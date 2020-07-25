Михалевский – Береги их тут – 46

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Тишина, запах сырой земли, влажные листья… Смотрю на свисающие с шестов буроватые томаты, невольно улыбаюсь. Капли воды стекают по глянцевым бокам, собираясь на рыльце. Нехотя отрываются, падают вниз искрящимися звёздочками. Не прав насчёт тишины. В оранжерее стоит чуть слышный шелест: «Шлёп-шлё, шлёп-шлё…» – листья и вода шепчутся, строят планы побега за ячеистые стены купола.

Не думал, что так соскучился по зелени. Полёт продолжался семь месяцев – не такой большой срок, но как же надоел пластик, безвкусный воздух и высококалорийные концентраты в тюбиках!

Протягиваю руку к шероховатым листьям. Почти сакральное ощущение – притронуться к первым «марсианским» растениям и ощутить пальцами заветную мечту человечества.

Листья кивают, здороваются. Роняют бусинки воды на ладони, шутливо осыпают брызгами. Тоже соскучились по людям. За растениями до нашего прибытия присматривали стерильно-белые роботы с руками-манипуляторами. Вон, стоит один такой, смотрит на меня одноглазой камерой, а сам поправляет что-то на грядках с картофелем. Выверенные движения, взвешенные добавки, точное время – ничего человеческого: ни любви, ни заботы, ни ошибок. Вся оранжерея – как картинка, смоделированная на компьютере: строго, просто, функционально. Идеально.

Шагаю на усыпанную красным песком дорожку. Песок хрустнул, шепнул, заговорил под подошвами кроссовок, рассказывая всем: «Смотрите! Человек пришёл».

– Привет, зелёные! – Голос чужеродно звучит под кварцевым куполом, испугавшись, тает на мокрой ботве, прячется. Но я упрямо продолжаю: – Буду к вам заходить, проверять, как дела.

Хорошо, меня никто не слышит из персонала колонии. Подумают: свихнулся… слышу тихое пшиканье открывающейся двери и саркастический вопрос:

– Вы заблудились?

Оборачиваюсь… Не знаю его, но судя по нашивкам – геолог, точнее ареолог. Незнакомец тем временем продолжает:

– В столовую шли?

– Нет, в оранжерею.

Весёлые серые глаза оббегают мою форму, задерживаются на нашивках спасателя, серьёзнеют. Ареолог протягивает руку:

– А я вот рад видеть вас! Мы тут успели хлебнуть за первый же месяц… Я – Леонид Кузнецов из ареологического отдела. Как жаль, что ваш отряд не прибыл с нами. Мы чуть двоих не потеряли…

Жму руку в ответ:

– Алекс Щербаков. Слышал на инструктаже о…

Ареолог перебивает:

– А вот нам обещали, что с вами прилетит тот самый эксперт по выживанию, ну знаете, который вывел команду наших учёных из жуткой метели в Антарктиде. Так?



