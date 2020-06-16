Брашкина Н. – Контракт – 27

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Новая звезда зажглась на небе — это духи предков услышали наши молитвы, и охота будет удачной. Обойдут, обойдут нас стороной голод и смерть. Мы принесли жертвы мудрым духам наших предков, и вскоре они пригнали нам большое стадо маа, не знающее охотников. Наши старые и молодые люди ушли копать загонные ямы, а охотники плясали танец войны и победы. Все веселятся и шутят, и никто не сказал, что скоро уйдёт к нашим предкам.
Женщины тоже радовались, и самые молодые, провожая, долго бежали с охотниками. Сегодня у нас будет вдоволь мяса и веселящего пито. Мы знаем, что никто не умрёт, пока новая звезда горит на небе. Мудрые духи предков обещали нам это.
Удача с нами! Не ранен, не погиб ни один охотник. Мужчины наелись первыми сырого мяса и выпили тёплой крови, дающей охотнику силу и выносливость маа. До ночи охотники срезали с костей мясо и жир и успели унести его в горо, и обманули жадных черных пум.
А потом мы жарили на кострах красное мясо маа, а вокруг сидели на корточках наши старики и дети. Они были голодны и глотали слюни, когда в огонь капал прозрачный жир, и сердито шипели недовольные духи огня. Мы умилостивим их позже.
Женщинам было некогда сидеть. Они резали мясо тонкими ломтями и, надев его на прутья, вялили в дыму. Мы будем есть его, когда наступит новая зима. Тогда землю укроет снег, а стада маа уйдут за травой и солнцем. Но в счастливые дни можно не думать о грядущей стуже! Духи предков не обманули нас!
- Они совсем примитивные, - Ли просматривал быстро бегущие кадры съёмки.
- Неразвитые, - поправила его Нея. - Их нужно подтолкнуть. Посмотри, как удачно в районе экватора расположены континенты. Климат мягкий, вулканы в периоде спокойствия, отсутствуют крупные хищники и конкурирующие виды. Это идеальные условия для развития новой цивилизации.
- Условия, может быть, и идеальные, но мы с тобой ищем места, где нашим нанимателям удобно, легко и быстро добывать полезные ископаемые.
- Чёрствый ты человек! - под улыбкой Неи сквозило сожаление.
Ли задело её замечание, но виду он не подал. Вместо этого сделал стоп-кадр. Мужчина, завёрнутый в грубо сшитые шкуры, с копной густых тёмных волос, заплетённых в косы и завязанных хвостом на затылке. Камера поймала тот момент, когда он наткнулся на неведомого зверя — робоплатформу. Во рту, приоткрытом от страха, не хватало нескольких зубов. Защищаясь, абориген выставил копье с каменным наконечником.
Борис Долинго
вся ситуация описана схематично и оттого местами просто карикатурно
Набрано достаточно грамотно – основное замечание в том, что автор не видит разницы между тире и дефисами, а это разные знаки пунктуации. Не смертный грех, но – элемент культуры набора текста. Ну и проблема, увы, как и у 99% авторов: написание сочетаний прямой и косвенной речи (уверен, наша методичка по данному вопросу будет автору очень полезной).
В остальном написано достаточно грамотно, хотя и стилистически автор не всегда оправдано применяет укороченные предложения в угоду написанию более длинных и плавных конструкций. От этого часто попадаются какие-то «рубленые» фразы, причём не по описательной ситуации, что местами придаёт тексту некоторую «угловатом».
О сюжете. Старинная тема про бзик, могущий случиться у некоторых людей в желании сделать в одночасье цивилизованных людей из дикарей (типа прыжка из феодализма в коммунизм), игнорируя необходимость длительного социального развития. Примеров тут масса (от очень драматичного рассказа польского фантаста Кшиштофа Боруня «Восьмой круг ада» до «Попытки к бегству» и «Трудно быть богом» братьев Стругацких, и, надо сказать, что больше о подобном писали фантасты социалистических стран, чем западных). И чтобы написать на такую тему что-то оригинальное и достаточно убедительно, а не построенное на шаблонных ходах и образах, нужно сильно постараться, чтобы.
Увы, в данном случае у автора это не получилось. Действия Неи выглядят надуманными и не подкреплены никакой логикой образа. Ещё можно понять, когда подобные порывы авторы приписывали людям коммунистического общества, но Нея – продукт совершенно иного общества, и вдруг с чего-то, очертя голову кидается «воспитывать» дикарей. Да и вся ситуация с приходом ей на помощь партнёра описана тоже очень схематично и оттого местами просто карикатурно.
Единственный достаточно сильный по своему построению участок текста – самая концовка, где Ли посылает Нею подальше. Это буквально украшение текста, поскольку сделано очень грамотно. Будь основной текст рассказа убедительным и сюжетно точно выстроенным, это была бы классически грамотная концовка (чего, кстати, часто не хватает в остальном очень сильным текстам). Н о в данном случае концовка не может спасти очень слабо сделанный в плане «логики» и «убедительности» основной текст.
Наверное, рассказ можно вытянуть, но автору придётся серьёзно переработать основную часть в плане построения более убедительных образов и мотивов действий героев (прежде всего, героини, да и дикарей тоже – уж очень «логично» и как по указке автора рассуждает дикарь), а также общей «картины мира» рассказа.