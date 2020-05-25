Панин А. – Вечный источник любви – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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- Что тебе эта Троя, ахейский муж? – С надрывом вопрошает девушка, встряхивает смоляными косами и поворачивает свой греческий профиль в сторону хитроглазого бородача, быстро шнурующего сандалии. – Или всё дело в этой Елене?! Да? По-твоему, я недостаточна красива!?

- Ты лучше всех, ласточка! – Отвечает мужчина и вскидывает на плечо кожаный дорожный мешок. – Не помнишь, куда я давеча копьё поставил?

- Какая я тебе ласточка, свинья! – Повышает голос девушка, переходя на прозу жизни. – Жеребец троянский! Не прошло и года со дня нашей свадьбы как ты меня уже бросаешь! А ещё говорил, что любишь… Нет, это самое настоящее свинство, Зевс мне свидетель…

- Не трогай Зевса, рыбка – это из-за его доченьки весь сыр-бор и, если мы сейчас не помчимся к Трое как ошпаренные, папенька нам никогда не простит. Так! Сына не балуй, с гостями не кокетничай, деньги трать с умом… Всё! Мне пора, целую…

Он шагает так стремительно, что голос за спиной превращается в завывание ветра и не разобрать, что там любящая жена говорит, провожая мужа в дальнюю дорогу. Ааа! Кажется что-то про синергию-сотворчество …

***

-… в неравновесных системах, благодаря чему существует взаимосвязь между глубинными структурами личности и элементами окружающей среды: он слишком быстро всё решил, - не стоило так сразу подавать высокое напряжение на контакты, милочка…

- Да, профессор, простите! Сами понимаете эксперимент проводится первый раз, я так волнуюсь, так волнуюсь…

Девушка отрывается от клавиатуры и поворачивает свой греческий профиль в сторону серьёзной блондинки в архаичных очках и лабораторном халате. Не отрываясь от маникюра, профессор встряхивает белокурыми локонами и снисходительно улыбается:

– Милая Пенелопа! Позволю напомнить цель эксперимента – глубокое погружение нашего героя в искусственно созданную техническими средствами реальность для проверки его готовности следовать долгу… Блондинка поправляет очки отточенным ногтем и всматривается в сенсорный дисплей компьютера. – Продолжим! Межзвёздная экспедиция случается не каждый день и очень важно, чтобы командир принимал верные решения…

– А как же любовь, профессор!? Всё движется любовью! А мы создаём ситуацию, в которой нужно отказаться от высоких чувств, отказаться от прекрасных слов – не обедняет ли себя человек, предпочитая мир без любви? Как ужасен должно быть такой мир! Неужели же любовь только помеха при выполнении служебных обязанностей?!



