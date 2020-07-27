Макарова С . -Зомби волку человек – 36

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Летним вечером Лида и Олег гуляли по городу и не могли наговориться. Со стороны они выглядели странно сочетающейся парочкой: хрупкая шатенка лет двадцати и высокий мужчина раза в два старше.

Мимо проворчала машина и скрылась во дворе. Лида проводила её взглядом. Водитель вряд ли их запомнил. Да и особых примет не было. Только она едва доставала макушкой Олегу до плеча. Мелкая… Прозвище прицепилось со школы.

Лида крутила на пальце тонкое серебряное колечко: новое украшение мешало.

– Нафига тебе я, а мне ты? Вот объективно и без обид? Зачем я тут? – выдавила из себя Лида.

– Ты у меня спрашиваешь? Да я сам в шоке, – Олег улыбнулся.

– А я, может, и не хотела идти на встречу к…

Лида замялась. Не зная, что сказать, сняла кольцо, повертела в пальцах.

– К козлу вдвое старше тебя? – спокойно сказал Олег.

Пальцы Лиды стали непослушными. Колечко выскользнуло, звякнуло об асфальт и укатилось во тьму. А сегодня было полнолуние. Дурацкая игра с украшением приблизила финал. Она поищет его потом, когда всё будет кончено.

– Не надо так, – с трудом проговорила Лида. – Я о другом. И вообще. Мы теперь идём вот тут. Только всё это нелогично. Мы оба сегодня нелогичные.

Олег запрокинул голову и вгляделся в небо.

– Я говорю о том, что вижу, – продолжила Лида.

– Ну, тогда логика в нашей прогулке есть, – Олег заправил прядь Лидиных волос ей за ухо. Пальцы коснулись бы её щеки, но Лида сделала шаг назад. Олег не удерживал. Она отвернулась. Даже если побежать, уже ничего не исправить.

Ночной прохладой по горевшей коже заскользил ветер. Между домами показалась луна. Лида ощутила, как распираемое внутренним давлением лицо вытягивалось в морду. С легкой щекоткой кожу покрыла шерсть. К лучшему, что серебряное кольцо, которое сдерживало превращение, потерялось. Не придётся разочаровываться в Олеге. Он не заставит страдать. Мужчины способны на это. А так она утолит голод зверя, который уже несколько дней настойчиво напоминал о себе.

Лида зарычала и оттолкнулись от асфальта – она развернулась в прыжке и повалила Олега. Зубы клацнули у его горла, но Лида в последний момент отпрянула. Открытое голубоглазое лицо превращалось месиво из полусгнившей кожи и запекшейся крови. В нос ударила вонь разложения. Лида с огромным усилием вернула себе человеческий облик, на мгновение тело свело болью, захрустели суставы. Восстановив дыхание, смогла выговорить:



