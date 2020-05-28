Сафронов.В-Молодость 2.0 – 53

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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1.

Бабушка умерла в начале декабря. В тот день выпал первый снег. Павлик оставался в детском саду последним, сидел и ждал маму. Когда он уже решил, что про него все забыли, и собрался плакать, появился папа. Он был какой-то грустный, всю дорогу молчал и только у парадной сказал, что бабушки больше нет. Павлик никак особенно не отреагировал, вскользь подумал: может, уехала куда-то. Хотя бабушка в последнее время вообще не выходила из дома.

Зеркало в прихожей было завешено чёрным платком, мама сидела на кухне, обхватив голову руками. Она даже не вышла, чтобы помочь Павлику раздеться. Остро пахло сердечными каплями и ещё чем-то незнакомым. Павлику опять захотелось заплакать, но тут резко зазвонил телефон в комнате родителей. Папа взял трубку и стал с кем-то разговаривать. Павлик разделся и прошёл в их с бабушкой комнату. Бабушкина кровать была разобрана и небрежно прикрыта покрывалом – сама бабушка никогда так неаккуратно не застилала. Павлик стал поправлять коричневое покрывало с оленями: бабушке очень нравилось, когда он проявлял аккуратность. Из комнаты доносились обрывки фраз.

– …Сегодня днём, инсульт. Скорая не успела. Пока не знаю, сейчас в четвёртую отвезли. Я позвоню позже, скажу, где и когда. Спасибо.

На похороны Павлика не взяли, он весь день просидел у соседки, тёти Веры. Та постоянно гладила Павлика по голове и прикладывала к глазам платочек. Только поздно вечером мама забрала его домой. На зеркале зачем-то все ещё висел платок, на раздвинутом столе была куча грязных тарелок, в вазочках осталось довольно много вкусного – видимо, у родителей были гости. Мама убирала со стола. Она выглядела очень усталой, старое чёрное платье подчёркивало бледность лица. Павлик поел салата, выпил газировки и спросил:

– Мам, а бабушка когда вернётся? Она далеко уехала?

Мама вздрогнула и уронила тарелку. Бессильно опустилась на стул, прижала Павлика к себе.

– Очень далеко. Очень-очень… – тихо проговорила она и заплакала. Павлик видел, как мама плачет, всего пару раз в жизни. Он понял, что случилось что-то действительно плохое, и тоже заплакал. Было очень жалко маму и как-то тревожно.

Ночью Павлик проснулся от знакомого бабушкиного кашля. Он хотел было перевернуться на другой бок, но тут услышал тихий голос:



