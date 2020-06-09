Улыбкин А. – Всё, что нужно – 21

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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На ферме у деда всегда было хорошо. Скучать здесь не приходилось, особенно, в сезон, когда родня погружалась в работу.
Алекс первым нашёл брошенное гнездо. Видно, наседка испугалась чего-то, вот и оставила своё драгоценное потомство.
– Они живые и шевелятся, – сказал парень, подсвечивая снизу фонариком одно из яиц. На тонкой скорлупе вспыхнули ярко-оранжевые силуэты крошечных лапок и клюва.
– И так же ясно, что живые, – ответила Дара, – пищат же.
– Ой, да что ты знаешь вообще? – возразил Алекс и бросил яйцо в общую кучу. Скорлупа треснула, и причитания птенца участились. – Пойдём отсюда, найдём что-то получше.
– А как же они? – возразила сестра, осознав, что маленькие существа скоро умрут.
– Плевать! Они сдохнут и всё, – шагая к выходу, бросил брат.
– Они же мучаются. – у девочки увлажнились глаза, а подбородок слега начал подрагивать.
– И что же ты предлагаешь? Забрать к себе в постельку? Впрочем, делай, что хочешь! А я пошёл, – прозвучало в ответ. Далее дверь сарая громко хлопнула, и Дара провалилась в тишину, что лишь изредка нарушалась едва слышным попискиванием.
Цыплёнок из повреждённого яйца почти выбрался наружу, но силы его иссякли, а пуповина навечно приковала к скорлупе. Бедолага лежал на боку, и даже чёрные глаза его казались безжизненными. Борьба с оболочкой отняла все силы без остатка.
Глаза горели от слёз, а солёные капли всё падали и падали, мешаясь с пылью. Дара замахнулась и резко ударила. Сапёрная лопатка с хрустом прошла насквозь и застряла в земле. Изолированные от мира существа почуяли неладное, и завопили, будто чётко зная, что будет дальше.
– Я делаю то, что нужно... вы обречены, – бормотала девочка себе под нос, потом смахнула пыльной рукой слёзы с лица и повторила карающее движение ещё несколько раз.
2
Сегодня они ждали нас всего в километре от берега. Четверо взрослых и один детёныш. Их тёмно-серые гладкие тела рассекали горячие волны, а мощные фонтаны то и дело рвались к небесам.
Папа подключился первым. Кит «промычал» что-то дружелюбное в ответ на контакт и мирно подплыл к лодке. Папа забрался на спину гиганта и установил «присоски» с петлями для рук.
Борис Долинго
прекрасные метафоры и эпитеты, весьма драматические описания, сделанные очень проникновенно
Набран текст практически идеально – есть красные строки, там, где нужно, проставлены тире, а не дефисы, тут всё хорошо. Не очень хорошо с написанием сочетаний прямой и косвенной речи – во многих местах всё хорошо, но есть моменты, когда автор ошибается, и это явно не описки, а ошибки, поскольку такие случаи повторяются не один раз. (Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по данному вопросу).
Литературно написано очень хорошо – прекрасные метафоры и эпитеты, весьма драматические описания, сделанные очень проникновенно (например, про съеденного акулами китёнка). Но в целом сюжет получился какой-то «кусочно-рваный» – дело в том, что тут представлено несколько линий, и связи этих линий друг с другом уж слишком невнятные. Получилось нагромождение зарисовок, каждая из которых могла бы стать самостоятельным рассказом, но автору словно лень было развивать каждую линию должным образом, и он сшил их в нечто «единое» откровенно белыми нитками.
Основная сюжетная идея данного рассказа всё-таки заключается в том, что выстроен некий портал, позволяющий людям уходить в «иные миры» – причём, безвозвратно, и никто не знает, что с ушедшими происходит в «иных мирах»: обратной связи никакой. При этом, как сказано, от желающих уйти нет отбоя. Идея уже на этом этапе весьма спорная по своей «логичности»: кто бы стал куда-то уходить, тем более – массово! – если неизвестно, куда ты уходишь?! Ну нашлось бы несколько сумасшедших, но не миллионы же кидались бы в такой портал! Ну вот рассказывают, что в раю для праведников созданы просто прекрасные условия – но ведь никто не спешит исчезнуть из мира сего, кроме горстки фанатиков-шахидов, подрывающих неверных (да и то эти шахиды не более, чем оболваненные жертвами своих идеологов-кукловодов). Вот если бы хоть кто-то вернулся «оттуда» и подтвердил справкой с печатью, что в раю – ну просто райские условия, то, возможно, люди бы и начали пачками покидать эту грешную Землю, а так… Ну, не верю, одним словом!
В конце текста выясняется, что на самом деле это не «портал», а некий «фильтр», оставляющий на Земле умеющих мечтать, а не умеющих мечтать (это вроде как люди низкого сорта) распыляет на атомы – странствуйте среди звёзд, ущербные. На этом фоне «интерлюдия» про путешествие между звёздами (то ли сон, то ли непонятно, что), где герой встречает свою любовь, вообще выглядит неуместной в данном контексте.
Линия про китов (подозреваю, что навеяна она новеллами про китовых пастухов из «Полдня, 22 век» АБС) сделана сильнее всего, но также не ясно, для чего она нужна в общем сюжетном поле. Во всяком случае, тут никак не объяснено стремление Сержа сбежать в «иные миры» – чем оно вызвано столь сильно? Сном про полёты между звёзд?!
Ну и, самый первый эпизод с птенцами – совершенно не понятно, а он-то вообще для чего вставлен в текст? Нет, сценка хорошая, и очень «драматичная», берущая за душу, но какая связь с общей сюжетной идеей, кроме имени одного персонажа? Да, как уже сказал, в конце звучит мысль, что с помощью портала «Ноллан» вроде бы избавляются от «ненужных людей», но проводить параллель с убиванием птенцов… Ведь сам по себе момент, что люди, которые «не умеют мечтать», есть люди, которые не смогут реализоваться, а посему, надо их таким образом от «мучений» избавить и превратить в межзвёздный газ, просто пахнет каким-то «духовным шовинизмом».
Далее, совершенно не понятно, как на фоне общей идеи существует та «картина мира», которую автор пытается нарисовать в той части, где описана китовая ферма. Судя по тому, что с орбиты периодически сыплются какие-то обломки, в мире имела место глобальная катастрофа или мировая война. В одном месте про войну даже сказано прямо, но лишь парой словами, и поэтому составить внятную картину невозможно. При этом есть слова о том, что мир чуть ли не обезлюдел, т.к. масса народа ушла в иные миры. Но как же на этом фоне существует высокотехнологичная транспортная система, описанные технологии нейроинтерфейсов с китами, да и вообще сам портал «Ноллан» с его инфраструктурой?! И некой «высокой степенью автоматизации» это объяснить вряд ли возможно. Т.е., внятной и убедительной картины мира из текста рассказа в целом у меня выстроить никак не получилось: отдельные части сюжета словно куски из каких-то разных произведений, чужеродные друг другу. В любом произведении едва ли не самый главный момент, определяющий его качество в целом, это то, может ли читатель сказать, что он верит описанный в мир. Здесь сказать так, увы, нельзя.
А, ну и ещё не вполне ясна связь содержания с названием – возможно, это происходит так же из-за сумбурности содержания.