Остромина А-Исса и Аклея-74 повторно

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Покалывание на запястье начинало раздражать. Исса приподняла рукав. Подкожный дисплей яростно мигал красным. «Ладно-ладно, сейчас посмотрю». Она сдвинула полупрозрачную шторку алфона, на экране высветились пиктограммы и цифры, раздался неприятный металлический голос: «Срок ежегодной проверки истекает через девять часов». Вот чёрт... Исса обернулась и посмотрела на дочь.
Аклея сидела на берегу ручья и болтала ногами в прозрачной холодной воде.
— Мам? Уже пора?
— Не сейчас. Побудем тут ещё немного.
Она сложила игрушки в сумку, отнесла в багажник, присела на подножку уникоптера. Над зарослями тростника носились мелкие чёрные птички, Аклея вертела головой, пытаясь уследить за ними, и смеялась. «Надо ехать. Будь что будет».
— Детка, я тебя сейчас к папе отвезу. Побудешь у него до вечера, ладно?
— Ладно. А он со мной поиграет?
— Конечно.
На парковке у Центра диагностики почти не было ни машин, ни уникоптеров. В середине дня всегда мало посетителей. Иссе не хотелось выходить из кабины, она откинулась в кресле и рассматривала полупрозрачные белые облака — как будто она по-прежнему лежит на траве у реки, а рядом играет дочь. Если бы можно было остановить время — сегодняшнее утро, голос Аклеи, жаркое июньское солнце. Или нет, лучше прошлое лето, когда всё было легко и просто, когда её дочери ничего не угрожало.
Исса задумалась: с чего всё началось?
Прошлой осенью она заехала в школу за Аклеей, зашла в класс. Только что закончился урок рисования, почти все разошлись. Учительница стояла рядом с Аклеей и держала её рисунок.
— Надо же, какой необычный лес!
Исса пригляделась: силуэты деревьев напоминали старинное кружево, ветки причудливо переплетались, создавая аккуратные узоры.
— А можно мне домой его взять? Хочу папе показать, — сказала Аклея.
— Конечно, возьми.
Аклея начала собирать свои вещи, а учительница отвела Иссу в сторону и тихо заговорила:
— Похоже, у вашей дочки способности к рисованию.
У Иссы пересохло во рту, она сглотнула.
— Да нет, вряд ли. Все дети в этом возрасте любят рисовать.
— Любят. Но не так. Знаете, что у них получается? Вот, сами посмотрите.
Борис Долинго
Хорошо написанная во всех отношениях небольшая повесть в жанре социальной фантастики, как я уже писал в первой рецензии.
Текст «похудел» на 4 т.зн., и при этом, как часто бывает при грамотных сокращениях, стал намного более «консистентным». Автор великолепно переработала концовку (к концовке-то и были основные замечания), и вот сейчас, как мне кажется, всё отлично: текст полностью приобрёл этакую «сюжетную элегантность», когда его структура (начало – середина – концовка) полностью сбалансированы. Концовка получилась лаконичная и чётка – и особый шарм придаёт то, что при этом концовка вроде бы как «открытая», то есть сохраняет некую «свободу неизвестности», но при этом определённо последняя точка стоит именно там, где нужно.
Повесть принимается.