Домнина И. – Вуко – 17

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Никогда не подбирала случайных пассажиров в пути, тем более на такой, едва живой, разбитой, забытой богом и людьми дороге. Неблагодарное это дело в наше время и даже опасное. Для меня до сих пор загадка, зачем тогда остановилась? Парень как парень, невысокий, худой, изрядно промокший под нудной осенней моросью. Пожалела скорее не его, а кота.

Морда круглая, что чайное блюдце из-за пушистых серых баков. Торчит из-под куртки у парня на груди, глазами лупает. А глаза удивительные – грустные-прегрустные и разные. Один тёмно-карий, другой небесной голубизны. Несёт хозяин котика бережно, укрывает насколько можно от дождя.

Всё это, конечно, я разглядела позже. Вот и говорю, зачем остановилась, непонятно. Парень подбежал, приоткрыл дверь машины. Спросил с сомнением, ещё не веря в удачу:

– До города подбросите?

В это время разноглазый кот с отрешённым достоинством не моргая уставился на меня. Хозяин его, напротив, заморгал, суетно тряхнул мокрой непокрытой головой и шумно фыркнул, сдувая скопившиеся на носу дождевые капли. Их контрастный вид так позабавил меня, что последние сомнения отмелись сами собой.

– Подвезу, подвезу. Садитесь уже!

Парень юркнул на сидение рядом. Старенькая «Лада» послушно тронулась с места.

– Спасибо, что остановились. Это просто чудо!

– Ну да, – невольно усмехнулась, – обычно я пассажиров тут не беру.

– Наверно Вуко постарался.

– Кто? – не поняла я.

– Вуко… а кота Кузей зовут. – Неожиданно перескочил он с непонятного имени на другое.

От такой его поспешности я странное "Вуко" сразу запомнила.

– А почему, если не секрет, вы с таким красавчиком пешком и под дождём?

Ближайший участок дороги был сносно залатан, скорость я не превышала, так что могла спокойно разглядеть котяру. Его-то хозяин поначалу меня вообще не заинтересовал. Обычный, скромный деревенский парнишка.

– Нет, пешком мы не собирались. Сосед обещал довезти. Но вот… Кузя не смог. Совсем. Заорал страшным голосом, когти даже выпустил. Не захотел к соседу в машину, и всё тут.

Я с сомнением посмотрела на солидного с виду разноглазого. Тот вылез из-под куртки. Дымчато-серый пушистый красавец спокойно сидел на коленях хозяина, помалкивал и когтей не выпускал. Разве что головой вертел без устали, словно выискивал лазейку и мечтал-таки удрать. Но парень крепко его держал правой рукой, а левой успокаивал, поглаживая за ухом.



