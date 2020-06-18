Сухоруков С. – Защитник – 25

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Осенний ветер гнал опавшие листья старой ивы по зеркальной поверхности озера в сторону берега. Листья быстро скользили по воде и, не желая смириться со своей уже свершившейся гибелью, радовались касанию ветра так же, как когда-то живыми радовались ему на дереве. Теперь, уже мёртвые, они кружились по озеру в своём последнем танце, точно спеша насладиться тем немногим временем, оставшимся им перед гниением и тленом.

Фермер Макс отплеснул листья вместе с водой подальше от берега, чтобы они не мешали ему ополоснуть руки. Когда лёгкая муть опустилась на песчаное дно, мозолистые, чёрные от работы ладони человека, отразились в тёмно-синей воде. Отброшенные листья, не в силах противиться ветру, вновь плыли к берегу, и Макс увидел в этом пример тщетности борьбы с судьбой, что напомнило ему о его собственных неприятностях.

– Ну, уж нет, – с яростью сказал фермер и злобно посмотрел в сторону шумевшего от ветра леса, за которым лежала ближайшая к его ферме деревня.– Просто так я не сдамся!

Он резко встал, ногой обвалив при этом кусочек берега в воду, и подошёл к нависшей над озером иве. Макс помнил дерево с детства, но тогда оно казалось ему моложе и выше. Теперь же ива состарилась вместе с ним. Наклонившись, Макс взял свой заплечный рюкзак, оставленный под деревом несколькими минутами ранее, и быстро зашагал в сторону фермы.

Неприятности преследовали его с самого утра, но теперь настроение у него было вконец испорченным.

«Это всё из-за этого чёртового озера, – угрюмо думал фермер. – Не надо было к нему сворачивать».

Деревенские старики не признавали за озером нынешнее название, называя его по старинке Печаль-Озеро. Это необычное название они связывали якобы с колдовской способностью озёрной воды вызывать у человека печаль и наделять болезнями. И хотя местный сельский учитель как-то доказал, что старое название озера дано ему из-за плакучих ив, с давних пор растущих на его берегах, старики упрямо твердили своё.

«Выжившие из ума бездельники, так же, как и их дети с внуками»,– гневно подумал фермер, вспомнив о деревенских.

Пройдя насквозь перелесок, Макс вышел на край бывшего кукурузного поля и остановился, чтобы с гордостью полюбоваться открывшейся перед ним картиной – его фермой. И ему по праву было чем гордиться. За несколько лет выкупленные у деревни обширные, но запущенные земли, и старые, обветшалые строения с сыростью и гуляющими в помещениях сквозняками, он своим трудом превратил в процветающее хозяйство.



