Кинер.Е. – Нулевой уровень – 29

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Длинная очередь неспешно тащилась мимо кассы. Слишком медленно. Но те, кто торопился, сюда и не захаживали, пользуясь автоматической доставкой еды. Кодекс работника супермаркета ставил человеческое общение превыше всего: «Поговорите с покупателями! Дайте им почувствовать себя нужными! Люди должны знать, что мы им рады!» Похоже, это и правда работало: толпа продолжала упрямо стоять у кассы, желая общения, в то время как электронных продавцов, купленных полгода назад, покрывал толстый слой пыли.
Кожа на щеках едва не лопалась, растянутая доброжелательной улыбкой. Ещё чуть-чуть и сведёт мышцы.
— Банка консервированного горошка, хлеб для тостов, суперочищающие салфетки… Воспользуетесь бонусами при оплате?
Теперь ещё шире улыбнуться. А ведь мне-то как раз можно и не стараться — левую половину форменного жилета украшает круглый синий значок, сообщающий всем вокруг — это психопат, жди от него всё, что угодно. Значок с большой белой буквой — «О». Особенный. Ха, ага, как же. Отверженный. Обречённый. А чаще таких как я зовут просто — «ноль».
— Спасибо за покупку! Приходите ещё!
«Когда же Ник вернётся с перерыва?»
— Бонусы уже на вашем чипе!
К кассе подплывает что-то пухлое и розовое. Миссис Девис. А белый волосатый комок на её руках — это, конечно, Чиф.
— Здравствуй, Энди! Хорошо выглядишь. Тебя повысили до кассира?
— Нет, Ник вышел перекусить, ненадолго замещаю его.
Взгляд миссис Девис скучнеет и становится снисходительным. Но улыбается она чуть ли не шире меня.
— Но ты всё равно молодец, видишь, как тебе доверяют. Кстати, нам с Чиффи одобрили эмпатическую связь! Это так здорово, я и раньше знала, что песик понимает меня лучше всех, но теперь он точно чувствует, как я его люблю. А уж как он радуется мне! Мы ощущаем это одинаково! Ты должен обязательно попробовать! Ой, прости, я забыла… И почему ты только не установишь чип?
«Да, кажется мозги вы с Чифом тоже поделили», — думаю я устало, но лицо по-прежнему светится от счастья и вслух говорю другое.
— Ради вас я бы попробовал, но доктора почему-то уверены, что я сразу помру.
Розовея от неловкости, миссис Девис смущенно подхватывает пакет с баночками сверхочищенного растворимого порошка для приготовления пудингов и спешно идет к выходу, стараясь не глядеть на огромную, сияющую букву «О» на моей груди. Ничего, сильно она не расстроится. Чип не даст.
Борис Долинго
Рассказ имеет определённый потенциал, но автору,
О наборе текста: в принципе, всё нормально (тире там, где надо, буква «ё» и красные строки), но совершенно излишне делать увеличенные интервалы между абзацами – тем более, при наличии красных строк. Это интернет-манера, но не необходимость написания текста литературных произведений. И с написанием сочетаний прямой и косвенной речи – стандартный проблемы 99% авторов (если автор напомнит, вышлю нашу методичку по данному вопросу).
Относительно сюжета. По задумке очень неплохая социальная фантастика. Идея аппаратной и медикаментозной психокоррекции в фантастике имеет давнюю историю, сюжеты, выстроенные на этой основе, многократно воплощались в жизнь. Поэтому такое положение дел накладывает на авторов особую «ответственность», скажем так: чтобы очередной подобный сюжет не выглядел повторением уже много раз сказанного, требуется внести заметную оригинальность. По своему автор попыталась именно это и сделать, но в сюжетном построении есть один элемент, который серьёзно портит убедительность сюжетного построения.
Представлена следующая картина мира: все люди проходят психокоррекцию (притупление эмоций), и только некоторым (их называют «нули») такая психокоррекция противопоказана по тем или иным причинам. Причём, то, как всё описано, показывает, что процент «нулей» в обществе совсем не малый – но это не самое главное. ПО описаняим власти весьма жёстко контролируют ситуацию – полиция например, может спокойно открыть стрельбу по неблагонадёжным элементам. ОК, тоже возможно, но вот как при столь жёсткой системе контроля может существовать подпольное производство хим. препаратов, которые блокируют чипы психокоррекции – абсолютно невероятный посыл. Причём, препараты эти чуть ли не гонами можно добыть чуть ли не в любой подворотне (не, по тому как описано, с какой лёгкостью Джейк добыл массу этого препарата, получается, что добыть его – нечего делать). Так как, спрашивается, эта система ещё вообще существует, коли в её недрах – при серьёзном, якобы, контроле властей! – имеется и такая оппозиция системе, и подпольные лаборатории, производящие порошок, о котором власти ни сном, ни духом не знают? Какой-то «рояль в кустах», честное слово.
Рассказ имеет определённый потенциал, но автору, на мой взгляд, стоит серьёзно поработать над выстраиванием убедительности базовых сюжетных построений.