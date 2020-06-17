Улыбкин А.-Диссонанс-21 т.зн.

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Я вытащил застрявший осколок стекла от бутылки, и кровь начала заливать глаз.

– Ты как? – спросил Алекс, вбегая в сортир.

– Нормально. Пустяки всё.

– Скоты!

– Да, ладно. Я и сам не против…

– Снова эти близнецы! Проклятые Манетти! А ты чем думал? Пора бы и поумнеть! – выпалил он на одном дыхании.

– Не близнецы, брат. Клоны. Человек и две копии, – спокойно ответил я.

Что ж, Саня нечаянно может и в больное место ткнуть. Нечаянно ли?

– Плевать. Идиоты!

– Это точно.

Вот чего ж им неймётся?

«Тебя мамка, видно, сиськой до последнего кормила. До самого отлёта сюда. Чтоб большим рос и сильным. Правда, Бо?» – с этого начал, скалясь дырявой улыбкой Манетти-2. Я присвоил им номера, имена тут, пожалуй, ни к чему. Слова задиры явно приглашали встретиться вне обзора камер наблюдения и подальше от цепких взглядов наших садистски настроенных сержантов.

«А старшего братка-то обделяли. Помельче тебя будет», – добавил на распев Манетти-1. Оригинал. – «Но, наверняка, папаня ваш ситуацию-то с нехваткой белков и витаминов уж точно не мог оставить без внимания?» – закончил первый, радуясь своему красноречию и совершая характерные движения, как будто орудует зубной щёткой.

Они заливались смехом. Номер три не сдержался и пустил слезу. А когда первый открыл рот, чтобы снова выплюнуть оскорбление, я решил, что отсутствия сержантов вполне достаточно.

Два вывиха, три сотрясения и один выбитый зуб – такой вот перечень увечий сообразился на троих. А у меня два свежих шрама.

Братки учатся, действуют слаженней, правда, большая часть урона от них допущена мною осознанно. Им явно требуется избавить себя от надежд, что крупный мужик обязательно глуп и неповоротлив.

Я вымыл раковину от крови и проверил швы над бровью. Штопался сам, опыта – хоть отбавляй.

«Чего тебе?» – Из зеркала смотрел великан – два двадцать рост, сто тридцать вес, ещё и башка лысая. Громила-Бо. Медведь-переросток. Как там ещё меня называли? Кто я вообще? И кому нужен такой? Руки – клешни, в голове – дыра, машина для перемалывания костей. Так все думают? Что ж...



