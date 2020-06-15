Титов А.- Зачем – 42

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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1. Всё там же, всё то же, всё так же: и бездыханная ноябрьская стылость за окном, и тоска в груди. Где-то, если верить проекционнику, жизнь бурлит и меняется: открываются новые развязки для скоростных электромобилей, строятся дома-трансформеры, начинаются продажи умных очков нового поколения, с них трёхмерную картинку сразу можно будет в сеть отправлять. В Москве вон аэрометро открыли. А здесь Силикатный, здесь всё по-прежнему. На конечной остановке транспорт по полчаса ждать приходится. Старенькие автобусы ещё путинских времён – белые короба на колёсах.

Из соседней с балконом комнаты голоса из проекционника – будто нездешней кипучей жизнью поддувает. Третью неделю подряд спорят о криобиотиках - с надрывом, с руганью. Первый случай воскрешения в Америке произошёл, спустя пару недель и до нас докатилось – какая-то модельер 68 лет после смерти опомнилась, глаза открыла и как заведённая твердит одно и то же: «Зачем…зачем…зачем». Глаза пустые, мёртвые. На сотни раз по всем каналам это «зачем, зачем». И снова споры – пустое против порожнего, с диким шумом и плеском переливают слова. В студию к Дмитрию Борисову опять Бузову пригласили, куда без неё.

- Да, стойте, стойте, я скажу! 2049 год, середина века, а мы ещё о чём-то спорим. Всё уже показано и доказано. Технологии могут всё. Дайте им шанс! Или опять нам плестись за Америкой? Ожили люди, выхаживайте, изучайте, делайте им новые порции криобиотиков. Я и сама их принимаю, и тоже воскресну, никуда не денетесь.

- А я напоминаю, что в конце эфира прозвучит новая песня Ольги Игоревны «Я обязательно воскресну», не переключайтесь…

Дарья обернулась в сторону проекционника. Объёмное изображение, настигающий тебя со всех сторон звук, выпуклые, зримо присутствующие в комнате фигуры примороженного благополучия - всем далеко за 60, и ни морщиночки, ни щербиночки, ни следа прожитой жизни и волнений ни у одной из этих говорящих, рассуждающих, поучающих тебя младенческих задниц. Эффект полного погружения в недоступную тебе реальность. Во всём этом роскошестве обволакивающих, новых технологий не хватало только одной функции – это так, чтоб не просто коснуться этого мира, а пройти в него, стать оболочкой среди оболочек, а потом харкнуть в эти застывшие в своей моложавости лица, расцарапать их, чтоб появилось в них наконец-то хоть что-то живое.

Дарья повернулась в сторону приоткрытой балконной двери, нажала ногтем большого пальца на подушечку указательного – изображение в комнате схлопнулось, голоса затихли. Она ненавидела все эти студийные токовища давно и упорно. Ещё со школьных лет, когда десятилетним несмышлёнышем выискивала на сайтах информацию: «требуются герои для программы «Пригласите меня на свадьбу», кастинг в новое модное шоу на СТС, набор в «самый безбашенный интернет реалити-проект», «ищем девушек с утрированной сексуальностью для съёмок в музыкальном клипе». В одной из этих программ могла появиться мама; мама уехала в Москву, мама будет знаменитой. А потом с отцом отслеживали вечерами эти проекты в надежде увидеть ту, кто уехала. Глупость какая… Какой год это был? 2018-ый? 2021-ый? Стёрлось из памяти всё несбывшееся, не случившееся. Только смех одноклассниц отголоском: «мама будет знаменитой, ага, верим-верим» - тихо так, как проекционник при затухании.



