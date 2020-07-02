Странник Д.-Наперегонки с ветром-7 (повтор)

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Денис Путёвый был человеком дела. Двигался он быстро, но без суеты, говорил рублёными фразами, но никто не посчитал бы его грубым. Денис принадлежал к тем мужчинам, которых возраст только красит, а седина и морщины — благородят, однако в первую очередь людям запоминался его умный пронзительный взгляд.

Путёвый уже много лет хотел посетить Радос, больше известный как Планета Летунов, но всегда находились дела поважнее.

Долгие путешествия, частые встречи с клиентами, бесконечные переговоры занимали всё время. Редкие паузы бизнесмен заполнял изучением языков — не любил быть зависимым от переводчиков, и спорту — дань здоровью.

Вся эта суета когда-то имела смысл, но незаметно с годами превратилась в самоцель. Семейная жизнь не сложилась, потому что не повезло встретить настоящую любовь: в этом отношении старомодный Денис верил, что такая существует. Мечты о материальных благах тоже как-то сами собой перевелись. В конце концов позволить себе бизнесмен мог почти всё, но наслаждаться этими возможностями было опять же элементарно некогда.

Давнее юношеское желание испытать ощущение полёта, наверное, тоже пополнило бы кладбище не сбывшихся грёз, но дела привели Путёвого в солнечную систему Радоса, а из-за неожиданной болезни партнёра выдались несколько относительно свободных дней. Это походило на знак самого провидения.

Негромко надиктовывая на гарнитуру условия очередного договора, Денис быстро лавировал сквозь толпу на космодроме, интуитивно продвигаясь в направлении выхода.

Автоматические двери распахнулись, выпуская Дениса и других путешественников наружу, и сразу же несколько человек взмыли в бирюзовое небо.

Путёвый дал в микрофон команду:

— Сохранить.

Затем некоторое время стоял, щурясь и пытаясь защитить рукой глаза от яркого солнца. В небе летали люди — это было ожидаемо. Денис, конечно, не раз смотрел документальные передачи о Радосе. Но видеть чудо своими глазами оказалось совершенно потрясающим.

Женщины и мужчины, взрослые и дети парили в воздухе. Небольшая группа молодёжи зависла на фоне белоснежного кучевого облака и что-то оживлённо обсуждала. Два старика, привычно вцепившись в ненужные трости, неспешно прогуливались в нескольких метрах над землёй. Мимо, играя в воздушные салочки, пронеслись две рыжие девчонки, по виду сёстры.

Сердце бизнесмена впервые за последние десятилетия забилось быстрей. Неужели и он сейчас взлетит? Путёвый задержал дыхание, прислушался к своему телу, ожидая обнаружить изменения и даже неосознанно переместил вес на носки, слегка приподняв пятки над тротуаром. Ничего не произошло.



