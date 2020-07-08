Романов А. – Зерно – 25

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Артур с Вадимом пересекли проспект, у экрана задержались, пережидая пока пройдёт группа направляющихся к музею туристов. С экрана на них смотрел Самуил. Широкоплечий гигант с открытым лицом, ослепительной улыбкой, со светлыми вьющимися волосами, в ставшим уже привычным, переливающимся всеми цветами радуги, костюме.

Они двинулись через площадь.

Самуил был везде: на экранах, на плакатах, выступал прямо из покрытия, или цветными голограммами висел высоко в воздухе.

Он был представителем иной цивилизации. Первым и единственным. Человечество вышло в космос пятьсот лет назад, за пятьсот лет распространилось по всей галактике, освоило десятки звёздных системы, но представителя иного разума встретило только сейчас. Иного - понятие в случае Самуила условное. Он был почти человеком. Он был сверхчеловеком. Таким, каким станет человек далёкого будущего. Со всеми лучшими человеческими качествами, без изъянов, без недостатков, добрым, мудрым, открытым, готовым помочь, высоко во всех смыслах развитым.

Артур посмотрел на очередную голограмму и поморщился.

- Чем он тебе не нравится? - спросил Вадим.

Самуил прибыл на Землю четыре дня назад, и два из них Артур был сам не свой. Нервно косился на изображения пришельца, раздражённо, если была возможность, переключал каналы, на которых показывали Самуила - единственного представителя чужой цивилизации; часто и надолго пропадал неизвестно где, и возвращался потом с красными глазами, пахнущий пылью и сыростью, на вопросы, где был, отвечая, что сидел в архивах.

- Он мне нравится! - процедил Артур. - Он мне очень нравится!

- Я вижу.

- Не терплю вранья, - сказал Артур.

- Вранья? - переспросил Вадим. - При чём тут враньё? Он с планеты Сигма, настоящий инопланетянин, хоть и похож на нас. Это доказано. Он первый в своём роде. И единственный.

- Настоящий инопланетянин!

Артур фыркнул.

- Что не так? - спросил Вадим.

- Шагай давай! - буркнул Артур.

Вадим знал, что продолжать спрашивать бесполезно - Артур, если не хочет, не скажет.

- Если он единственный, откуда он всё знает, кто его всему научил? - спросил Артур, когда они подошли к входу в институт. - Откуда ему знакомы, например, понятия «общество», «дружба», если он никогда этого общества не видел и ни с кем не дружил?



