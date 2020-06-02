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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 02.06.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Странник Д.-Супергерой узкой специализации-9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Юлий выключил воду, нащупал рукой полотенце, висящее на настенном крючке, и, вытираясь, вышел из душевой кабины. Большое настенное зеркало запотело, но Юлию хватило и нечёткого силуэта, чтобы снова с удовлетворением отметить, насколько совершенно его тело. С функциональной точки зрения, разумеется.

            А родился и жил Юлий с одной единственной целью – преследовать и уничтожать краснорогих зяброхрумов.

            Маленькие бесцветные глаза мужчины обладали особой чувствительностью к красному цвету, воспринимая на тридцать два оттенка больше, чем обычные человеческие. Нос картошкой уловил бы вонь зяброхрума за несколько километров, а чуткие уши могли различить самые отдалённые крики жертв чудовищ. Самих зяброхрумов услышать было нельзя, потому что они звуков не издавали.

            В полных руках скрывались жгуты, которыми Юлий мог опоясать и обезвредить проклятых тварей. Кругленький животик был непробиваем для рогов зяброхрумов. Короткие и немного кривые ноги могли передвигаться со скоростью велосипеда, более чем достаточно, чтобы догнать краснорогих. Скорость – не их конёк.

            Но настоящей проблемой Юлия были не коварные зяброхрумы, а тот факт, что на Земле они не водились.

            От такой жизненной несправедливости хотелось плакать. Что Юлий иногда и делал – тихонько в подушку.

            В детстве мама утешала его:

            – Одно твоё присутствие отпугивает краснорогих. Людям повезло, что ты живёшь на Земле.

            Но мамы не стало, а другие люди что-то не спешили праздновать "присутствие" борца с зяброхрумами.

            Папы своего Юлий и вовсе не знал. Мама рассказывала, что родитель был уголовником и отсиживал где-то срок. Только повзрослев, Юлий понял, что она лгала, а отец, скорее всего, до сих пор путешествует по галактике, охотясь на зяброхрумов и соблазняя симпатичных аборигенок.

            Юлий тоже хотел в космос, но по человеческим стандартам он оказался близоруким, толстоватым и неуклюжим.

            Рассказывать про сверхспособности и краснорогих зяброхрумов было бесполезно. Дети крутили пальцем у виска. Взрослые тоже.

            С горем пополам Юлий выучился на историка. Это помогло ему понять, что зяброхрумов на Земле не только нет, но и никогда не было. Какими путями занесло сюда его папеньку, осталось загадкой.

            Работу по специальности оказалось найти ещё сложней, чем краснорого зяброхрума.


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    02.06.2020 at 10:25 - Ответить

    Стёб уровня студенческого капустника

    Набрано всё чётко – ни каких претензий.

    К сожалению, по своему сюжету рассказ – этакий стёб уровня студенческого капустника. Очень милый, хорошо и грамотно написанный (автор, как я знаю, писать умеет хорошо), но это не для нашего журнала. Просто сюжетно не тот уровень, прошу прощения. Если бы тут ещё присутствовал какой-то оригинальный юмор как сюжетный итог – могло бы подойти, но это просто «прикол» – и, увы, не более.

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