Титов А.- Зачем – 42

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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1. Всё там же, всё то же, всё так же: и бездыханная ноябрьская стылость за окном, и тоска в груди. Где-то, если верить проекционнику, жизнь бурлит и меняется: открываются новые развязки для скоростных электромобилей, строятся дома-трансформеры, начинаются продажи умных очков нового поколения, с них трёхмерную картинку сразу можно будет в сеть отправлять. В Москве вон аэрометро открыли. А здесь Силикатный, здесь всё по-прежнему. На конечной остановке транспорт по полчаса ждать приходится. Старенькие автобусы ещё путинских времён – белые короба на колёсах.
Из соседней с балконом комнаты голоса из проекционника – будто нездешней кипучей жизнью поддувает. Третью неделю подряд спорят о криобиотиках - с надрывом, с руганью. Первый случай воскрешения в Америке произошёл, спустя пару недель и до нас докатилось – какая-то модельер 68 лет после смерти опомнилась, глаза открыла и как заведённая твердит одно и то же: «Зачем…зачем…зачем». Глаза пустые, мёртвые. На сотни раз по всем каналам это «зачем, зачем». И снова споры – пустое против порожнего, с диким шумом и плеском переливают слова. В студию к Дмитрию Борисову опять Бузову пригласили, куда без неё.
- Да, стойте, стойте, я скажу! 2049 год, середина века, а мы ещё о чём-то спорим. Всё уже показано и доказано. Технологии могут всё. Дайте им шанс! Или опять нам плестись за Америкой? Ожили люди, выхаживайте, изучайте, делайте им новые порции криобиотиков. Я и сама их принимаю, и тоже воскресну, никуда не денетесь.
- А я напоминаю, что в конце эфира прозвучит новая песня Ольги Игоревны «Я обязательно воскресну», не переключайтесь…
Дарья обернулась в сторону проекционника. Объёмное изображение, настигающий тебя со всех сторон звук, выпуклые, зримо присутствующие в комнате фигуры примороженного благополучия - всем далеко за 60, и ни морщиночки, ни щербиночки, ни следа прожитой жизни и волнений ни у одной из этих говорящих, рассуждающих, поучающих тебя младенческих задниц. Эффект полного погружения в недоступную тебе реальность. Во всём этом роскошестве обволакивающих, новых технологий не хватало только одной функции – это так, чтоб не просто коснуться этого мира, а пройти в него, стать оболочкой среди оболочек, а потом харкнуть в эти застывшие в своей моложавости лица, расцарапать их, чтоб появилось в них наконец-то хоть что-то живое.
Дарья повернулась в сторону приоткрытой балконной двери, нажала ногтем большого пальца на подушечку указательного – изображение в комнате схлопнулось, голоса затихли. Она ненавидела все эти студийные токовища давно и упорно. Ещё со школьных лет, когда десятилетним несмышлёнышем выискивала на сайтах информацию: «требуются герои для программы «Пригласите меня на свадьбу», кастинг в новое модное шоу на СТС, набор в «самый безбашенный интернет реалити-проект», «ищем девушек с утрированной сексуальностью для съёмок в музыкальном клипе». В одной из этих программ могла появиться мама; мама уехала в Москву, мама будет знаменитой. А потом с отцом отслеживали вечерами эти проекты в надежде увидеть ту, кто уехала. Глупость какая… Какой год это был? 2018-ый? 2021-ый? Стёрлось из памяти всё несбывшееся, не случившееся. Только смех одноклассниц отголоском: «мама будет знаменитой, ага, верим-верим» - тихо так, как проекционник при затухании.
Борис Долинго
Литературно написано очень хорошо, а местами просто драматически-щемяще
Традиционно вначале – об общем оформлении текста. Прежде всего, тоже традиционно часто вынужден делать замечание: уважаемые авторы, когда вы пишите на русском язык художественные произведения, то используйте красные строки. Вы не статью в Сети кропаете, а художественное произведение! Красные строки – это традиция набора русскоязычного текста вообще, а художественного текста – особенно. Красные строки выделяют новые абзацы (т.е., некоторую «локальную» смену повествования или его дальнейшее развитие. Это акцентирует внимание читателя, помогает следить за развитием сюжета и, значит, облегчает восприятие текста. Тем более недопустимо где-то ставить красные строки, а где-то (в большинстве мест) – нет.
Частичное присутствие и отсутствие красных строк вообще создаёт странное впечатление от текста. Конечно, всё это – не «криминал», но это – элемент культуры текста автором.
Далее, следует сделать замечание о наборе тире и дефисов. Увы, автор сликом часто набирает дефисы вместо тире (видимо, где-то WORD автоматом меняет дефис на тире, а где-то – нет, ну а автор за этим не следит). Напоминаю, что знак тире (–) ставится между отдельными словами для передачи определённой интонации в предложениях, а также при расстановке пунктуации в сочетаниях прямой и косвенной речи. Между словом и тире всегда стоит пробел. Дефис (-) ставится между сложносоставными словами, словами и частицами и никогда не выделяется пробелами (например, «кто-то», «что-либо», «красно-белый» и т.д., и т.п.). Правильное использование данных знаков – тоже элемент культуры набора текста.
