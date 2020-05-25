Панин А. – Вечный источник любви – 11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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- Что тебе эта Троя, ахейский муж? – С надрывом вопрошает девушка, встряхивает смоляными косами и поворачивает свой греческий профиль в сторону хитроглазого бородача, быстро шнурующего сандалии. – Или всё дело в этой Елене?! Да? По-твоему, я недостаточна красива!?
- Ты лучше всех, ласточка! – Отвечает мужчина и вскидывает на плечо кожаный дорожный мешок. – Не помнишь, куда я давеча копьё поставил?
- Какая я тебе ласточка, свинья! – Повышает голос девушка, переходя на прозу жизни. – Жеребец троянский! Не прошло и года со дня нашей свадьбы как ты меня уже бросаешь! А ещё говорил, что любишь… Нет, это самое настоящее свинство, Зевс мне свидетель…
- Не трогай Зевса, рыбка – это из-за его доченьки весь сыр-бор и, если мы сейчас не помчимся к Трое как ошпаренные, папенька нам никогда не простит. Так! Сына не балуй, с гостями не кокетничай, деньги трать с умом… Всё! Мне пора, целую…
Он шагает так стремительно, что голос за спиной превращается в завывание ветра и не разобрать, что там любящая жена говорит, провожая мужа в дальнюю дорогу. Ааа! Кажется что-то про синергию-сотворчество …
***
-… в неравновесных системах, благодаря чему существует взаимосвязь между глубинными структурами личности и элементами окружающей среды: он слишком быстро всё решил, - не стоило так сразу подавать высокое напряжение на контакты, милочка…
- Да, профессор, простите! Сами понимаете эксперимент проводится первый раз, я так волнуюсь, так волнуюсь…
Девушка отрывается от клавиатуры и поворачивает свой греческий профиль в сторону серьёзной блондинки в архаичных очках и лабораторном халате. Не отрываясь от маникюра, профессор встряхивает белокурыми локонами и снисходительно улыбается:
– Милая Пенелопа! Позволю напомнить цель эксперимента – глубокое погружение нашего героя в искусственно созданную техническими средствами реальность для проверки его готовности следовать долгу… Блондинка поправляет очки отточенным ногтем и всматривается в сенсорный дисплей компьютера. – Продолжим! Межзвёздная экспедиция случается не каждый день и очень важно, чтобы командир принимал верные решения…
– А как же любовь, профессор!? Всё движется любовью! А мы создаём ситуацию, в которой нужно отказаться от высоких чувств, отказаться от прекрасных слов – не обедняет ли себя человек, предпочитая мир без любви? Как ужасен должно быть такой мир! Неужели же любовь только помеха при выполнении служебных обязанностей?!
Борис Долинго
Увы, очень сумбурный и «сырой» текст изобилует прямой речью (она сильно превалирует над косвенной авторской речью), из-за чего местами просто тяжело следить за тем, кто что (да и зачем) тут говорит.
Традиционно – сначала о наборе текста. Автор совершенно верно использует красные строки и, что очень важно в плане «культуры набора текста», использует дефисов и тире так, как нужно (правда, местами тире пропущены, и особенно в сочетаниях прямой и косвенной речи это сильно затрудняет понимание смысла отдельных участков; надо быть внимательнее!)
Увы, замечание, которое приходится делать 99% авторам (если не 99,99%): по тем примерам, что присутствуют в тексте, можно однозначно судить, что автор либо не задумывается над тем, как надо писать такие сочетания, либо просто не знает, как делать это правильно. Коротко лишь скажу, что правильное написание таких сочетаний делает текст более понятным и выразительным при чтении и, значит, вместе с сюжетом и прочими компонентами текста, работает на его качество. Пояснять, что и как надо тут писать, не стану, чтобы не тратить времени – скажу только, что если автор сделает запрос, вышлю ей методичку по данному вопросу. Уверен, будет полезно.
Теперь, собственно, о главном – о сюжетной идее. Она «вечна», т.к. пытается рассматривать вопрос, что же важнее и главнее для человека – долг или любовь. О «вечных идеях» писать всегда сложно, поскольку из-за их сильной заезженности (кто уж только о подобном ни писал!), от любого автора, берущегося за подобную тему, требуется всегда оригинальное решение, что всегда очень и очень непросто сделать.
Увы, в данном случае автору не удалось продемонстрировать такое оригинальное решение. Попытка вполне понятна – показать на нескольких примерах (в моделируемой реальности) развитие подобных ситуаций выбора между долгом и любовью, Ситуации подбираются из существовавших в истории, но к сожалению, подобраны они почти все не слишком логично связанные с продвигаемой темой, да к тому же изложенные столь сумбурно, что смысл текста слишком тяжёл для восприятия. И потому «лозунг» – любовь, матерь богов и падчерица человеков, – которым рассказ заканчивается, и который должен вроде бы служить итогом изложенных примеров, выглядит как слишком голословное (для рассмотренных примеров) утверждение.
К тому же, текст изобилует прямой речью (она сильно превалирует над косвенной авторской речью), из-за чего местами просто тяжело следить за тем, кто что (да и зачем) тут говорит. Увы, очень сумбурный и «сырой» текст. Не подойдёт.