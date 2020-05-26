Павлова Н.-Жизнь и смерть Валентина Овсянкина-12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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— Следующий!
— Сказал заведующий, — один из двоих оставшихся в коридоре пружинисто вскочил на ноги. Был он высок, тощ и вертляв. Смоляные кудри его торчали в разные стороны словно пружины старого матраса. Потянувшись, вихрастый повертел головой, разминая затёкшую шею, и обернулся к своему спутнику: — Пошли, горе луковое!
— Проходите, следующий! — на этот раз в голосе, прозвучавшем из-за двери с табличкой «Распределитель», послышалась нотка нетерпения.
— Пойдём, говорю! Это по твою душу. Там аккуратисты почище тебя сидят, ждать не любят. Конвейер не должен останавливаться. Show must go on и всё такое.
Не дожидаясь ответа, говоривший подскочил к двери, рывком распахнул её и сделал приглашающий жест рукой: — Прошу! Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях.
С видавшей виды обитой дермантином скамейки поднялся и понуро засеменил следом среднего роста человечек. Даже отчаянно старавшийся за что-нибудь зацепиться взгляд скользил по нему, как мокрая рука по куску мыла. Жидкие мышиного цвета волосы прилизаны на прямой пробор, серый в меру помятый пиджак застёгнут на все пуговицы, средней потёртости портфель в руках человечка вызывал подозрения о своём родстве с дермантином только что покинутой скамейки. Лицо под стать владельцу не отличалось ни приятностью, ни особенным уродством, а было пресным, как столовский суп: вроде, всё как надо, а съел и вкуса не почувствовал.
За дверью оказался большой кабинет, уставленный столами, на каждом из которых белела табличка с номером. У некоторых столов сидели посетители. Принимали их офисные клерки с безразлично-скучающими лицами. В противоположность сотрудникам заведения его клиенты демонстрировали весь спектр эмоций от безграничного счастья и восторга до гневных проклятий и отчаянных безудержных рыданий. Под номером 4 грузный толстяк бил кулаком по столу и громко кричал, где-то справа женский голос невнятно что-то бормотал, то и дело всхлипывая.
Войдя в зал, двое сначала остановились, а потом долговязый подхватил напарника под локоть и потащил в сторону:
— Нам туда, к пятнадцатому номеру.
Добравшись до нужного стола, он с размаху плюхнулся на один из приставленных для посетителей стульев и подтолкнул своего подопечного ко второму.
— Buongiorno, bambino!
Сидевший за столом клерк неодобрительно покосился на развязного посетителя и, не ответив на приветствие, обратился к его спутнику.
Борис Долинго
о сюжете: он ясный и чёткий, есть и юмор – немного пресноватый (всё-таки, в «юмористической фантастике» хотелось бы больше какой-то «искромётности», что ли, но, поскольку с «фант. юмором» дела обстоят не очень
Автор совершенно верно использует красные строки и, что очень важно в плане «культуры набора текста», использует дефисов и тире так, как нужно (правда, можно писать и т.к. «короткие» тире, а не длинные «типографские» – этого вполне достаточно)
Увы, замечание, которое приходится делать 99% авторам (если не 99,99%): автор либо не задумывается над тем, как надо правильно писать сочетания прямой и косвенной речи, либо просто не знает, как это делать. Как обычно, коротко лишь скажу, что правильное написание таких сочетаний делает текст более понятным и выразительным при чтении и, значит, вместе с сюжетом и прочими компонентами текста, работает на его качество. Пояснять, что и как надо тут писать, не стану, чтобы не тратить времени – скажу только, что если автор сделает запрос, вышлю ей методичку по данному вопросу. Уверен, будет полезно.
Теперь о сюжете. Он ясный и чёткий, есть и юмор – немного пресноватый (всё-таки, в «юмористической фантастике» хотелось бы больше какой-то «искромётности», что ли, но, поскольку с «фант. юмором» дела обстоят не очень, его явный дефицит, то рассказ принимается условно. Плюс у него очень «удобный» объём.
Почему принимается условно: очень рекомендую автору вычитать текст повторно, поскольку попадается не чтобы сильно плохие, но какие-то немного «угловатые» в стилистическом отношении фразы из-за чего читать местами чуть напряжно. Например, вот такая конструкция:
«…— Чего они ждут? — не то, чтобы Овсянкину действительно было это интересно, но Валентин Петрович спросил потому, что почувствовал: Проводник ждёт от него вопроса…»– Прошу обратить внимание на конструкцию косвенной авторской речи – ну «тяжёлая» она какая-то, хотя двоеточие стоит верно. Кстати, а вот само написание сочетания прямой и косвенной речи выполнено не верно, так что, наверное, автору перед вычиткой стоит запросить наше пособие по таким сочетаниям, чтобы сразу уж исправить свои ошибки.