Автор использует нумерацию для выделения отдельных глав в тексте (точнее, наверное, это «подглавы» с учётом того что текст, в общем-то, не очень большой). Само по себе это нормально, но то, как он это делает, вызывает небольшой вопрос. Дело в том, что номер главы стоит в одной строк с текстом и выглядит как пункт нумерованного списка. Это несколько мешает при чтении. Возможно, автор хотел сделать это некой фишкой, но, на мой взгляд, куда правильнее было бы просто поставить номера традиционно как заголовки глав – т.е. как разделители между строками.
В целом написано грамотно – есть отдельные ошибки, но скорее, это описки. Ну и проблема, увы, как и у 99% авторов: написание сочетаний прямой и косвенной речи – тут явные ошибки. Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по данному вопросу (уверен, она окажется очень полезной).
Ещё один, я бы сказа «технический» нюанс – о переводе вопроса «Зачем?» конкретно на английский язык (о других мало что могу сказать). Дело в том, что «What for?» – слишком неразговорная форма вопроса «Зачем?», при переводе на русский она аналог чего-то вроде театрального вопрошания «Для чего же?», а в «нормальной» разговорной речи так никто не скажет. Точный англо-американский аналог русскому разговорному «Зачем?» – это «Why?». Поэтому я всё время советую авторам крайне аккуратно пользоваться разными прямыми вставками в текст слов (и, тем более, фраз) на ино-языках и делать это исключительно тогда, когда без подобных «красивостей никак не обойтись (а такого почти никогда не бывает) и обязательно лишь абсолютно точно зная характер использование слов и фраз. Ведь не всегда автоперевозчики Яндекс и Гугл дают точное к месту значения (хотя они стали просто здорово работать последние годы).
Теперь о сюжетной идее вообще. Литературно написано очень хорошо, а местами просто драматически-щемяще (рассуждения о тепле семейного очага, о старении т т.д.). Я не иронизирую – действительно вот эта часть очень хороша. Правда, весьма утомили слишком частые упоминания Бузовой, Валерии, доктора Агапкина и т.п. – с этим явный перебор. Подобные «аллюзии» – штука, с которой следует обращаться очень аккуратно: это как специи, с которыми не нужно перебарщивать, т.к. может получиться обратный эффект (вкус «блюда» не улучшится, а испортится). Добровольно любопытная идея – о криобиотиках (правда с воскресающими – это немного напомнило моменты из «Пикника на обочине», где тоже появлялись воскресшие, совершенно не разговаривающие, но это не упрёк – просто ассоциация). Показалось странным, что при вживлённых чипах в такси для оплаты нужно прикладывать палец: ведь даже сегодня карту прикладывать не надо, т.к. оплата при вызове такси по смартфону с привязанной картой списывается автоматически (по-моему, это, хотя и мелкий, не небольшой «антуражный» прокол).
Как я уже сказал, написано драматически очень хорошо, но объём рассуждений о «тяжёлой жизни» простых людей несколько заслонил главную идею про оживающих и крибиотики: в какой-то момент мне вообще стало казаться, что фантастика тут как бы и даже лишняя, и куда интереснее было бы, если бы автор написал повесть о современной потерянности жизни простого человека в небольшом районном городке. Она бы и на «Большую книгу» могла бы потянуть – сидящие в жюри подобных премий либералы любят описания безысходности жизни (якобы только российской безысходности). Но, вполне серьёзно: если бы из этой «драматичности» и «философии» получилась бы связная повесть, то это могла быть хорошая повесть без всякой фантастики, о которой автор как-то редко и как-то очень уж «в обязаловку» вспоминает по ходу рассказа.
Тем не менее, я бы, наверное, рассказ принял, если бы не одно «но»: к великому сожалению, не вполне ясным оказалась концовка и действие главного фант.элемента рассказа – криобиотика. Дело в том, что описание этого действия в концовке как (как мне показалось). Не стыкуется с описание этого препарата по ходу рассказа – или же просто это плохо прописано. То ли Валентина Дмитриевна умирает от введения криобиотика (но это не стыкуется с ранее описанным) – то ли Даша вводит ей криобиотик после того, как ввела какой-то яд? Но откуда у Даши яд – в рассказе ранее о яде не говорилось ничего. Из-за всего это получается в концовке ясным: то ли Даша села у ног мёртвых отца и Валентины ждать их воскрешения, то ли стареющая дева элементарно тронулась умом. Честное слово, я говорю это опять же без какого-то сарказма – я просто понять не могу до конца, что тут точно хотел сказать автор. Более того, на фоне всего совсем уж не ясен смысл названия – повторяющийся у оживших вопрос «Зачем?» Дело в том, что если бы речь шла о бессмысленности существования «маленьких людей» (а именно эта тема сильнее всего звучит в «драматургии» рассказа), то вопрошания «Зачем?» у оживающих трупов смотрелись бы понятно. Но оживают-то всё какие-то не совсем ординарные личности (а по России речь вообще о якобы зажравшихся депутатах!), и поэтому трагизм слова «Зачем?» в устах таких персонажей не ясен совершенно.
Я бы очень порекомендовал автору поработать над финалом рассказа – мне кажется, он нуждается в определённом усилении чёткости. И, конечно же, по ходу самого повествования необходимо как-то более акцентировать фан.элемент и точнее показать его именно в «идейно» увязке с финалом.
Поскольку автор тоже екатеринбуржец, возможно, более эффективно было бы увидеться лично и обсудить эти вопросы. Правда, в нынешних «вирусных» условиях я не каждый День бываю в Доме писателя, поэтому такую встречу необходимо согласовывать более точно, чем в прежние времена.