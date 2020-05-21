Сафронов В.-Желание-29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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– Вот, все двадцать. Давай стекляшки, да я погнал. И так припозднился сегодня.

Лёшка грохнул на поддон последний ящик с гвоздями и принялся перетаскивать в кузов обоймы с оконными стёклами с соседнего поддона. Кладовщица Жанна молча наблюдала за процессом и грызла семечки. Закрепив стёкла специальными лямками, Леха забрал у неё путёвку и накладные, с силой захлопнул заднюю дверь «каблука». Плюхнулся на продавленное водительское кресло, сунул бумажки за козырёк. «Москвич» мучительно заскрежетал стартером, но завёлся. Лёшка опустил стекло, достал сигарету. «Надо всё же трамблёр-то глянуть», – подумал в который раз. Высунул голову в окно.

– Чао, Жанет!

Кладовщица помахала рукой, морщась от выхлопа, и скрылась в ангаре. Лёшка резво развернулся на раскатанной грузовиками глине и выкатился за ворота стройбазы. Сегодняшний день выдался нелёгким. За проклятыми гвоздями мотался на завод метизов в соседнюю область. Там отстоял очередь, и выяснилось, что в заявке что-то накосячено. Пришлось звонить, ругаться. Гвозди в итоге отгрузили, но нервы попортил. А сейчас, несмотря на то, что уже стемнело, предстояло ещё сгонять в дальний конец района и разгрузить там клиенту стекло. План есть план, ничего не попишешь.

На районной стройбазе Лёшка работал водилой уже седьмой год – как пришёл после армии, так и прижился. В принципе, ему нравилось: всегда на колёсах, машина у дома. Когда заявок мало, иной раз можно и полдня дома просидеть или подхалтурить неслабо, а зарплата идёт. Жил Лёшка с женой и тёщей считай рядом: в Даниловке, всего-то километров семь по большаку от центра. Просторный тёщин дом после смерти тестя Лёшка основательно переделал, даже обустроил тёще отдельный вход в её хоромы. Она поначалу обижалась: «Отгородиться от меня удумали, не нужна вам, старая?» Но потом поняла, что это удобно. Так они и жили с Любкой и мелким как в отдельной квартире – без лишнего мелькания перед тёщей и потому почти без скандалов.

Но в последнее время Лёшку стала все чаще посещать мысль: «А дальше-то что? Всю жизнь так на «каблуке» мантулить?..» Любка, когда он поделился с ней, непонимающе округлила глаза:

– Окстись, Леха, уж кто бы жаловался! У людей вообще работы нет, а у нас и дом свой хороший, и огород, и машина вон всегда пожалуйста, да и зарплата у тебя побольше, чем была у папы, царствие небесное, который всю жизнь на лесопилке горбатился. А тебе знай баранку крути, да ещё и халтуришь.



