Романов А. – Зерно – 25

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Артур с Вадимом пересекли проспект, у экрана задержались, пережидая пока пройдёт группа направляющихся к музею туристов. С экрана на них смотрел Самуил. Широкоплечий гигант с открытым лицом, ослепительной улыбкой, со светлыми вьющимися волосами, в ставшим уже привычным, переливающимся всеми цветами радуги, костюме.
Они двинулись через площадь.
Самуил был везде: на экранах, на плакатах, выступал прямо из покрытия, или цветными голограммами висел высоко в воздухе.
Он был представителем иной цивилизации. Первым и единственным. Человечество вышло в космос пятьсот лет назад, за пятьсот лет распространилось по всей галактике, освоило десятки звёздных системы, но представителя иного разума встретило только сейчас. Иного - понятие в случае Самуила условное. Он был почти человеком. Он был сверхчеловеком. Таким, каким станет человек далёкого будущего. Со всеми лучшими человеческими качествами, без изъянов, без недостатков, добрым, мудрым, открытым, готовым помочь, высоко во всех смыслах развитым.
Артур посмотрел на очередную голограмму и поморщился.
- Чем он тебе не нравится? - спросил Вадим.
Самуил прибыл на Землю четыре дня назад, и два из них Артур был сам не свой. Нервно косился на изображения пришельца, раздражённо, если была возможность, переключал каналы, на которых показывали Самуила - единственного представителя чужой цивилизации; часто и надолго пропадал неизвестно где, и возвращался потом с красными глазами, пахнущий пылью и сыростью, на вопросы, где был, отвечая, что сидел в архивах.
- Он мне нравится! - процедил Артур. - Он мне очень нравится!
- Я вижу.
- Не терплю вранья, - сказал Артур.
- Вранья? - переспросил Вадим. - При чём тут враньё? Он с планеты Сигма, настоящий инопланетянин, хоть и похож на нас. Это доказано. Он первый в своём роде. И единственный.
- Настоящий инопланетянин!
Артур фыркнул.
- Что не так? - спросил Вадим.
- Шагай давай! - буркнул Артур.
Вадим знал, что продолжать спрашивать бесполезно - Артур, если не хочет, не скажет.
- Если он единственный, откуда он всё знает, кто его всему научил? - спросил Артур, когда они подошли к входу в институт. - Откуда ему знакомы, например, понятия «общество», «дружба», если он никогда этого общества не видел и ни с кем не дружил?
Борис Долинго
поразительное нагромождение неубедительных схематичных фантастических допущений
С набором всё хорошо в смысле красных строк. Увы, автор использует дефисы там, где нужны тире – не преступление, но это, как всегда повторяю, элемент культуры набора текста.
У автора немало очень хороших рассказов, и они не раз публиковались в нашем журнале (за последние 3 года – 6 публикация). Но данный рассказ, на мой взгляд, крайне неудачен. Дело в том, что сюжет здесь – поразительное нагромождение неубедительных схематичных фант.допущений, поверить в которые невозможно в каждое по отдельности, не говоря уж о том, чтобы воспринять целый их букет, собранный вместе.
Например, невозможно поверить в то, что некая группка учёных может создать нечто, что никто повторить не может в течение десятилетий. Сам по себе в отдельности этот посыл может иногда работать – когда все остальные сюжетные построения идеальны по своей оригинальности и увлекательности, но беда в том, что в данном случае и все остальные элементы сюжетных построений также надуманы и неубедительны.
Ведь невозможно поверить в то, что некий учёный из этой группы может запретить каким-то использовать это изобретение для определённых целей. Нет, в то, что может опробовать запретить, поверить можно, но совершенно нереально, что его запрет кто-то будет соблюдать. Представьте себе, чтобы тот же Энрико Ферми попытался бы запретить использовать открытый эффект обогащения урана для создания атомной бомбы! Нонсенс, верно?
Невозможно поверить, что кто-то из этой группы учёных при этом всё-таки создал где-то в глубинах космоса планету и на этой планете – сверхчеловека, а целая земная цивилизация (которая уже при этом 500 лет как расселилась по галактике!) оказалась бы не способна разобраться, что этот «сверхчеловек» на самом деле является продуктом земных изобретателей, а совсем не представитель мифических инопланетян. И в то же время лишь один единственный школьник среди всех землян смог догадаться, что случилось на самом деле.
В общем, весь сюжет рассказа построен от начала и до конца на совершенно нереальных (именно «нереальных», а не «фантастических») посылах. Удивительно слабый рассказ для этого автора.