Сафронов В . -Разрушитель вселенной – 48

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Тот день и нашу первую встречу я запомнил навсегда. Дело было тридцатого декабря. Мы с женой выволокли из машины гору продуктов в пяти сумках и ёлку, по поводу отсутствия которой я уже неделю выслушивал упрёки. Но сделать это ритуальное приобретение до сегодняшнего дня никак не удавалось: на работе был традиционный предновогодний аврал, до крайности нервозный. А вчера он завершился мощным корпоративным аккордом, отчего до сих пор было муторно в организме и не менее муторно на душе. Меня поймут те, кому знакомо «похмельное чувство вины». Этот термин придумали для обозначения моральных терзаний человека на другой день после хорошей пьянки: даже если ты не сделал ничего предосудительного, все равно отчего-то стыдно, когда вспоминаешь и анализируешь своё поведение накануне. А если ещё и не все фрагменты мероприятия вспоминаются отчётливо… В общем, я пребывал в довольно подавленном состоянии и с большой надеждой поглядывал на одну из сумок, в которой призывно позвякивали разнокалиберные заманчивые сосуды, в том числе с пивом. Жена тем временем любовно посматривала на красавицу-ёлку, спелёнутую в огромный полиэтиленовый мешок и источавшую весёлый запах праздника. Я тоже весь был в мыслях о предстоящем торжестве и последующих каникулах. Наконец-то этот тяжёлый год и какой-то особенно садистский декабрь заканчивается!

Лифт по счастью оказался на первом этаже. Мы затащили сумки и ёлку в кабину, я уже протянул было руку, чтобы нажать на кнопку, как вдруг услышал чей-то голос от парадной двери:

– Подождите, пожалуйста!

Я выглянул на лестницу и увидел, как вверх по ступенькам от входного тамбура быстро перемещается огромных размеров ёлка, ничем не обвязанная, с растопыренными ветвями. Макушка её целилась прямо в дверь лифта.

– Не поместимся же…

Жена выразительно посмотрела на меня и принялась сдвигать наши сумки. Она вообще человек сердобольный, иногда чересчур. Я нажал на блокировку дверей, и через пару секунд ёлка внедрилась в лифт по диагонали, заняв все оставшееся свободное место в грузовой кабине. Макушка ствола упёрлась в верхний угол кабины и загнулась. Мы с женой прижались к стенкам, но упругие смолистые ветки все равно норовили выколоть глаза и попортить одежду. Ёлка была, конечно, красивая, густая и мощная, но такое дерево скорее подошло бы для какого-нибудь утренника в детском саду, а не для сравнительно малогабаритной квартиры современного многоэтажного дома. По сравнению с этим чудом наше сегодняшнее приобретение казалось хилым саженцем. За деревом оказался молодой крепкий мужик, розовощёкий с мороза, в смешной детской вязаной шапочке ядовито-зелёного цвета с двумя косичками по бокам.



