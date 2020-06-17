Улыбкин А.-Диссонанс-21 т.зн.

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Я вытащил застрявший осколок стекла от бутылки, и кровь начала заливать глаз.
– Ты как? – спросил Алекс, вбегая в сортир.
– Нормально. Пустяки всё.
– Скоты!
– Да, ладно. Я и сам не против…
– Снова эти близнецы! Проклятые Манетти! А ты чем думал? Пора бы и поумнеть! – выпалил он на одном дыхании.
– Не близнецы, брат. Клоны. Человек и две копии, – спокойно ответил я.
Что ж, Саня нечаянно может и в больное место ткнуть. Нечаянно ли?
– Плевать. Идиоты!
– Это точно.
Вот чего ж им неймётся?
«Тебя мамка, видно, сиськой до последнего кормила. До самого отлёта сюда. Чтоб большим рос и сильным. Правда, Бо?» – с этого начал, скалясь дырявой улыбкой Манетти-2. Я присвоил им номера, имена тут, пожалуй, ни к чему. Слова задиры явно приглашали встретиться вне обзора камер наблюдения и подальше от цепких взглядов наших садистски настроенных сержантов.
«А старшего братка-то обделяли. Помельче тебя будет», – добавил на распев Манетти-1. Оригинал. – «Но, наверняка, папаня ваш ситуацию-то с нехваткой белков и витаминов уж точно не мог оставить без внимания?» – закончил первый, радуясь своему красноречию и совершая характерные движения, как будто орудует зубной щёткой.
Они заливались смехом. Номер три не сдержался и пустил слезу. А когда первый открыл рот, чтобы снова выплюнуть оскорбление, я решил, что отсутствия сержантов вполне достаточно.
Два вывиха, три сотрясения и один выбитый зуб – такой вот перечень увечий сообразился на троих. А у меня два свежих шрама.
Братки учатся, действуют слаженней, правда, большая часть урона от них допущена мною осознанно. Им явно требуется избавить себя от надежд, что крупный мужик обязательно глуп и неповоротлив.
Я вымыл раковину от крови и проверил швы над бровью. Штопался сам, опыта – хоть отбавляй.
«Чего тебе?» – Из зеркала смотрел великан – два двадцать рост, сто тридцать вес, ещё и башка лысая. Громила-Бо. Медведь-переросток. Как там ещё меня называли? Кто я вообще? И кому нужен такой? Руки – клешни, в голове – дыра, машина для перемалывания костей. Так все думают? Что ж...
Борис Долинго
Классический диссонанс объёма формы и содержания.
В плане набора текста и здесь всё хорошо. (но плохо, что в этом рассказе присутствует персонаж «Алекс» – как и в рассказе «Всё, что нужно». Если бы это были рассказы одного цикла с одним и тем же героем – понятно, а так вызывает некоторое недоумение (словно на свете не хватает имён для выбора).
По сюжету это попытка создать «психологичный» рассказ об отношениях двух братьев, у старшего из которых комплекс на младшего, что вызывает понтонную напряжённость. Братья оказываются в армии на иной планете, где люди воюют с аборигенами – жуткими монстрами вроде монстра из фильма «Чужой». Непростые взаимоотношения братьев развиваются ещё и на фоне противостояния людей и чужих – автор пытается поднять и проблему взаимоотношения рас через трансформацию землянина в аборигена. Задумка не оригинальная, но практически вечная – писать о конфликте «человек-человек» и «человек-чужой»), можно бесконечно, особенно, если делать это хорошо.
А вот «хорошо», увы, тут как раз не получилось, поскольку, как и в рассказах «Всё, что нужно» и «Скажем слабости – нет!», присутствует тот же необъяснимый сумбур в изложении сюжета. Повествование построено так, что периодически переключается между мыслями то одного брата, то другого. Описано это очень нечётко, и постоянно приходится перечитывать уже прочитанное, чтобы понять, глазами какого брата читатель сейчас должен смотреть на мир.
Сам превращение младшего брата в аборигена подано на уровне плохих фильмов о генно-вирусных трансформациях: героя аборигены бросают в местное озерцо, жидкость в котором растворяет даже боевую броню, но при этом эта субстанция почти моментально превращает человека в существо, совершенно чуждое людям внешне, но сохраняющее личность человека. Выясняется, что аборигены переделали человека сознательно – для того, чтобы появился «парламентёр», который объяснит землянам, что земляне не правы. (Должен заметить между делом, что все произведения описывающие сложнейшие модификации биологических объектов столь примитивным образом, я бы относил к жанру сказок, но никак не НФ).
Став «аборигеном», но ментально оставаясь человеком, младший брат вдруг сразу же осознаёт, что аборигены – тоже разумные существа, и что земляне воют против них «неправильно» и начинает пытаться исправить эту ситуацию. Тут же возникает вопрос: а почему аборигены не создали такого «парламентёра» давным-давно, а продолжали воевать и гибнуть?
Думая, что младший брат погиб, старший осознаёт всю надуманность его комплексов против брата, а когда узнаёт, что брат стал «иным», пытается объяснить ситуацию начальству, вступает в конфликт и, в конце концов, решает последовать за братом и тоже стать «иным». В конце текста присутствует довольно туманный намёк на то, что два «перерождённых» брата станут дипломатическим мостом между людьми и аборигенами.
При всей высказанной критике, у данного сюжета, как мне кажется, есть определённый потенциал, но, во-первых, текст должен быть прописан намного более чётко. Во-вторых, проблема ещё вот в чём: автор попытался очень ёмкую тему уложить в 21 т.знаков текста, что очень мало для масштабной темы – ведь, фактически, тут аж две сюжетные идеи: конфликт братьев и конфликт землян и чужих. Если честно, я плохо себе представляю, чтобы столь масштабную сюжетную задумку можно было изложить на таком малом пространстве страниц, и так, чтобы это было сделано ярким художественным языком. Думаю, сумбур у автора во многом как раз и возникает из-за стремления сказать слишком много на ограниченном пространстве текста: возникает классический диссонанс объёма формы и содержания. В этом смысле название данного рассказа («Диссонанс») себя полностью оправдывает.