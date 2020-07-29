Сафронов В . -Разрушитель вселенной – 48

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Тот день и нашу первую встречу я запомнил навсегда. Дело было тридцатого декабря. Мы с женой выволокли из машины гору продуктов в пяти сумках и ёлку, по поводу отсутствия которой я уже неделю выслушивал упрёки. Но сделать это ритуальное приобретение до сегодняшнего дня никак не удавалось: на работе был традиционный предновогодний аврал, до крайности нервозный. А вчера он завершился мощным корпоративным аккордом, отчего до сих пор было муторно в организме и не менее муторно на душе. Меня поймут те, кому знакомо «похмельное чувство вины». Этот термин придумали для обозначения моральных терзаний человека на другой день после хорошей пьянки: даже если ты не сделал ничего предосудительного, все равно отчего-то стыдно, когда вспоминаешь и анализируешь своё поведение накануне. А если ещё и не все фрагменты мероприятия вспоминаются отчётливо… В общем, я пребывал в довольно подавленном состоянии и с большой надеждой поглядывал на одну из сумок, в которой призывно позвякивали разнокалиберные заманчивые сосуды, в том числе с пивом. Жена тем временем любовно посматривала на красавицу-ёлку, спелёнутую в огромный полиэтиленовый мешок и источавшую весёлый запах праздника. Я тоже весь был в мыслях о предстоящем торжестве и последующих каникулах. Наконец-то этот тяжёлый год и какой-то особенно садистский декабрь заканчивается!
Лифт по счастью оказался на первом этаже. Мы затащили сумки и ёлку в кабину, я уже протянул было руку, чтобы нажать на кнопку, как вдруг услышал чей-то голос от парадной двери:
– Подождите, пожалуйста!
Я выглянул на лестницу и увидел, как вверх по ступенькам от входного тамбура быстро перемещается огромных размеров ёлка, ничем не обвязанная, с растопыренными ветвями. Макушка её целилась прямо в дверь лифта.
– Не поместимся же…
Жена выразительно посмотрела на меня и принялась сдвигать наши сумки. Она вообще человек сердобольный, иногда чересчур. Я нажал на блокировку дверей, и через пару секунд ёлка внедрилась в лифт по диагонали, заняв все оставшееся свободное место в грузовой кабине. Макушка ствола упёрлась в верхний угол кабины и загнулась. Мы с женой прижались к стенкам, но упругие смолистые ветки все равно норовили выколоть глаза и попортить одежду. Ёлка была, конечно, красивая, густая и мощная, но такое дерево скорее подошло бы для какого-нибудь утренника в детском саду, а не для сравнительно малогабаритной квартиры современного многоэтажного дома. По сравнению с этим чудом наше сегодняшнее приобретение казалось хилым саженцем. За деревом оказался молодой крепкий мужик, розовощёкий с мороза, в смешной детской вязаной шапочке ядовито-зелёного цвета с двумя косичками по бокам.
Борис Долинго
Тема осмысленного воздействия Вселенной – очень плодотворная тема
Набран текст правильно – где необходимо поставлены тире, а не дефисы, есть и красные строки (правда, совет автору: ну стоит создавать красные строки с помощью пробелом, ведь для этого есть удобная функция «Отступ» в редакторе WORD).
Из грамматических недостатков могу отметить, пожалуй, только запись сочетаний прямой и косвенной речи – увы, ошибку, характерную для 99% авторов. Специально разбирать не примерах это не стану, а если автор обратится, то вышлю нашу методичку по данным вопросам. Уверен, что она окажется полезной. В целом написано хорошо и грамотно (встретилась пара описок – не более).
Из стилистических недостатков могу отметить разве что порой слишком длинные абзацы. К сожалению, многие авторы неоправданно увеличивают размеры абзацев в своих текстах. Создавать слишком длинные абзацы – не очень хорошая манера подачи художественных текстов, т.к. мысли автора, соединённые в один большой абзац, набитый разноплановой информацией, при чтении элементарно сложно воспринимать. А, значит, сложно и воспринимать весь текст произведения, если таких нагромождений окажется в нём слишком много. Однозначно плохо, если читатель утонет в таком «потоке сознания» автора.
Естественно, не существует чёткого «норматива», какой длины должен быть «идеальный» абзац – автор должен сам чувствовать это, и, когда того требует внутренний смысловой «ритм» текста, вводить новые абзацы. Поэтому вот такой совет: написав какой-то значительный отрезок текста, следует перечитать его и прикинуть, а не нужно ли где-то вставить красные строки, т.е., начать новые абзацы. И если автор видит, что в тексте началась хоть немного, но новая мысль, пошли рассуждения о чём-то другом, чем то, что говорилось только что перед этим (пусть даже чуть-чуть о другом!), меняется сцена действия и т.п. – он смело может ставить в таком месте красную строку, начинать новый абзац! Это в значительной степени сработает на более чёткую стилистику изложения и, значит, упростит чтение и облегчит восприятие текста. В любом случае, уж точно – хуже не станет.
