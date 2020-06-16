Брашкина Н. – Контракт – 27

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Новая звезда зажглась на небе — это духи предков услышали наши молитвы, и охота будет удачной. Обойдут, обойдут нас стороной голод и смерть. Мы принесли жертвы мудрым духам наших предков, и вскоре они пригнали нам большое стадо маа, не знающее охотников. Наши старые и молодые люди ушли копать загонные ямы, а охотники плясали танец войны и победы. Все веселятся и шутят, и никто не сказал, что скоро уйдёт к нашим предкам.

Женщины тоже радовались, и самые молодые, провожая, долго бежали с охотниками. Сегодня у нас будет вдоволь мяса и веселящего пито. Мы знаем, что никто не умрёт, пока новая звезда горит на небе. Мудрые духи предков обещали нам это.

Удача с нами! Не ранен, не погиб ни один охотник. Мужчины наелись первыми сырого мяса и выпили тёплой крови, дающей охотнику силу и выносливость маа. До ночи охотники срезали с костей мясо и жир и успели унести его в горо, и обманули жадных черных пум.

А потом мы жарили на кострах красное мясо маа, а вокруг сидели на корточках наши старики и дети. Они были голодны и глотали слюни, когда в огонь капал прозрачный жир, и сердито шипели недовольные духи огня. Мы умилостивим их позже.

Женщинам было некогда сидеть. Они резали мясо тонкими ломтями и, надев его на прутья, вялили в дыму. Мы будем есть его, когда наступит новая зима. Тогда землю укроет снег, а стада маа уйдут за травой и солнцем. Но в счастливые дни можно не думать о грядущей стуже! Духи предков не обманули нас!

- Они совсем примитивные, - Ли просматривал быстро бегущие кадры съёмки.

- Неразвитые, - поправила его Нея. - Их нужно подтолкнуть. Посмотри, как удачно в районе экватора расположены континенты. Климат мягкий, вулканы в периоде спокойствия, отсутствуют крупные хищники и конкурирующие виды. Это идеальные условия для развития новой цивилизации.

- Условия, может быть, и идеальные, но мы с тобой ищем места, где нашим нанимателям удобно, легко и быстро добывать полезные ископаемые.

- Чёрствый ты человек! - под улыбкой Неи сквозило сожаление.

Ли задело её замечание, но виду он не подал. Вместо этого сделал стоп-кадр. Мужчина, завёрнутый в грубо сшитые шкуры, с копной густых тёмных волос, заплетённых в косы и завязанных хвостом на затылке. Камера поймала тот момент, когда он наткнулся на неведомого зверя — робоплатформу. Во рту, приоткрытом от страха, не хватало нескольких зубов. Защищаясь, абориген выставил копье с каменным наконечником.



