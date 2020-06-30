Сафронов В. – Шняга – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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В выходной день Лу с самого утра шлялся в одиночку по берегу моря. Стоял прекрасный сезон Э, когда малое солнце полностью скрыто за большим, и нет ни изнуряющего зноя, ни осадков, ни повышенной радиации. Он неторопливо переползал с одного нагретого камня на другой, каждой присоской ощущая их приятную шероховатость, то и дело останавливался у разбросанных тут и там кучек морского мусора, шевелил щупальцем и нюхал клубки фиолетовых водорослей и полз дальше. Сегодня ничего интересного не попадалось.
Лу отдалился уже на приличное расстояние от Колонии, когда наткнулся на россыпь странных чёрных шариков, разбросанных на голубоватом песке, совсем близко от воды. Они были абсолютно правильной формы, совсем маленькие, самый крупный – размером с орех чау. Ничего подобного Лу раньше не встречал. С некоторой опаской он тронул один шарик и попытался катнуть его, но тот будто прирос к песку. Лу обхватил странный предмет щупальцами и не без труда приподнял. «Из чего же это сделано? – поразился он. – Тяжесть просто неимоверная для такой мелочи. Надо взять хотя бы один, а больше мне и не дотащить за раз. Дома спокойно разберусь в парейке». Лу засунул шарик в одну из кожных пазух и пыхтя заспешил назад.
Цея обзывала Лу старьёвщиком и постоянно ворчала: «Вечно ты всякую дрянь с берега в дом тащишь! Когда только займёшься разборкой в парейке, туда уже войти страшно, непременно в твоей суере запутаешься или муфик на голову упадёт!» Сегодня Цея, как всегда, поджидала его с прогулки у входа, готовая пресечь пронос в жилище очередного хлама.
– Ну что, опять какую-нибудь шнягу приволок? – она подозрительно посмотрела на Лу, но у того в щупальцах ничего не было. – Неужели наконец за ум взялся?
Цея недоверчиво прижала игольчатые отростки, ещё раз пристально оглядела Лу и уползла в гульдеру. Лу проскользнул в парейку. Она была под завязку забита всяким хламом: тут который год валялись старые пырсетки, ржавела тяжёлая никому не нужная чинвальня, по углам ворохом навалены давно вышедшие из моды орилки и пыльные судроны. На широкой полке и на полу под ней сгрудились разнокалиберные муфики – некоторые почти новые, другие растрескавшиеся и ни на что уж точно не годные. К одной стене прислонено заскорузлое фуфейло, а другая вся увешана полками с разной мелочью: подгнившими зарутками, мотками почерневшей суеры и множеством других вещичек, которые Лу методично притаскивал со своих прогулок. Он не мог бы сказать, зачем ему все это нужно: собирать выброшенные морем предметы было для него просто хобби, с которым он никак не мог покончить. Практической ценности в его коллекции не было ровно никакой, хотя он горячо убеждал Цею в обратном. И сам в глубине души верил, что однажды что-то из припасённого хлама очень даже пригодится, а Цея ещё спасибо скажет.
Борис Долинго
попытки описания абсолютно негуманоидного существа с приписыванием прямых бытовых параллелей с человеческим бытом всегда вызывают сожаление
Относительно того, насколько текс правильно набрал и грамотно написан, рассуждать не буду – могу сказать то же самое, что говорил в рецензии к рассказу «Разрушитель вселенной». Достоинства те же, как и небольшие недостатки.
Относительно сюжетной идеи. А вот тут, как мне кажется, автор над созданием чёткого сюжета потрудился намного меньше. Прежде всего – о чём этот рассказ, и в чём его «юмор»? Ну да, муж очистил свою кладовку случайно, благодаря неизвестной «шняге», а жена решила, что он ради неё постарался. Что и говорить, юмор знатный.
Но суть этой «шняги» – в чём? В чём идея рассказа, а ведь мало-мальски обоснованная идея должна быть быть даже в «юморном» произведении, тем более – фантастическом. К чему тут подглава о докладе на Мировом симпозиуме про «белые дыры»? И что, шарики, найденные Лу на берегу моря – это наши чёрные дыры, выброшенные в иную вселенную? И этьо из них к нам летит вещество в виде хлама из кладовки Лу? И сколько таких кладовок надо очистить, чтобы наша Вселенная испытала «неимоверный приток вещества»? Очень… как бы это сказать?.. несуразное фант.допущение даже для юмористического рассказа.
И хочу ещё сказать вот что. Автор напридумывал кучу разных бытовых слов якобы из лексикона инопланетянина Лу. Довольно гладкие получились слова и при этом весьма неплохо звучащие лингвистически. Но почему н фоне столь разнообразной лексики присутствует земной слэнг «шняга»? Это вызывает некоторое недоумение.
Увы, слабый очень недодуманный в плане сюжетной идеи рассказ.
Ну а попытки описания абсолютно негуманоидного существа с приписыванием прямых бытовых параллелей с человеческим бытом всегда вызывают сожаление. Вообще, должен признать, что описание негуманоидов всегда очень сложная задача, и она мало кому из авторов удавалась. Вот читаешь про некого Абркрмырзкоха с планеты Мратарух из Вселенной Лобидо – и, хотя автор из всех сил старается не совсем нечеловека описывать, видишь, как из-под синей шкуры с присосками, клешнями и щупальцами выглядывает совершенный человечек по всему своему поведению и мыслям. Очень советую почитать романы Алана Дина Фостера (например,» Приговорённый к Призме» или «Филогенез», да у него ещё немало есть чего) – вот кто был непревзойдённый мастер ксенофантастики. Там есть, чему поучиться.