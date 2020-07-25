Михалевский – Береги их тут – 46

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Тишина, запах сырой земли, влажные листья… Смотрю на свисающие с шестов буроватые томаты, невольно улыбаюсь. Капли воды стекают по глянцевым бокам, собираясь на рыльце. Нехотя отрываются, падают вниз искрящимися звёздочками. Не прав насчёт тишины. В оранжерее стоит чуть слышный шелест: «Шлёп-шлё, шлёп-шлё…» – листья и вода шепчутся, строят планы побега за ячеистые стены купола.
Не думал, что так соскучился по зелени. Полёт продолжался семь месяцев – не такой большой срок, но как же надоел пластик, безвкусный воздух и высококалорийные концентраты в тюбиках!
Протягиваю руку к шероховатым листьям. Почти сакральное ощущение – притронуться к первым «марсианским» растениям и ощутить пальцами заветную мечту человечества.
Листья кивают, здороваются. Роняют бусинки воды на ладони, шутливо осыпают брызгами. Тоже соскучились по людям. За растениями до нашего прибытия присматривали стерильно-белые роботы с руками-манипуляторами. Вон, стоит один такой, смотрит на меня одноглазой камерой, а сам поправляет что-то на грядках с картофелем. Выверенные движения, взвешенные добавки, точное время – ничего человеческого: ни любви, ни заботы, ни ошибок. Вся оранжерея – как картинка, смоделированная на компьютере: строго, просто, функционально. Идеально.
Шагаю на усыпанную красным песком дорожку. Песок хрустнул, шепнул, заговорил под подошвами кроссовок, рассказывая всем: «Смотрите! Человек пришёл».
– Привет, зелёные! – Голос чужеродно звучит под кварцевым куполом, испугавшись, тает на мокрой ботве, прячется. Но я упрямо продолжаю: – Буду к вам заходить, проверять, как дела.
Хорошо, меня никто не слышит из персонала колонии. Подумают: свихнулся… слышу тихое пшиканье открывающейся двери и саркастический вопрос:
– Вы заблудились?
Оборачиваюсь… Не знаю его, но судя по нашивкам – геолог, точнее ареолог. Незнакомец тем временем продолжает:
– В столовую шли?
– Нет, в оранжерею.
Весёлые серые глаза оббегают мою форму, задерживаются на нашивках спасателя, серьёзнеют. Ареолог протягивает руку:
– А я вот рад видеть вас! Мы тут успели хлебнуть за первый же месяц… Я – Леонид Кузнецов из ареологического отдела. Как жаль, что ваш отряд не прибыл с нами. Мы чуть двоих не потеряли…
Жму руку в ответ:
– Алекс Щербаков. Слышал на инструктаже о…
Ареолог перебивает:
– А вот нам обещали, что с вами прилетит тот самый эксперт по выживанию, ну знаете, который вывел команду наших учёных из жуткой метели в Антарктиде. Так?
Борис Долинго
Главное, безусловно, человеческая драма и человеческие отношения
Стандартные уже замечания: имеет место неправильное написание сочетаний прямой и косвенной речи, болезнь 99,9% авторов (если автор ко мне обратится, пришлю методичку по таким написаниям). Респект автору за правильное использование тире там, где надо, а не дефисов и за наличие буквы «ё».
Написано в литературном отношении очень хорошо и с хорошей «драматургией». Но много ли в рассказе именно «фантастики»? Ведь элементов, связанные с описание марсианских закатов и быта возможной марсианской колонии давно уже не столько фантастика, сколько «производственное планирование», т.к. достаточно хорошо известно, как выглядят закаты на Марсе и как примерно будет жить марсианская колония. Всё это не очень уж и фантастично, и всё описанное (в драматургическом смысле) могло бы происходить и совсем не на Марсе, а в какой-нибудь антарктической экспедиции или в горах (а заканчивающийся кислород вполне мог заменить холод). Но, конечно же, выручает то, что описания марсианских закатов тут не главное, а главное, безусловно, человеческая драма и человеческие отношения. Это сделано очень хорошо. Поэтому рассказ вполне хорош как фантастика этакого «ближнего прицела».
А вот что очень плохо: на мой взгляд элемент с таинственными огоньками в глубине марсианской пещеры – абсолютно лишний, только портящий рассказ. Для чего этот элемент введён в сюжет – не понятно. Попытка добавить в рассказ «тайны»? Но получилось очень неубедительно во всех отношениях. Этот элемент тайны основан на совершенно пустых спекуляциях, ведь даже если представить, что марсиане и дали начало земной цивилизации, то что могло остаться и выжить на пустынной, безжизненной планете за миллионы лет? Ни-че-го.
Посему данный элемент выглядит этаким моветоном – тайна получилась куцей «тайной», которая не подкрепляется никаким более факторами, кроме «таинственных огоньков» и совершенно уж нереального вытаскивания ГГ из провала. И он при этом ничего не успевает заметить. На создание более убедительных подтверждений этой «таинственности» автора уже не хватило, что ли? Видимо, читатель должен быть уже лишь этим заинтригован и начать додумывать, что в глубинах Марса живут какие-то всемогущие создания. Которые почему-то решили вытащить ГГ в самый последний момент (когда он бы и так уже вылез), но почему-то перед этим не предотвратили два падения в провалы!
Повторяю: не было бы этой «тайны» – рассматривал бы рассказ как однозначного кандидата на публикацию. Но этот ненужный пассаж делает рассказ похожим по своей «фантастической» компоненте на худшие образцы советской фантастики (к великому счастью, она не вся была такой), где нередко вся фантастичность заключалось в том, что герои наблюдают некое «таинственное» явление и делают вывод, что это были либо инопланетяне, либо чудом выживший плезиозавр, либо йети, и т.д., и т.п., но самих инопланетян, йети и т.д. в произведении никак не видно. Такое ещё напоминает и худшие образцы кинематографических ужастиков, когда самые знаковые моменты происходят в полумраке, где чёрта с два что разберёшь (оттого и впечатление, что фантазии авторов на чёткой пока конкретики уже не хватало).
Очень рекомендую автору убрать упоминание в тексте про «таинственные огоньки»! Рассказ сразу только выиграет и попадёт в журнал.