Ещё вот какой нюанс: в рассказе порой чрезмерно (как мне кажется) затянуты описания того, что и как делает ГГ в быту – как он следит за состоянием карнизов, вымытой посудой и т.п. Да, это нужно вроде бы для реализации концовки, но для выбранной формы (рассказ) эти описания слишком затянуты. Столь подробные описания хороши для романа, но не для короткой формы, поскольку они рискуют занять существенную часть текстового пространства и в какой-то мере начать подменять собой основную сюжетную идею. Малая форма как раз и должна быть характерная своей лаконичностью в описании вторичной информации.
О самой сюжетной идее. Вообще тема осмысленного воздействия Вселенной (Мировой энтропии, любых высших или сверхъестественных сил, облекаемых не в мистическую, а в определённую «наукообразную» оболочку,) на некие процессы, организуемые людьми, – очень плодотворная тема. Она не раз эксплуатировалась в фантастике, и из наиболее близких нам, безусловно, можно вспомнить «За миллиард лет до конца света» А. и Б. Стругацких. Конечно же, эта тема столь обширна, что по-прежнему оставляет массу возможностей для авторов придумывать всё новые и новые сюжеты в таком ключе. Но в данном случае, во-первых, как мне кажется, присутствует некоторая не вполне удачная совместимость этой темы с выбранным содержанием. В том смысле, что идея эта более подходит для крупной формы (роман, повесть), чем для рассказа. Из-за того, что форма мала для выбранного содержания, текст часто напоминает какой-то конспект, торопливое изложение происходящего, хотя, надо признать, что сценки именно «бытовых» описаний лучше всего удаются автору ( но они, как я уже говорил, более годятся в структуру романа, чем рассказа). А тема, которую автор попытался здесь реализовать в форме рассказа, требует либо более пространного сюжета, обставленного большими подробностями, связанными с данной сюжетной идеей, либо, как минимум, требуется очень-очень уж неожиданная развязка в конце (что почти всегда необходимо именно для произведений малой формы).
Да, с одной стороны, переход «внимания Мировой энтропии» на рассказчика может рассматриваться такой «неожиданной развязкой», но беда тут вот в чём: не представлено убедительности причины факта воздействия Мироздания именно на указанные личности. И поэтому возникают большие сомнения в практической «достоверности» базового фантастического допущения рассказа (т.е. в обоснованности сюжетной идеи). У Стругацких в их романе действия Мироздания выглядят вполне убедительными (насколько это возможно для столь невероятной «гипотезы»), поскольку эти действия направлены на предотвращения очень значимых открытий отдельных представителей рода человеческого, которые потенциально могут вывести земную цивилизацию на уровень сверхцивилизации. Поэтому Стругацким начинаешь почти безоговорочно верить. Но очень сложно поверить, что Вселенная (Мировая энтропия, Мироздание и т.д.) обратит внимание на мелкого муравья-педанта, который следит за порядком в своём мещанском муравейнике, не оставляя грязную посуда в раковине или тут же починяя разболтавшуюся розетку. Поводы и следствия выглядят слишком уж несоизмеримыми.
В случае же Димы вообще не понятно, с чего это «Мироздание обратило на него внимание – он ведь, вроде бы, в быту не являлся таким педантом, как ГГ! И почему при этом разрушительное действия Вселенной не затрагивает чинимые Дмитрием ретро-автор? Для того, чтобы Дима мог быть вполне обеспеченным человеком, а не неудачником-бомжом? Это не понятно в контексте основной идеи, т.к. подобное сюжетное решение начинает приписывать Мирозданию вооще уж слишком человеческие черты, а ведь с точки зрения Вселенной отремонтированный «Бугатти» 1938 года и лопнувшее стекло у часов суть вещи одного порядка. Чего же взрываются только газовые баллоны на даче Димы, а не «Бугатти»? И поэтому сама «гипотеза», выдвигаемая ГГ, да ещё и поданная в виде сравнительно краткого конспекта курса термодинамики, выглядит совсем уж неубедительной.
Не очень точно, как мне кажется, и само название рассказа. Название должно задавать тон рассказа и являться определённым выводом-итогом повествования, особенно для малой формы. А в данном виде оно, получается, нас дезориентирует: ведь суть рассказа в том, что это ВСЕЛЕННАЯ разрушает созидаемое героями, а не наоборот. Герои-то Вселенную никак не разрушают и, самое главное, они и не могут разрушить: слишком уж мелки их действия во вселенских масштабах – это же не астрофизические теории или что там ещё было описано в романе Стругацких.
Автору хочется пожелать в добавок к уже имеющемуся вполне качественному литературному языку наработать больше умения именно в создании убедительных сюжетных построений и, что очень важно, точного выбора соответствия формы произведения и реализуемой сюжетной идеи.
Владимир
Здравствуйте, Борис.
Прошу удалить с сайта тексты всех моих произведений: "Разрушитель вселенной", "Шняга", "Желание", "Молодость 2.0".
Было бы хорошо удалить также и тексты рецензий, если возможно.
stalker|Author
Владимир, здравствуйте.
С Вашими текстами работали редакторы. Были даны рецензии.
Через некоторое время тексты будут удалены. Рецензии останутся.