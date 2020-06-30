Сафронов В. – Шняга – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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В выходной день Лу с самого утра шлялся в одиночку по берегу моря. Стоял прекрасный сезон Э, когда малое солнце полностью скрыто за большим, и нет ни изнуряющего зноя, ни осадков, ни повышенной радиации. Он неторопливо переползал с одного нагретого камня на другой, каждой присоской ощущая их приятную шероховатость, то и дело останавливался у разбросанных тут и там кучек морского мусора, шевелил щупальцем и нюхал клубки фиолетовых водорослей и полз дальше. Сегодня ничего интересного не попадалось.

Лу отдалился уже на приличное расстояние от Колонии, когда наткнулся на россыпь странных чёрных шариков, разбросанных на голубоватом песке, совсем близко от воды. Они были абсолютно правильной формы, совсем маленькие, самый крупный – размером с орех чау. Ничего подобного Лу раньше не встречал. С некоторой опаской он тронул один шарик и попытался катнуть его, но тот будто прирос к песку. Лу обхватил странный предмет щупальцами и не без труда приподнял. «Из чего же это сделано? – поразился он. – Тяжесть просто неимоверная для такой мелочи. Надо взять хотя бы один, а больше мне и не дотащить за раз. Дома спокойно разберусь в парейке». Лу засунул шарик в одну из кожных пазух и пыхтя заспешил назад.

Цея обзывала Лу старьёвщиком и постоянно ворчала: «Вечно ты всякую дрянь с берега в дом тащишь! Когда только займёшься разборкой в парейке, туда уже войти страшно, непременно в твоей суере запутаешься или муфик на голову упадёт!» Сегодня Цея, как всегда, поджидала его с прогулки у входа, готовая пресечь пронос в жилище очередного хлама.

– Ну что, опять какую-нибудь шнягу приволок? – она подозрительно посмотрела на Лу, но у того в щупальцах ничего не было. – Неужели наконец за ум взялся?

Цея недоверчиво прижала игольчатые отростки, ещё раз пристально оглядела Лу и уползла в гульдеру. Лу проскользнул в парейку. Она была под завязку забита всяким хламом: тут который год валялись старые пырсетки, ржавела тяжёлая никому не нужная чинвальня, по углам ворохом навалены давно вышедшие из моды орилки и пыльные судроны. На широкой полке и на полу под ней сгрудились разнокалиберные муфики – некоторые почти новые, другие растрескавшиеся и ни на что уж точно не годные. К одной стене прислонено заскорузлое фуфейло, а другая вся увешана полками с разной мелочью: подгнившими зарутками, мотками почерневшей суеры и множеством других вещичек, которые Лу методично притаскивал со своих прогулок. Он не мог бы сказать, зачем ему все это нужно: собирать выброшенные морем предметы было для него просто хобби, с которым он никак не мог покончить. Практической ценности в его коллекции не было ровно никакой, хотя он горячо убеждал Цею в обратном. И сам в глубине души верил, что однажды что-то из припасённого хлама очень даже пригодится, а Цея ещё спасибо скажет.



