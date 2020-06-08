Джумагари А – Власть грибов – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Всю ночь шёл мокрый снег. Под утро город погрузился в холодный туман. Данила проснулся раньше обычного, понежился в постели, затем прошёл в ванную, принял душ. На кухне попил вчерашнего чая и поел жёлтых яблок с чёрным хлебом. Сев в кресло, долго выбирал на смартфоне любимую мелодию. Джаз настроил на нужную волну. Данила погрузился в работу. В течение часа он неотрывно стучал по клавишам ноутбука. В короткие перерывы подходил к окну, смотрел на серое здание напротив и замершие деревья. В такую погоду хотелось оказаться подальше от унылого города, возле голубого моря, под высокими пальмами, на тёплом песке. Уже несколько дней Данила чувствовал себя больным, кружилась голова, знобило. Он горстями принимал таблетки, но они мало помогали. В квартире непонятно откуда появился запах прелых листьев. На подоконнике в глиняном горшке расцвёл кактус с ярко-жёлтыми цветами.

Жители многоэтажки постепенно просыпались. Дом наполнялся звуками. Внизу у подъезда появилась соседка. Одетая во всё чёрное, она выгуливала таксу. Изольда Соломоновна жила тремя этажами выше в двухкомнатной квартире. Даниле нравилась эта вежливая пожилая женщина с приятным душевным голосом.

Постояв у окна, он опять сел за работу. Заказчик назначил встречу на полдень. Времени в обрез. Надо спешить. Последние корректировки Данила вносил уже одевшись, стоя на пороге.

Серое, беспросветное, унылое небо нависло над городом. На детской площадке возле подъезда играли девочки-близняшки. Данила подумал: «Почему родители позволили детям играть во дворе в такую скверную погоду? Ведь лазать по заледенелым горкам и крутиться на холодной карусели не очень-то приятно». Едва Данила отошёл от площадки, близняшки перестали играть. Взявшись за руки, они посмотрели вслед соседу колючим взглядом.

До торгового центра – места встречи – Данила дошёл пешком. Возле входа висел большой световой короб с изображением сказочно красивого леса. Внизу горела надпись: «Зелёные технологии – это мир будущего». Фото подействовало на Данилу гипнотически. Он принялся скрупулёзно разглядывать каждый сантиметр волшебного леса. Налетевший порыв ветра принёс жёлто-багровые листья. Перед Данилой расстелился пёстрый ковёр. Это вывело его из оцепенения. Он вошёл внутрь торгового центра и поднялся на четвёртый этаж, направившись в кафе. Зал был наполовину пуст. Он занял свободный столик возле окна. Клиент опаздывал. Официантка принесла меню. Данила заказал капучино и позвонил заказчику. В телефоне прозвучал противный женский голос: «Абонент находится вне зоны действия сети». У входа в кафе появился высокий худой человек, одетый в плащ серого цвета и клетчатые брюки. На ногах – коричневые туфли на толстой подошве и прилипшей к ней зелёной травой. Мужчина окинул присутствующих внимательным взглядом и направился к столику Данилы. Подойдя вплотную, он поздоровался и спросил: – Вы Данила Пикассо? – Что-что? О нет, моя фамилия Песков. – Ах, простите меня! Я часто путаюсь в русских именах и фамилиях. Незнакомец говорил с лёгким акцентом. – Меня зовут Маркус, – представился он. – В вашей стране я совсем недавно. Работаю на компанию «GreenHorka.» Возглавляю отдел креативных технологий. Данила вежливо подметил: – Никогда не слышал про такую компанию. Чем я могу вам помочь? – Я знакомый Виктора Петровича. Он порекомендовал мне вас как очень грамотного архитектора. – А где он сам? – поинтересовался Данила. – К сожалению, он не придёт. – Странно, почему он сам мне об этом не сказал? Маркус широко улыбнулся, обнажив ряд белых зубов, и ответил: – Большие начальники имеют привычку забывать о несущественных вещах, хотя вполне умещаются в маленьких горшках. – Что вы сказали? – спросил Данила. Маркус перестал улыбаться и пафосным тоном ответил: – Да так, короткая ремарка от одного театрального драматурга. Я, знаете ли, большой поклонник театра и всего, что с ним связано. Данила промолчал, улыбнувшись в ответ. Пристально посмотрев на собеседника, Маркус произнёс: – Вчера в офисе у Виктора Петровича я видел ваши проекты. Грамотно и со вкусом! У меня, правда, есть небольшие замечания, но это так, мелочи. Давайте обсудим с вами детали нашего сотрудничества. – Да, хорошо, пожалуйста. Хотя для меня это несколько неожиданно, - проговорил Данила. - А что вам Виктор Петрович показал из моих работ? – Немногое, но достаточно, чтобы составить мнение. – И какое оно? – Любопытно-положительное. Знаете что? - предложил Маркус. – А давайте покинем это ужасное место, пропитанное спорами искусственно-выращенных деревьев и проедем к вам, посмотрим на проекты, так сказать, вживую. Данила напрягся. Приглашать незнакомца на свою территорию не хотелось. Маркус, заметив замешательство, спросил: – Есть проблемы? Вас это смущает? Данила, подумав, неуверенным голосом ответил: – Ну хорошо, можно и ко мне. От Маркуса исходил лёгкий запах прелых листьев.



