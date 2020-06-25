Улыбкин А. – Скажем слабости – нет! – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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1
– Слушайте! – прогремел голос вождя. – Давным-давно воля наша подверглась испытанию. Сила Древних пробудилась и начала изменять мир. Но ей так и не удалось главное! Мы... остались собой! То, чего достигли праотцы, устояло перед соблазном снова скатиться в бездну праздности. Этой порочной слабости, что ведёт к вырождению! Все вы знаете это. И это – не наш путь! Ведь в нас величие! Мы – хозяева жизни! Нас не сломить!
Кроуг вместе с другими собратьями снова и снова повторял «Величие! Хозяева! Не сломить!» Каждый звук, тысячекратно усиленный голосами соплеменников, будоражил кровь, помогал ощутить возвышенность, даровал единение. Было во всём этом что-то магическое, нечто такое, что возносит тебя над всем сущим.
– Мы всегда ждём этого дня. Он – символ нашей силы. И раз за разом, из года в год, из поколения в поколение он делает нас всё лучше и лучше. Так начнём же Охоту!
2
Бортовое время – 07:30.
– Код оператора «три-шесть кью эн восемь». Стазис прерван системой в рамках программы «Возрождение». Причины: пороговое значение численности особей; потребность в регистрации событий человеком. Полёт нормальный. Отклонения от исходных параметров орбиты не превышают сотую долю, – проговорил человек, а затем выключил запись. Голос его иногда срывался, отдельные звуки немного провисали. Похоже, модуль поддержания жизни дал сбой. Теперь придётся посещать медблок.
Не считая проблем с голосом, чувствовал он себя неплохо, восемь тысяч лет пролетели, как одна ночь. Закрыл глаза, – и очнулся в новом мире.
Поверхность планеты на мониторах кое-где пестрела бледной зеленью и синевой. Спуститься бы туда, да посмотреть, что к чему...
3
После слов вождя проекторы отключились.
Скоро будет сигнал.
Кроуг часто и тяжело дышал. Вот-вот начнётся его первая охота. Он ждал её всю жизнь!
Последние годы стало невыносимо слушать рассказы старших, они будоражили и не давали спать. Охота – истинная проверка, лишь она покажет, чего ты стоишь и смеешь ли зваться Великим.
На жертвенную площадку взобрались добровольцы. Бывалые воины, крепкие и опасные. Кроуг готов был принести любую жертву, только стать бы таким же.
Борис Долинго
По набору текста и общим «техническим» моментам могу сказать примерно то же самое, что для рассказа «Всё, что нужно»: набран текст правильно – есть красные строки, там, где нужно, проставлены тире, а не дефисы, тут всё хорошо. Не очень хорошо с написанием сочетаний прямой и косвенной речи – во многих местах всё хорошо, но есть моменты, когда автор ошибается, и это явно не описки, а ошибки, поскольку такие случаи повторяются не один раз. (Если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по данному вопросу).
Литературно текст тоже написан очень даже неплохо, но сюжетно он ещё более недоделанный, чем рассказ «Всё, что нужно». Всё хаотично и мало понятно. Вот что я (с великим трудом) нарисовал для себя: просматривается картина мира в виде человечества, скатившегося в каннибализм и устраивающего с целью проявления силы каждого индивидуума (если их так можно называть) ритуальные битвы не на жизнь, а на смерть. Присутствуют некие «Древних» – во всяком случае, одни – это точно, находящийся на орбите и выведенный из криосна через 8000 лет. Он видит то, что стало с человечеством и решает сбросить станцию с орбиты, чтобы уничтожить хоть кого из тех тварей, в которых превратились люди. Странным образом монстры-людоеды на Земле понимают, что с орбиты падает именно станция. Каким образом они это понимают – совершенно не ясно.
А далее совсем уж туман полный: выясняется, что на орбите есть ещё какой-то «Древний», Кто такой, откуда – не понятно. Хотя декларируется, что проект «Возрождение» – его детище. Опять же, в чём заключалась суть этого проект, из текста понять не представляется возможным. Судя по всему, и сам автор ничего не понял, что написал.
Чрезвычайно странное ощущение оставляет этот текст – ощущение, что, прощу прощения, писался текст в какие-то моменты, когда автор не отражал действительность адекватно. Не показано не внятной «картины мира». Ни внятных персонажей, укладывающихся в эту «картину».