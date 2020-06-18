Сухоруков С. – Защитник – 25

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
Осенний ветер гнал опавшие листья старой ивы по зеркальной поверхности озера в сторону берега. Листья быстро скользили по воде и, не желая смириться со своей уже свершившейся гибелью, радовались касанию ветра так же, как когда-то живыми радовались ему на дереве. Теперь, уже мёртвые, они кружились по озеру в своём последнем танце, точно спеша насладиться тем немногим временем, оставшимся им перед гниением и тленом.
Фермер Макс отплеснул листья вместе с водой подальше от берега, чтобы они не мешали ему ополоснуть руки. Когда лёгкая муть опустилась на песчаное дно, мозолистые, чёрные от работы ладони человека, отразились в тёмно-синей воде. Отброшенные листья, не в силах противиться ветру, вновь плыли к берегу, и Макс увидел в этом пример тщетности борьбы с судьбой, что напомнило ему о его собственных неприятностях.
– Ну, уж нет, – с яростью сказал фермер и злобно посмотрел в сторону шумевшего от ветра леса, за которым лежала ближайшая к его ферме деревня.– Просто так я не сдамся!
Он резко встал, ногой обвалив при этом кусочек берега в воду, и подошёл к нависшей над озером иве. Макс помнил дерево с детства, но тогда оно казалось ему моложе и выше. Теперь же ива состарилась вместе с ним. Наклонившись, Макс взял свой заплечный рюкзак, оставленный под деревом несколькими минутами ранее, и быстро зашагал в сторону фермы.
Неприятности преследовали его с самого утра, но теперь настроение у него было вконец испорченным.
«Это всё из-за этого чёртового озера, – угрюмо думал фермер. – Не надо было к нему сворачивать».
Деревенские старики не признавали за озером нынешнее название, называя его по старинке Печаль-Озеро. Это необычное название они связывали якобы с колдовской способностью озёрной воды вызывать у человека печаль и наделять болезнями. И хотя местный сельский учитель как-то доказал, что старое название озера дано ему из-за плакучих ив, с давних пор растущих на его берегах, старики упрямо твердили своё.
«Выжившие из ума бездельники, так же, как и их дети с внуками»,– гневно подумал фермер, вспомнив о деревенских.
Пройдя насквозь перелесок, Макс вышел на край бывшего кукурузного поля и остановился, чтобы с гордостью полюбоваться открывшейся перед ним картиной – его фермой. И ему по праву было чем гордиться. За несколько лет выкупленные у деревни обширные, но запущенные земли, и старые, обветшалые строения с сыростью и гуляющими в помещениях сквозняками, он своим трудом превратил в процветающее хозяйство.
Борис Долинго
по сюжету это невнятная, сумбурная и откровенно бессмысленная вещь
Набран текст грамотно: – есть красные строки, буква «ё» – всё, как положено. Да и в целом грамотно написано. Единственная претензия в это плане та же, какая предъявляется к 99% авторов: написание сочетаний прямой и косвенной речи. Видно, что авто делает это, как придётся. Как всегда, в рецензиях это не поясняю, т.к. слишком долго, а если автор мне напомнит – вышлю нашу методику по данному вопросу. Будет однозначно полезно.
Литературно тоже нет претензий – написано гладким, хорошим литературным языком, Можно, конечно, откопать пару каких-то огрехов, но это чистые мелочи.
Хуже с сюжетом – так и хочется просить: а что хотел сказать-то автор? Есть слабое подозрение, что автор пытался сказать что-то о «взращивании» зверя из-за человеческой подозрительности. Но, увы получилось очень невнятно, непоследовательно и неубедительно.
Прежде всего, не вполне понятно, в какое время и где географически происходит действие? В смысле, с чего бы у фермера отнимают землю?!
Где-то на Западе? Нонсенс – там никакие деревенские жители отнять землю у фермера, в принципе, не могли никогда. В царской России – такой же нонсенс. В период раскулачивания в СССР? Совершенно не похоже ни по антуражу, ни по имени фермера «Макс» (представьте себе имя «Макс» в 1930-е годы в деревне российской!) Да и слова «фермер» там быть не могло. В современной России/Белоруссии?! Но в этом случае землю у фермера могут отнять только власти, какие-то олигархи, бандиты, в конце концов, но никак не некие «деревенские жители». В общем, какая-то несуразица, прошу прощения, с местом действия.
Далее по развитию сюжета немало несуразиц. Во-первых, что за пожар на скотном дворе, которого не было?! Это как вообще всё выглядело? Автор написал нечто, но то ли забыл пояснить – как такое произойти могло. Да и реакция фермера Макса на пожар, которого не было, описана весьма странно: любой мало-мальски нормальный человек стал бы интересоваться причиной зарева, которое имело место, но скотник не спалило (там же всё целое!), а не возводить напраслину на соседей. И даже если хотелось сказать, что Макс умом тронулся, то сказано это ну очень неясно и, самое главное, невразумительно.
Затем метаморфозы пёсика – они как бы весьма «знаковая» по сюжету вещь, но тоже описаны невнятно. Этакая мистика? Но с чего бы это? Ведь, не считая этого момента, в сюжете нет и намёка на некую мистику.
Тут ещё немало можно было бы рассуждать, но не вижу смысла, к сожалению, поскольку по получившемуся сюжету это очень невнятная, сумбурная и – самое главное, откровенно бессмысленная вещь. Хотя и написанная хорошим литературным языком. Увы, и так случается.