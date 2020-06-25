Улыбкин А. – Скажем слабости – нет! – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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1

– Слушайте! – прогремел голос вождя. – Давным-давно воля наша подверглась испытанию. Сила Древних пробудилась и начала изменять мир. Но ей так и не удалось главное! Мы... остались собой! То, чего достигли праотцы, устояло перед соблазном снова скатиться в бездну праздности. Этой порочной слабости, что ведёт к вырождению! Все вы знаете это. И это – не наш путь! Ведь в нас величие! Мы – хозяева жизни! Нас не сломить!

Кроуг вместе с другими собратьями снова и снова повторял «Величие! Хозяева! Не сломить!» Каждый звук, тысячекратно усиленный голосами соплеменников, будоражил кровь, помогал ощутить возвышенность, даровал единение. Было во всём этом что-то магическое, нечто такое, что возносит тебя над всем сущим.

– Мы всегда ждём этого дня. Он – символ нашей силы. И раз за разом, из года в год, из поколения в поколение он делает нас всё лучше и лучше. Так начнём же Охоту!

2

Бортовое время – 07:30.

– Код оператора «три-шесть кью эн восемь». Стазис прерван системой в рамках программы «Возрождение». Причины: пороговое значение численности особей; потребность в регистрации событий человеком. Полёт нормальный. Отклонения от исходных параметров орбиты не превышают сотую долю, – проговорил человек, а затем выключил запись. Голос его иногда срывался, отдельные звуки немного провисали. Похоже, модуль поддержания жизни дал сбой. Теперь придётся посещать медблок.

Не считая проблем с голосом, чувствовал он себя неплохо, восемь тысяч лет пролетели, как одна ночь. Закрыл глаза, – и очнулся в новом мире.

Поверхность планеты на мониторах кое-где пестрела бледной зеленью и синевой. Спуститься бы туда, да посмотреть, что к чему...

3

После слов вождя проекторы отключились.

Скоро будет сигнал.

Кроуг часто и тяжело дышал. Вот-вот начнётся его первая охота. Он ждал её всю жизнь!

Последние годы стало невыносимо слушать рассказы старших, они будоражили и не давали спать. Охота – истинная проверка, лишь она покажет, чего ты стоишь и смеешь ли зваться Великим.

На жертвенную площадку взобрались добровольцы. Бывалые воины, крепкие и опасные. Кроуг готов был принести любую жертву, только стать бы таким же.



