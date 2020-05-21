Сафронов В.-Желание-29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
– Вот, все двадцать. Давай стекляшки, да я погнал. И так припозднился сегодня.
Лёшка грохнул на поддон последний ящик с гвоздями и принялся перетаскивать в кузов обоймы с оконными стёклами с соседнего поддона. Кладовщица Жанна молча наблюдала за процессом и грызла семечки. Закрепив стёкла специальными лямками, Леха забрал у неё путёвку и накладные, с силой захлопнул заднюю дверь «каблука». Плюхнулся на продавленное водительское кресло, сунул бумажки за козырёк. «Москвич» мучительно заскрежетал стартером, но завёлся. Лёшка опустил стекло, достал сигарету. «Надо всё же трамблёр-то глянуть», – подумал в который раз. Высунул голову в окно.
– Чао, Жанет!
Кладовщица помахала рукой, морщась от выхлопа, и скрылась в ангаре. Лёшка резво развернулся на раскатанной грузовиками глине и выкатился за ворота стройбазы. Сегодняшний день выдался нелёгким. За проклятыми гвоздями мотался на завод метизов в соседнюю область. Там отстоял очередь, и выяснилось, что в заявке что-то накосячено. Пришлось звонить, ругаться. Гвозди в итоге отгрузили, но нервы попортил. А сейчас, несмотря на то, что уже стемнело, предстояло ещё сгонять в дальний конец района и разгрузить там клиенту стекло. План есть план, ничего не попишешь.
На районной стройбазе Лёшка работал водилой уже седьмой год – как пришёл после армии, так и прижился. В принципе, ему нравилось: всегда на колёсах, машина у дома. Когда заявок мало, иной раз можно и полдня дома просидеть или подхалтурить неслабо, а зарплата идёт. Жил Лёшка с женой и тёщей считай рядом: в Даниловке, всего-то километров семь по большаку от центра. Просторный тёщин дом после смерти тестя Лёшка основательно переделал, даже обустроил тёще отдельный вход в её хоромы. Она поначалу обижалась: «Отгородиться от меня удумали, не нужна вам, старая?» Но потом поняла, что это удобно. Так они и жили с Любкой и мелким как в отдельной квартире – без лишнего мелькания перед тёщей и потому почти без скандалов.
Но в последнее время Лёшку стала все чаще посещать мысль: «А дальше-то что? Всю жизнь так на «каблуке» мантулить?..» Любка, когда он поделился с ней, непонимающе округлила глаза:
– Окстись, Леха, уж кто бы жаловался! У людей вообще работы нет, а у нас и дом свой хороший, и огород, и машина вон всегда пожалуйста, да и зарплата у тебя побольше, чем была у папы, царствие небесное, который всю жизнь на лесопилке горбатился. А тебе знай баранку крути, да ещё и халтуришь.
Борис Долинго
О наборе текста могу сказать – всё сделано хорошо, грамотно. Замечания по написанию сочетаний прямой и косвенной речи (если автор мне напомнит, вышлю нашу «методичку»). Небольшое замечание по букве «ё» она местами есть, местами нет (если уж писать, то везде).
Ещё вот какой момент: почему-то название машины «москвич» автор пишет в кавычках, а «мерседес» – без. Марки авто как «техниче6ских изделий» (не конкретная модель) пишутся всегда в кавычках, это логично: понятно, что речь про некое транспортное средство (скажем, «москвич»), а не про жителя города Москва. Аналогично – с «мерседесом». А вот когда конкретная модель, например, «Мерседес-Е320», или «Москвич-2715», то – с заглавной (точнее, «каблук» – это уже ИЖ был). А вот название фирмы «Мерседес» автор пишет верно – с заглавной.
Ещё момент – неоправданно большие абзацы: например, автор пишет
«– Эй, хозяева! – громко позвал Лёшка, заходя в калитку» – и далее лепит ещё шест строк косвенной речи к речи прямой. Для чего?! (Нередко некоторые авторы ещё и умудряются снова продолжить в подобных ситуациях прямую речь этим же абзацем!) Читать таким образом написанный текст крайне неудобно. Намного чётче и выразительнее после короткой реплики косвенной речи просто начать новый абзац (у автора здесь – со слов: «В ответ не раздалось ни звука…»).
Но это всё мелочи, которые легко можно исправить, а вот что касается сюжета… Нет, в отличие от рассказа «Молодость 2.0» это куда более «консистентный сюжет», и, прежде всего, в нём есть концовка, очень качественно сделанная именно для произведения малой формы: неожиданная развязка, вроде бы проистекающая из развития сюжета. К сожалению, только вроде бы проистекающая. То, что сам сюжет по своей «общей завязке» – это некая довольно шаблонная «страшилка», не так плохо. Если бы автор сумел развитие сюжета точно подвести к сделанной концовке, то получилось бы всё хорошо, и «шаблонная страшилка» выглядела бы лишь как «инструмент» для решения задачи, а не сама задача. Но в том и беда, что результат рассказа в «моральном плане» никак не вытекает из завязки и, главное, из основной части сюжета. Да, в завязке есть определённая «сцепка» с концовкой: Лёха пожелал, чтобы его возили. Но ведь он желал, чтобы это случилось совершенно иначе и при этом – тоже очень важно! – Лёха не стоил никаких козней (чтобы, например, мог сработать принцип «Не рой другому яму…» и т.п.). Понятно было бы, если бы автор показал, что свой путь к мечте («к креслу директора в автомобиле «мерседес») Лёха бы начал с подлостей и т.п. нехороших деяний – так ведь нет! Лёха вообще ничего такого не делал – просто подошёл напильник попросить. Сгоревшую девочку ничем, вроде бы, не обидел – и за что ему такое «исполнение желаний»?! В таком виде текст выглядит не более, чем средне-сдельной «страшилкой», а уж «магического реализма», прошу прощения, тут и нет совсем. Ведь, как мне представляется, слово «реализм» в попытке определения жанра должно обязывать к логическому построению даже мистических компонент сюжета, а основательной «логики» в данном смысле тут не присутствует (да и какой-то «магии» тут тоже нет, лишь «мистика»).
Увы, хорошо написанный в литературном отношении, но очень уже «сюжетно несбалансированный» рассказ. Тут есть весьма приличная «идеологическая» ось: желание, высказанное Лёхой в начале – и развязка в концовке. Но логичного связующего их наполнения середины сюжета здесь нет. Потенциал у рассказа есть, и, как мне кажется, очень неплохой, но автору (если он захочет, конечно) придётся проделать большую работу для того, чтобы органично увязать завязку и развязку.