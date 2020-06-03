Шевченко А. – Одна капля свободы_7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Когда стражник отпер дверь, Мэри решила, что уж теперь-то виселицы не избежать. Вместо этого её отвели в богато убранную комнату, где стоял столик, накрытый на две персоны. За столом сидел седовласый коротышка.

Мэри уселась с королевским видом.

– Зовите меня Мак, – сказал мужчина.

– Мне всё равно, как вас зовут.

– Как грубо. Не хотите сказать спасибо?

Мэри расхохоталась.

– За то, что заперли в грязном сарае? О, вы безмерно добры, мистер!

Мак улыбнулся.

– Вы живы благодаря моей милости.

– О! Я-то, глупая, думала, что меня похитили! Спасибо, спасибо, добрый господин! Кстати, а что будет, если мэр узнает об этой милости?

– Он, несомненно, порадуется.

– Да ну? То есть, бросать честных горожанок в тюрьму – поступок благопристойный?

– Честных горожанок – нет. Но для воровки и авантюристки Мэри Шоу, повинной в ограблении банка в Дэрреле и других тяжких деяниях, тюрьма – место вполне подходящее.

Мэри закусила губу.

– Значит, вы знаете, кто я. – Она откинула волосы движением головы. – К чему тогда цирк?

– Ешьте. А я объясню.

Тушёное мясо источало дивный аромат, и Мэри решила, что пара кусочков не уронят достоинства.

– Итак, – начал коротышка, пока она наваливала снедь на тарелку, – вы, Мэри, опасная преступница, и мне следует передать вас шерифу.

– Неправда, – промычала она, жуя. – Я беру только то, что уже украдено другими.

– Да, да. Отбирать у богатых и раздавать бедным. Слышали. Бездельники вроде вас любят высокие слова. Вас ждёт суд. Если… я вас выдам.

– Сразу видно – деловой человек.

Мак поморщился.

– Вы ведь летали на воздушном шаре?

Такого вопроса девушка не ожидала.

– И… что? – насторожилась она.

– Мне срочно нужно провести эксперимент. Сущая малость: подняться на шаре, сделать замеры и вернуться. Выполните это, и сделаем вид, что я вас не видел.

Мэри проглотила непрожёванный кусок.

– В чём подвох?

– Вот что, – крякнул Мак. – Будем говорить начистоту. Вы у меня в руках, поэтому всё останется между нами. Слышали о кардолите?



