Шевченко А. – Одна капля свободы_7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Когда стражник отпер дверь, Мэри решила, что уж теперь-то виселицы не избежать. Вместо этого её отвели в богато убранную комнату, где стоял столик, накрытый на две персоны. За столом сидел седовласый коротышка.
Мэри уселась с королевским видом.
– Зовите меня Мак, – сказал мужчина.
– Мне всё равно, как вас зовут.
– Как грубо. Не хотите сказать спасибо?
Мэри расхохоталась.
– За то, что заперли в грязном сарае? О, вы безмерно добры, мистер!
Мак улыбнулся.
– Вы живы благодаря моей милости.
– О! Я-то, глупая, думала, что меня похитили! Спасибо, спасибо, добрый господин! Кстати, а что будет, если мэр узнает об этой милости?
– Он, несомненно, порадуется.
– Да ну? То есть, бросать честных горожанок в тюрьму – поступок благопристойный?
– Честных горожанок – нет. Но для воровки и авантюристки Мэри Шоу, повинной в ограблении банка в Дэрреле и других тяжких деяниях, тюрьма – место вполне подходящее.
Мэри закусила губу.
– Значит, вы знаете, кто я. – Она откинула волосы движением головы. – К чему тогда цирк?
– Ешьте. А я объясню.
Тушёное мясо источало дивный аромат, и Мэри решила, что пара кусочков не уронят достоинства.
– Итак, – начал коротышка, пока она наваливала снедь на тарелку, – вы, Мэри, опасная преступница, и мне следует передать вас шерифу.
– Неправда, – промычала она, жуя. – Я беру только то, что уже украдено другими.
– Да, да. Отбирать у богатых и раздавать бедным. Слышали. Бездельники вроде вас любят высокие слова. Вас ждёт суд. Если… я вас выдам.
– Сразу видно – деловой человек.
Мак поморщился.
– Вы ведь летали на воздушном шаре?
Такого вопроса девушка не ожидала.
– И… что? – насторожилась она.
– Мне срочно нужно провести эксперимент. Сущая малость: подняться на шаре, сделать замеры и вернуться. Выполните это, и сделаем вид, что я вас не видел.
Мэри проглотила непрожёванный кусок.
– В чём подвох?
– Вот что, – крякнул Мак. – Будем говорить начистоту. Вы у меня в руках, поэтому всё останется между нами. Слышали о кардолите?
Борис Долинго
Но всегда должны рулить логика и научная обоснованность.
Набран текст грамотно, дефисы, тире, красные строки и даже всё нормально с написанием сочетаний прямой и косвенной речи (видимо, пропаганда нашей «методички» по данному вопросу работает!) И вообще написано легко и хорошо – автор явно умеет писать именно так.
О сюжете – тут, на мой взгляд есть проблемы. Прежде всего, автор попытался в короткую (по сути – зарисовку) втолкнуть фабулу, достаточную для создания произведения крупной формы. А такие попытки всегда приводят именно к «зарисовочности» и вызывают ощущение незаконченности, недоговорённости и, как правило, вызывают вопрос: а зачем текст написан? Понятно, когда роман или повесть написаны, там можно порассуждать о том, о сём, высказать какие-то «глобальные» и не очень авторские мысли и т.д., и т.п. – и при условии, что автор умеет писать живо и легко, очень часто вопрос «А зачем?…» остаётся незаданным, будучи погребённым под этим объёмом мыслей и описаний (хотя последние лет двадцать очень часто вопрос «А зачем?…» встаёт после прочтения примерно четырёх из каждых пяти романов). Но для малой формы для того, чтобы она не выглядела «зарисовкой», необходимо, чтобы в ней однозначно присутствовала завязка, развитие интриги – и яркая концовка, исключающая недоумение «Ну и что?!».
В данной рассказе (а, точнее, зарисовке) всё хорошо: яркие, живые герои, хороший авторский язык, и даже мир произведения (некая КМ – картина мира) поданы вполне осязаемо. Но вот начинается повествование как бы с полуслова, с полудела: (некую воровку, причём, якобы, гениальную!) вытаскивают из тюрьмы для «научного» эксперимента. Развитие интриги слишком мелковато (неудачные эксперименты, описанные, надо сказать, с серьёзными нарушениями «логики» – о чём будет сказано ниже), а концовка вообще не обоснована: гениальная и опытная воровка вдруг, ни с того, ни с сего, проявляет склонность к бескрайнему романтизму! (Понимаете, о чём я? В романе к этим характеристиках героини можно было как-то подвести постепенно через то, что называется «развитием образа» и т.п., а в малой форме такие «изгибы» выглядят каким-то «роялем в кустах», «богом из машины» и т.п. необоснованным волюнтаризмом. Оттого и получается «зарисовка», а не цельное произведение.
При всё этом – что совсем не хорошо! – есть существенные провалы «логики». Например, рассказывая о том, что он не мог проследить, куда делить его помощники по опытам, Мак сетует, что у него не хватает людей. Однако, когда Мэри взлетает на шаре, её «пасут» два планера! Значит, хватает не только людей, не и планеров! И все сетования Мака – какая-то ерунда, прошу прощения.
Затем – рассуждения про препарат «кардолит», На первый взгляд (и, особенно, для невежд в естественнонаучных вопросах) это сюжетное построение выглядит даже красиво. Но по сути сразу напомнило мне кукольный мультфильм, который я видел классе во втором (были тогда такое явление: кукольные мультфильмы). Название уж не помню, но суть там была в том, что какие-то разбойники строили ракету, чтобы улететь на Луну. И они набивали ракету ватой, исходя из логики, что вата очень лёгкая, и когда её станет очень много, то она поднимет ракету. Данная логика очень напоминает логику действия кардолита в рассказе (ну а зависимость действия жидкости от высоты – ещё один даже не «рояль», а «орган в кустах». Да и странно то, что «кардолитовой жидкостью» можно и корзины шара пропитывать – и внутрь принимать совершенно безвредное. Реально просто находка! ))))
В общем, очень хорошо написанный, но очень слабый в плане «логики» текст. К тому же, как цельный рассказ он не воспринимается, даже если закрыть глаза на все «рояли» и «органы». Я понимаю, что это «стим-альтернативка» (я бы так это назвал – при чём тут слово «панк» – не понятно), но логика и маломальская «научная обоснованность» всегда должны рулить (и даже в фэнтезийных вещах).