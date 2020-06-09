Улыбкин А. – Всё, что нужно – 21

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

На ферме у деда всегда было хорошо. Скучать здесь не приходилось, особенно, в сезон, когда родня погружалась в работу.

Алекс первым нашёл брошенное гнездо. Видно, наседка испугалась чего-то, вот и оставила своё драгоценное потомство.

– Они живые и шевелятся, – сказал парень, подсвечивая снизу фонариком одно из яиц. На тонкой скорлупе вспыхнули ярко-оранжевые силуэты крошечных лапок и клюва.

– И так же ясно, что живые, – ответила Дара, – пищат же.

– Ой, да что ты знаешь вообще? – возразил Алекс и бросил яйцо в общую кучу. Скорлупа треснула, и причитания птенца участились. – Пойдём отсюда, найдём что-то получше.

– А как же они? – возразила сестра, осознав, что маленькие существа скоро умрут.

– Плевать! Они сдохнут и всё, – шагая к выходу, бросил брат.

– Они же мучаются. – у девочки увлажнились глаза, а подбородок слега начал подрагивать.

– И что же ты предлагаешь? Забрать к себе в постельку? Впрочем, делай, что хочешь! А я пошёл, – прозвучало в ответ. Далее дверь сарая громко хлопнула, и Дара провалилась в тишину, что лишь изредка нарушалась едва слышным попискиванием.

Цыплёнок из повреждённого яйца почти выбрался наружу, но силы его иссякли, а пуповина навечно приковала к скорлупе. Бедолага лежал на боку, и даже чёрные глаза его казались безжизненными. Борьба с оболочкой отняла все силы без остатка.

Глаза горели от слёз, а солёные капли всё падали и падали, мешаясь с пылью. Дара замахнулась и резко ударила. Сапёрная лопатка с хрустом прошла насквозь и застряла в земле. Изолированные от мира существа почуяли неладное, и завопили, будто чётко зная, что будет дальше.

– Я делаю то, что нужно... вы обречены, – бормотала девочка себе под нос, потом смахнула пыльной рукой слёзы с лица и повторила карающее движение ещё несколько раз.

2



Сегодня они ждали нас всего в километре от берега. Четверо взрослых и один детёныш. Их тёмно-серые гладкие тела рассекали горячие волны, а мощные фонтаны то и дело рвались к небесам.

Папа подключился первым. Кит «промычал» что-то дружелюбное в ответ на контакт и мирно подплыл к лодке. Папа забрался на спину гиганта и установил «присоски» с петлями для рук.



