Некрасова А.-Шрам-24

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Пришелец не вписывался в местное общество.
Неизвестно, что этот чужак возомнил о себе, в одиночку отправляясь в Деревню, что заставило его думать, будто его не заметят среди местных, а если заметят, то примут радушно и угостят лепёшками с общего стола, – однако его ждало горькое разочарование. И теперь Вождь задумчиво смотрел на безжизненное тело пришельца, подвешенное между двумя деревьями.
– Повтори-ка ещё раз, Жрец, что сказал чужак перед смертью, - обратился Вождь к стоящему за его спиной мастеру пыток.
– Я не до конца понял, – признался Жрец. – Он плёл что-то про другое время, про перемещение, про гу-ма-ни-тар-ны-е исследования, – предпоследнее слово далось мужчине с трудом. – Вроде как, он к нам из «будущего» пришёл…
– Из «будущего», значит, – задумчиво протянул Вождь.
Он перевёл взгляд на вещь, которую всё это время держал в руке.
Казалось, ничего сложного в ней не было: небольшая коробочка прямоугольной формы, две кнопки, возле каждой начертано что-то. Какой в ней может быть прок?
На совете мнения разделились. Многие из старейшин, самых древних и уважаемых, требовали немедленно уничтожить изъятый у чужака прибор, считая, что тот принадлежит кому-то из богов подземного мира. Однако сам Вождь, как и некоторые его сторонники, считал себя человеком, далёким от предрассудков, и потому не пожелал расстаться с приобретением так просто. Сперва нужно было выяснить, какую пользу из него можно извлечь.
Разумеется, испытывать коробочку на себе нельзя – это может быть опасно. Вождь, конечно, должен быть храбрым, но храбрость и безрассудство – не одно и то же. Тем более, что желающие принести пользу Деревне имелись в достатке.
– Позови ко мне Вулока, – велел Вождь Жрецу. – Ему сегодня предстоит пройти свою инициацию.
Вулок был худощавым юношей, детство которого еще не вполне окончилось. Стоя перед Вождём, он всеми силами старался скрыть своё возбуждение: его позвали сюда, чтобы он стал мужчиной, так что и встретить испытание он должен, как мужчина.
– Твоя инициация будет не такой, как у других, – сказал Вождь. – Это не будет ни поединок с врагом, ни военный поход, ни даже бичевание. А, быть может, – Вождь ухмыльнулся, – будет всем сразу.
Борис Долинго
Больше внимания уделять продумыванию сюжетов и логики построения отдельных сюжетных элементов
Автор верно использует тире и дефисы, пишет красные строки – это прекрасно. Но при том, что красные строки в тексте есть, ни к чему делать увеличенные интервалы между абзацами – это не текст в интернете, тем более, при наличии красных строк такие увеличенные интервалы совершенно не нужны. Так же не стоит создавать красные строки (новые абзацы) маркированным списком – не смертельный грех, но надо иметь в виду, что очень не любят верстальщики.
Ну и стандартное замечание, которое приходится делать 99% авторам (если не 99,99%): автор либо не задумывается над тем, как надо правильно писать сочетания прямой и косвенной речи, либо просто не знает, как это делать. Как обычно, коротко скажу, что правильное написание таких сочетаний делает текст более понятным и выразительным при чтении и, значит, вместе с сюжетом и прочими компонентами текста, работает на его качество. Пояснять, что и как надо тут писать, не стану, чтобы не тратить времени – скажу только, что если автор сделает запрос, вышлю ей методичку по данному вопросу. Уверен, будет полезно.
О сути рассказа. Хронофантастика – тема весьма заезженная. Особенно тот тип повествований о перемещениях во времени, когда авторы пытались показывать современный нам мир глазами человека далёкого прошлого. Ах как непросто сделать это хорошо и естественно, да к тому же так, чтобы не повторять сказанное уже много раз другими. Увы, автор взялась явно за пока сложную для неё тему, поскольку не то что чего-то «нового», а хотя бы чуть оригинального сказать не получилось.
Фабула: в деревне людей далёкого прошлого (по описанному уровню где-то век бронзовый, даже не железный) попадает путешественник во времени. Его пытают и казнят. Остаётся его прибор – очень компактная, с пачку сигарет, машина времени. (Машина очень «оригинальная», т.к. из органов управления имеет лишь 2 кнопки – видимо, она может работать лишь между двумя точками во времени). Вождь племени желает проверить действие «коробочки» на молодом воине и просит его нажать на кнопку. Юноша нажимает – и переносится в будущее. Почему-то юноша решает, что Вождь дал ему задание принести из будущего что-то ценное, хотя таких указаний вождь ему не давал. Бродя по мегаполису (причём, совершенно не пугаясь ничего) дикарь решает, что самое ценное – это молодая женщина, которая гуляла с ребёнком, т.к. и мать, и ребёнок выглядели очень здоровыми. И юноша похищает женщину.
Вернувшись в племя, он получает женщину в жёны, но, в конце концов, она умирает, т.к. могла рожать лишь через кесарево сечение, чего в первобытных условиях осуществить не было никакой возможности. Вождь признаёт «коробочку» бесполезной и сжигает её. Рассказ заканчивается грустными раздумьями дикаря, как же могло быть так, что у этой женщины был там (в будущем) такой здоровый ребёнок. Всё.
Что хотел сказать автор? Что медицина в прошлом была намного слабее, чем в наши дни? Ну, весьма «глубокий» вывод, и, по сути, рассказ получился ни о чём – нет явной логической концовки (или хотя бы некой «неожиданной развязки»), которая должна присутствовать в любом произведении особенно – в произведении малой формы.
Кроме того, в рассказе имеют место весьма нелогичные сюжетные построения. Например, каким образом дикарь общается с людьми в будущем? А ему там задают вопросы – и он всё понимает! Не говорю уже о том, что описано будущее явно нашего уровня, когда машин времени (размерами с «коробочку») быть ещё никак не может. Прошу прощения, полные «логические» проколы: если бы рассказ был юмористический, подобные «ляпы логики» ещё хоть как-то могли укладываться в разрешённые именно для «юмора» фант.допущения, но рассказ нисколько не «юморной». Поэтому (особенно «языковый» момент) – полный логический провал.
Возможно, автор и сможет писать лучше (хотя в целом написано весьма грамотно, не считая сочетаний прямой и косвенной речи), но ей требуется намного больше внимания уделять продумыванию сюжетов и логики построения отдельных сюжетных элементов