Шевченко А. – Лунная охота_35 – исправление

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Номер и в самом деле был шикарным.

Первое, что бросалось в глаза – огромная, на полкомнаты, кровать, выполненная в старинном стиле. Тяжелая деревянная основа, покрытая тёмным лаком, высокие столбцы с вычурными набалдашниками, затейливая резьба. Настоящее произведение искусства. Застелено это чудо было красным шёлковым покрывалом с кисточками на углах.

– Глянь, какая большая кровать.

Ага, Вика тоже оценила. Хороший знак.

Блондинка бросила сумку на пол.

– Наконец-то добрались, – сказала она, потягиваясь. – Блин, я так боялась, что номера будут заняты. Как же нам всё-таки повезло.

Ага, повезло. За такую-то цену. Егор поморщился. Нет, говоря по-справедливости, номер обошелся не так уж дорого, учитывая, что это был всё-таки «люкс». Кто же мог подумать, что в этой глуши гостиницы окажутся столь востребованы?

Ему уже не казалась столь блестящей идея поехать в горы на зимние каникулы. Но он и так целый месяц обхаживал Вику. Что же, остановиться за шаг до победы? Зря он, что ли, лез из кожи вон, стараясь произвести впечатление? Как же, звезда всего потока... Уже испытаны все средства, подробно изученные с помощью популярных сайтов: букеты цветов с замысловатыми посланиями, походы в кино, рестораны, и даже один раз в театр. Приглашение на романтическую поездку в горы должно расставить все точки над «i». Вика довольно легко согласилась, что Егора весьма приободрило. Он рассчитывал провести это время незабываемо. Наконец-то время и деньги, которые он тратил последний месяц, окупятся сполна.

– Блин, на этой кровати можно, наверно, в футбол играть, – Вика рухнула на покрывало, утонув наполовину в красном шёлке. – Глянь, я еле пальцами до стенки достаю.

– Вижу. – Егор поставил сумку на пол и принялся стаскивать с себя рюкзак. – Настоящий раритет. Когда-то на ней граф какой-нибудь спал. Или король.

– Какой там король… – фыркнула девушка. – Не неси чушь.

Она достала из кармана смартфон и принялась увлеченно водить пальцем по экрану.

– Нет-нет, – не согласился Егор. – Именно король. Эта постель подарит нам поистине королевское наслаждение.

Он говорил нарочито небрежным тоном, искоса наблюдая за реакцией девушки.

– Посмотрим, – сказала Вика, не отрываясь от экрана.



