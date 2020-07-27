Макарова С . -Зомби волку человек – 36

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Летним вечером Лида и Олег гуляли по городу и не могли наговориться. Со стороны они выглядели странно сочетающейся парочкой: хрупкая шатенка лет двадцати и высокий мужчина раза в два старше.
Мимо проворчала машина и скрылась во дворе. Лида проводила её взглядом. Водитель вряд ли их запомнил. Да и особых примет не было. Только она едва доставала макушкой Олегу до плеча. Мелкая… Прозвище прицепилось со школы.
Лида крутила на пальце тонкое серебряное колечко: новое украшение мешало.
– Нафига тебе я, а мне ты? Вот объективно и без обид? Зачем я тут? – выдавила из себя Лида.
– Ты у меня спрашиваешь? Да я сам в шоке, – Олег улыбнулся.
– А я, может, и не хотела идти на встречу к…
Лида замялась. Не зная, что сказать, сняла кольцо, повертела в пальцах.
– К козлу вдвое старше тебя? – спокойно сказал Олег.
Пальцы Лиды стали непослушными. Колечко выскользнуло, звякнуло об асфальт и укатилось во тьму. А сегодня было полнолуние. Дурацкая игра с украшением приблизила финал. Она поищет его потом, когда всё будет кончено.
– Не надо так, – с трудом проговорила Лида. – Я о другом. И вообще. Мы теперь идём вот тут. Только всё это нелогично. Мы оба сегодня нелогичные.
Олег запрокинул голову и вгляделся в небо.
– Я говорю о том, что вижу, – продолжила Лида.
– Ну, тогда логика в нашей прогулке есть, – Олег заправил прядь Лидиных волос ей за ухо. Пальцы коснулись бы её щеки, но Лида сделала шаг назад. Олег не удерживал. Она отвернулась. Даже если побежать, уже ничего не исправить.
Ночной прохладой по горевшей коже заскользил ветер. Между домами показалась луна. Лида ощутила, как распираемое внутренним давлением лицо вытягивалось в морду. С легкой щекоткой кожу покрыла шерсть. К лучшему, что серебряное кольцо, которое сдерживало превращение, потерялось. Не придётся разочаровываться в Олеге. Он не заставит страдать. Мужчины способны на это. А так она утолит голод зверя, который уже несколько дней настойчиво напоминал о себе.
Лида зарычала и оттолкнулись от асфальта – она развернулась в прыжке и повалила Олега. Зубы клацнули у его горла, но Лида в последний момент отпрянула. Открытое голубоглазое лицо превращалось месиво из полусгнившей кожи и запекшейся крови. В нос ударила вонь разложения. Лида с огромным усилием вернула себе человеческий облик, на мгновение тело свело болью, захрустели суставы. Восстановив дыхание, смогла выговорить:
Борис Долинго
при всей моей нелюбви к оборотням и зомби рассказ получился неплох.
Слишком часто мне приходится говорить об определённых правилах набора текста. Это не «криминал», но – это соблюдение определённого «этикет», если хотите. То, как автор набирает текст, служит его определённой «визитной карточкой».
Прежде всего, в традициях русского литературного текста использовать красные строки. Автор почему-то в прямой речи делает небольшой отступ (который, наверное, можно трактовать как «красную строку»), а в речи косвенной – нет. Почему?! С красной строки начинаться должен каждый абзац.
Респект автору за верное использование тире, а не дефисов там, где это нужно. А вот что касается написания сочетаний прямой и косвенной речи, то, к сожалению, я вынужден констатировать вечную болезнь 99% авторов: неправильную запись таких сочетаний. Описывать и разбирать примеры не буду, но, если автор сделает запрос, – вышлю нашу методичку оп данным вопросам. Без сомнения, она будет полезна.
Ещё одно небольшое замечание: автор явно вставлял букву «ё» вручную. В этом случае всегда есть вероятность пропустить немало мест. Лучше всего для ё-фикации пользоваться специальными программами, а ещё лучше – приучиться писать букву «ё» сразу там, где необходимо.
По сюжету. Сразу скажу: очень не люблю темы про оборотней, зомби и т.п. чушь. Потому что это чушь. Хоть фэнтези, хоть не фэнтези называй, это не оправдывает подобный бред. Ну давайте посчитаем «энергетику» процесса превращения одного существа в другое за пару секунд, и безотносительно жанра будет понятно, что это бред, поскольку биологические объекты не могут меняться с такой скоростью.
Но – ОК, я готов признавать и такое фант.допущение – пусть человек быстро превращается в волка и, наоборот. Но чтобы признать подобное творение интересным, мало факта (уже в миллионный раз) описания такого превращения – требуется для сюжета ещё что-то: какая-то насыщенная «драматургия», какие-то натуральные и убедительные переживания героев и т.д., и т.п. А что мы имеем в данном случае? А в данном случае «драматургия» как раз имеет место: описание самого феномена превращения (сильные переживания и волшебная сирень) вполне себе оригинальны, и поданы как любопытная «флуктуация». Я это о том, что Лида и Олег – не очередные представители рода «оборотней и зомби», а уникальные случаи. Это достаточно оригинальное решение..
Что рекомендовал бы подправить. Узнав, что Олег при лунном свете может превращаться в зомби, Лида спрашивает: «Так ты из наших?». Прочитав эту строку, начинаешь думать, что Лида – член какого-то тайного общества оборотней-зомби (ну, если – «из наших»), но через пару абзацев выясняется, что Олег, оказывается, первый такой «необычный», встреченной Лидой, а сама она стала оборотнем пару месяцев назад. Так откуда какие-то «наши»? Подобного вопроса в устах Лиды в контексте данного повествования, в принципе, не должно возникнуть! Логичным был возглас типа: «Так ты тоже необычный!» и т.п., но никак не «из наших» – ведь никаких «наших» у Лиды нет. Автор явно упустила этот «логический «нюанс». Рекомендую подправить.
В общем, при всей моей нелюбви к «оборотням и зомби», я должен признать, что рассказ получился неплох. В названии есть некоторая «каламбурность», оно привлекает внимание. Написано в целом грамотно, но я, во-первых, очень рекомендовал бы автору вычитать текст, поскольку там есть небольшие шероховатости стиля, которые, уверен, автор улучшит при вычитке. Во-вторых, подправить эпизод с фразой «Так ты из наших?» – ну и прислать текст после этого. Он будет принят.