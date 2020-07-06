Ваон А.-Жажда Безмолвия-40

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Гогот Галки Тишиной бил по мозгам даже через две закрытые двери. Рома сжал кулаки, зажмурился и пробормотал, склонив голову перед монитором:

- Да замолчи же уже ты наконец! Невозможно…

И обрубило всепроникающий Галкин смех, обдав морозной тишиной офис. Рома потупился - неужели гаркнул вместо бормотания и донёс до девушки свои пожелания через стены и двери? Но ведь прошептал же… В задумчивости поглядел на пластмассовый кругляш в руке, похожий на пуговицу, чёрный и блестящий. Три проводка из кругляша торчат.

Полчаса назад зашёл начальник отдела, Игорь Смуров. На стол Роме рацию положил. Каждый в конторе знал, что Рому Князева хлебом не корми, дай что-нибудь починить: горел у него внутри пламенный мотор, хватался за всё подряд, влезал в дела рабочие и не очень, брался за любую нудятину, лишь бы утолить творческий зуд.

Числился инженером, но, по сути, занимался в фирме всем подряд. Как и сама контора, затерявшаяся на многопутье современного производственного бизнеса и хорошо себя в этом шатании чувствующая. Коллеги, зная страсть Князева, несли этому щуплому и неказистому пареньку всё подряд: телефоны и планшеты, робопылесосы, детские игрушки, блендеры и даже микроволновки. Рома дары благодарно принимал и с энтузиазмом в них ковырялся. При недавнем переезде его посадили в отдельную комнатку, чтобы не пыхтел своим паяльником на других. Коморка крохотная, но уютная.

Большую часть устройств он доламывал, после ремонта некоторых оставалась лишняя деталь, но иногда годный, казалось бы, лишь для помойки "девайс" обретал вторую жизнь, радуя владельца.

Рома покрутил в руках запылившееся старьё.

- Откудова? – спросил.

Смуров с подчинёнными либеральничал, сотрудники такое отношение ценили, отламывая от попустительства огромные ломти.

- На даче в отцовском хламе копался, нашёл вот, - ответил Игорь. – Подумал, что тебе интересно будет. На детальки там или ещё как.

- Ага, спасибо. - Рома уже повернулся к монтажному столу, позабыв про работу в одно мгновение.

Но за спиной слышал, как начальник плюхнулся в кресло. Значит, будут откровения про Смурова-старшего. Рома, вздохнув, обернулся. Приготовился слушать. Про глухоту перед ранней смертью, про работу в "ящике", про то, что жаль, что не нашёл времени сын на общение в последние дни…

Но в холле прокричали: "Игорь! Игорь Станиславович! К телефону!", и рассказ счастливым образом окончился, не успев начаться. Рома включил паяльник, взял отвёртку и скальпель – рация лежала перед ним, словно пациент при смерти.



