Ваон А.-Жажда Безмолвия-40

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Гогот Галки Тишиной бил по мозгам даже через две закрытые двери. Рома сжал кулаки, зажмурился и пробормотал, склонив голову перед монитором:
- Да замолчи же уже ты наконец! Невозможно…
И обрубило всепроникающий Галкин смех, обдав морозной тишиной офис. Рома потупился - неужели гаркнул вместо бормотания и донёс до девушки свои пожелания через стены и двери? Но ведь прошептал же… В задумчивости поглядел на пластмассовый кругляш в руке, похожий на пуговицу, чёрный и блестящий. Три проводка из кругляша торчат.
Полчаса назад зашёл начальник отдела, Игорь Смуров. На стол Роме рацию положил. Каждый в конторе знал, что Рому Князева хлебом не корми, дай что-нибудь починить: горел у него внутри пламенный мотор, хватался за всё подряд, влезал в дела рабочие и не очень, брался за любую нудятину, лишь бы утолить творческий зуд.
Числился инженером, но, по сути, занимался в фирме всем подряд. Как и сама контора, затерявшаяся на многопутье современного производственного бизнеса и хорошо себя в этом шатании чувствующая. Коллеги, зная страсть Князева, несли этому щуплому и неказистому пареньку всё подряд: телефоны и планшеты, робопылесосы, детские игрушки, блендеры и даже микроволновки. Рома дары благодарно принимал и с энтузиазмом в них ковырялся. При недавнем переезде его посадили в отдельную комнатку, чтобы не пыхтел своим паяльником на других. Коморка крохотная, но уютная.
Большую часть устройств он доламывал, после ремонта некоторых оставалась лишняя деталь, но иногда годный, казалось бы, лишь для помойки "девайс" обретал вторую жизнь, радуя владельца.
Рома покрутил в руках запылившееся старьё.
- Откудова? – спросил.
Смуров с подчинёнными либеральничал, сотрудники такое отношение ценили, отламывая от попустительства огромные ломти.
- На даче в отцовском хламе копался, нашёл вот, - ответил Игорь. – Подумал, что тебе интересно будет. На детальки там или ещё как.
- Ага, спасибо. - Рома уже повернулся к монтажному столу, позабыв про работу в одно мгновение.
Но за спиной слышал, как начальник плюхнулся в кресло. Значит, будут откровения про Смурова-старшего. Рома, вздохнув, обернулся. Приготовился слушать. Про глухоту перед ранней смертью, про работу в "ящике", про то, что жаль, что не нашёл времени сын на общение в последние дни…
Но в холле прокричали: "Игорь! Игорь Станиславович! К телефону!", и рассказ счастливым образом окончился, не успев начаться. Рома включил паяльник, взял отвёртку и скальпель – рация лежала перед ним, словно пациент при смерти.
Борис Долинго
Принимаю.Рассказ симпатичен, сюжетная линия выстроена гладко и последовательно
По набору текста. Автор использует красные строки – это очень правильно. А вот делать увеличенные отступы между абзацами в этом случае ник чему – в литературных текстах так делать непринято.
Ещё из недостатков – использование дефисов вместо тире. Это не «криминал», но просто элемент культуры набора текста: каждый знак пунктуации должен использоваться по своему назначению
Сразу же стилистическое замечание – по первому же предложению: «Гогот Галки Тишиной бил по мозгам…». Предложение напрочь портит впечатление от ещё не прочитанного текста, и вот почему. Фамилия персонажа «Тишина» в родительном падеже в контексте предложения придаёт ему смысл, будто бы Галкин гогот бил по мозгам – чем? – тишиной (отсутствием звука)! Тем более, что название рассказа, в котором есть слово «безмолвие», перекликается со словом «тишина», и читатель уже ожидает чего-то такого, связанного с «отсутствием звуков» и т.п. И тут сам автор подкидывает подобное разночтение в смысле написанного, словно преднамеренно сбивая читателя с толку. Нельзя же так! Получилось этакая «паразитная рифма».
Заглавная буква не спасает, а только добавляет сомнений: неужели автор написал заглавную букву по ошибке? Просто если бы предложение стояло где-нибудь далее в тексте, когда читатель уже бы познакомился с персонажем по фамилии «Тишина», то было бы понятнее. А вот так, сразу – очень путает и сразу же сбивает с толку, заставляя не читать, а гадать, что же автор хотел сказать? Очень серьёзная стилистическая ошибка именно для начала текста. Да, потом становится понятен смысл использования такой фамилии – автор именно этого и хотел (фамилия персонажа и слово «тишина» практически омофоны, только ударение отличается). Я бы рекомендовал перестроить первое предложение, чтобы не возникало у читателя оторопи.
А так в целом написано вполне грамотно, читается легко. Единственный момент – увы, болезнь большинства авторов: написание сочетаний прямой и косвенной речи. Пояснять на примерах в рецензиях не буде, а если автор мне напомнит, вышлю нашу «методичку» по этим вопросам.
О сюжете. Рассказ симпатичен, сюжетная линия выстроена весьма гладко и последовательно, концовка, как минимум, тоже проработана в отличие от многих текстов, которые сегодня встречаются (где концовки нет, и произведение, по смути, смотрится зарисовкой). Здесь в этом смысле всё вполне грамотно сделано. Лично мне вот какой момент показался несколько натянутым: научно-техническое обоснование описанного «феномена микрофона». Да, есть обоснование появления устройства как результата исследований, проводимых на секретном заводе, но чисто научно невозможно себе представить «энергетику» процесса: откуда устройство получает энергию, необходимую для выполнения тех функций «шумоподавления», которые описаны? А ведь энергия требовалась бы огромная. Увы, нет ни малейшего намёка на обоснование этой «технологии», и это серьёзный «минус», если рассматривать рассказ именно как «научно-фантастический».
Но рассказ, повторяю, вполне симпатичен как «социально-приключенческое» произведение малой формы. Мне кажется, что немалому числу читателей он понравится. Принимаю