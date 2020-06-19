Скоморохова Е. – Храм счастливого одиночества – 44

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В тот вечер содержимое бутылки идеально встроилось в мембраны моих нейронов, нарушив работу нервных клеток. Нет, я не алкоголик, просто был повод, даже два, а, точнее, три. Хотя, это уже не важно.

– Первый тост за молодых! – Платон Бухнин поднял стакан.

Родители дали сыну имя философа, надеясь, что оно перетянет на себя проклятие говорящей фамилии. Мой друг вырос хорошим человеком, но от спиртного не отрёкся. Просто, следуя заветам предков и благородному своему имени, со студенческих лет пил исключительно дорогой виски и коньяк. Ради удовольствий он был готов много работать, и к тридцати годам Бухнин, отрастив бородку и пузо, стал исполнительным продюсером в издательстве компьютерных игр.

– Плут, – по привычке я звал друга студенческим прозвищем, – Варя ушла от меня.

Бухнин хмыкнул и, не опуская тяжёлую руку, невозмутимо продолжил:

– Тогда за мою победу в споре. Прости, Григорьев, но ваши отношения были обречены, – Платон залпом осушил стакан и с грохотом поставил его на стол. – Благодаря тебе Кирьянов проспорил мне бутылку «Реми Мартен»!

Я молча выпил, удивляясь финансовой и психологической проницательности Бухнина, и расслабился, принимая форму кресла под мягким освещением полутёмного бара.

– Ну, быстро говори, почему расстались и закроем тему, – Бухнин спешно разливал по второй.

– Сказала, что мы говорим на разных языках, что я домосед, мизантроп и волосатая обезьяна, которая считает себя умнее других, – я лениво отвечал, почёсывая двухдневную поросль на своём лице.

Бухнин засмеялся.

– Молодец девчонка. Лучшее определение программиста, которое я слышал. Григорьев, ты не расстраивайся, считай, она тебе жизнь спасла. Моя змея с меня живого теперь не слезет, – Платон вздохнул, и на мгновение в его глазах отразилась тоска женатого человека. – Ты просто не настроил с Варей пользовательский интерфейс. С играми у тебя получается лучше, чем с людьми. Меняем тему! Давай же спроси меня! Тебе же не терпится всё узнать!

Если честно, мне было плевать, как прошёл запуск игры, над которой наша студия год проработала на аутсорсе у компании Бухнина. Но, чтобы потешить самолюбие друга, тихо прошептал:

– Значит, ты успеваешь перевести первый миллион и смыться из страны? Лови момент, пока игроки не дошли до моего фатального бага, скрытого от бета-тестеров.



