каждая новая мысль автора, каждый момент каких-то меняющихся акцентов в повествовании. Причём, красные строки должны одинаково присутствовать и в абзацах косвенной авторской речи, и в абзацах с прямой речью персонажей. Читать текст без красных строк очень неудобно. Некоторые авторы решают это по «интернет-принципу» – делают увеличенные интервалы между разными абзацами. Так, действительно видно и без красных строк, где начинается новый абзац. Но, во-первых, автор и этого не делает (отчего весь текст выглядит некой «кучей» строк , и, к тому же, то, что принято в сетевых публикациях статей и новостного материала, не применяется в художественных текстах. Поэтому увеличенных интервалом между абзацами не нужно делать, а вот красные строки – обязательны.
Написано в остальном в целом грамотно, но вот что видно сразу – автор не всегда в нужных местах пользуется соответствующими знаками пунктуации. Например: «…Хотя тётка и была отчасти права, как бы Ясне не больно это было осознавать. Замуж её не звали…» – ну здесь так и просится тире между двумя отдельным пунктуация в тексте вообще. Объединённая фраза станет куда более выразительной по сравнению с двумя предложениями-обрубками.
Вовремя поставленное в тексте тире (вместо запятой или само по себе), нужное, где требуется, двоеточие, не говоря уже о вопросительных и восклицательных знаках (по отдельности или в сочетании друг с другом), делают текст более выразительным и внятным, придают ему эмоциональность и, значит, лучше отражают интонации как самого автора, так и его героев, усиливают нужные акценты на важных элементах повествования и рассуждений героев и автора. Сочетание знаков «?!», например, позволяет наглядно передавать удивление героев или самого автора (только следует помнить, что всегда пишется именно так – «?!», а не «!?», потому что главное в интонации удивления всегда само удивление, а не восклицание, которым оно выражается. Поэтому это всё очень важно именно в стилистическом плане.
Автор почему-то забывает, что тире в тексте ли, в прямой ли речи персонажей всегда обособляется пробелами. Кроме того, видно, что проблема написания сочетаний прямой и косвенной речи (проблема 99% авторов) присутствует и в данном случае. Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по написанию таких сочетаний – явно пригодится.
В тексте присутствуют повторяющиеся явно лишние описания – например, в самом начале автор несколько раз почти подряд повторяет, что героиня «крепко сжала свою сумку». Ну к чему это опереточное нагнетание волнения?! Вполне достаточно однократно сказать о «сжатии сумки», тем более, что чуть далее даётся описание такого же нервного «сжатия подвески». Возможно, о «сжатии подвески» не стоит говорить вообще, а лишь ограничиться каким-то иным упоминанием этого оберега (а ещё лучше сказать про оберег в самом начале вместо троекратного «сжимания сумки»).
Не вполне понятный момент, что Велеслава называют «Ирбисом». Нет, красиво, конечно, но как-то сомнительно, что какие-то воры из глуши в Древней Руси знают название барса из Центральной Азии. Это я всё к тому, что стоит продумывать уместность различных экзотических слов и соотносить их с местом и временем действия своих сюжетов.
В целом автор вполне владеет словом, но, как я подозреваю, попытки нарочитой стилизации под «древнеславянские сказы» служат ей плохую службу, создавая слишком уж «штампованный» текст. Это, собственно, и понятно: сказать что-то не то чтобы «принципиально новое», а хотя бы достаточно оригинальное на базе всего этого народного фольклора (что славянского, что любого другого) просто невозможно – очень уж ограничен и замусолен набор «кубиков» для выкладывания мозаики сюжетов. Ведь даже «логики» какой-то в подобных сюжетах придерживаться сложно. Например, Ясна ходит и ходит по оврагу кольцами, и только находившись вдруг соображает, что можно сыпануть полыни, которая у неё в сумке лежит. Чего ж не сыпанула сразу? Ну, понятно: иначе какой сюжет? (Кстати, а какие «кольца» тропинок могут быть в ОВРАГЕ?! У оврага что, ширина – километр?!) Ну и т.д., и т.п. – к сожалению, в целом текст набор заезженных штампов из разнообразного рода «старославянских сказов».
Мне кажется, что автор умеет писать действительно очень неплохо, только стоит выбирать более «свежие» темы для раскрытия собственного таланта.