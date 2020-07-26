Домнина И. – Вуко – 17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Никогда не подбирала случайных пассажиров в пути, тем более на такой, едва живой, разбитой, забытой богом и людьми дороге. Неблагодарное это дело в наше время и даже опасное. Для меня до сих пор загадка, зачем тогда остановилась? Парень как парень, невысокий, худой, изрядно промокший под нудной осенней моросью. Пожалела скорее не его, а кота.
Морда круглая, что чайное блюдце из-за пушистых серых баков. Торчит из-под куртки у парня на груди, глазами лупает. А глаза удивительные – грустные-прегрустные и разные. Один тёмно-карий, другой небесной голубизны. Несёт хозяин котика бережно, укрывает насколько можно от дождя.
Всё это, конечно, я разглядела позже. Вот и говорю, зачем остановилась, непонятно. Парень подбежал, приоткрыл дверь машины. Спросил с сомнением, ещё не веря в удачу:
– До города подбросите?
В это время разноглазый кот с отрешённым достоинством не моргая уставился на меня. Хозяин его, напротив, заморгал, суетно тряхнул мокрой непокрытой головой и шумно фыркнул, сдувая скопившиеся на носу дождевые капли. Их контрастный вид так позабавил меня, что последние сомнения отмелись сами собой.
– Подвезу, подвезу. Садитесь уже!
Парень юркнул на сидение рядом. Старенькая «Лада» послушно тронулась с места.
– Спасибо, что остановились. Это просто чудо!
– Ну да, – невольно усмехнулась, – обычно я пассажиров тут не беру.
– Наверно Вуко постарался.
– Кто? – не поняла я.
– Вуко… а кота Кузей зовут. – Неожиданно перескочил он с непонятного имени на другое.
От такой его поспешности я странное "Вуко" сразу запомнила.
– А почему, если не секрет, вы с таким красавчиком пешком и под дождём?
Ближайший участок дороги был сносно залатан, скорость я не превышала, так что могла спокойно разглядеть котяру. Его-то хозяин поначалу меня вообще не заинтересовал. Обычный, скромный деревенский парнишка.
– Нет, пешком мы не собирались. Сосед обещал довезти. Но вот… Кузя не смог. Совсем. Заорал страшным голосом, когти даже выпустил. Не захотел к соседу в машину, и всё тут.
Я с сомнением посмотрела на солидного с виду разноглазого. Тот вылез из-под куртки. Дымчато-серый пушистый красавец спокойно сидел на коленях хозяина, помалкивал и когтей не выпускал. Разве что головой вертел без устали, словно выискивал лазейку и мечтал-таки удрать. Но парень крепко его держал правой рукой, а левой успокаивал, поглаживая за ухом.
Борис Долинго
рассказ с доброй, хотя и очень незатейливой моралью
Автор пишет букву «ё»– это прекрасно. Правильно пользуется тире и дефисами. Использует красные строки. Небольшое. правда, по ним замечание: не стоит карсные строки задавать табуляцией – это очень не любят верстальщики. Лучше это делать через функцию «Отступ». В целом написано очень грамотно, но приходится сделать почти всегда высказываемое замечание: имеет место неправильное написание сочетаний прямой и косвенной речи, болезнь 99,9% авторов (если автор ко мне обратится, пришлю методичку по этому вопросу).
Ещё небольшие замечания по набору. Прежде всего, когда пишут о переходе на «ты», то это местоимение выделяют кавычками – так намного нагляднее и понятнее при чтении. А вот уважительно обращение на «вы» никогда в художественных текстах не пишется с заглавной буквы – это форма используется исключительно в деловых письмах, когда обращение идёт к одному конкретному человеку (когда деловое письмо пишу, допустим, обращаясь на «вы» к некой группе людей в некой организации, то «вы» пишется со строчной буквы).
Рассказик, который можно с равным успехом отнести и в фантастике, и к фэнтези – смотря как трактовать феномен Вуко. По сюжету, в общем-то, ничего особенно, но очень неплохо написано, и сам по себе рассказ с доброй, хотя и очень незатейливой моралью. При этом рассказ не микроскопический, но и совсем небольшой, достаточно удобный для наполнения раздела. Принимается.
Есть небольшие огрехи – например, пара не совсем удачных – например, про кота, сидящего на корточках. Это как – кот на корточках?! ))) Но это легко исправим сами.