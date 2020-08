Павлова Н.-Жизнь и смерть Вал.Овс.-12 – (повтор)

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

— Следующий!

— Сказал заведующий. — Один из двоих оставшихся в коридоре пружинисто вскочил на ноги. Был он высок, тощ и вертляв. Смоляные кудри его торчали в разные стороны словно пружины старого матраса. Потянувшись, вихрастый повертел головой, разминая затёкшую шею, и обернулся к своему спутнику: — Пошли, горе луковое!

— Проходите, следующий! — На этот раз в голосе, прозвучавшем из-за двери с табличкой «Распределитель», послышалась нотка нетерпения.

— Пойдём, говорю! Это по твою душу. Там аккуратисты почище тебя сидят, ждать не любят. Конвейер не должен останавливаться. Show must go on и всё такое.

Не дожидаясь ответа, говоривший подскочил к двери, рывком распахнул её и сделал приглашающий жест рукой:

— Прошу! Будте как дома, но не забывайте, что вы в гостях.

С видавшей виды обитой дерматином скамейки поднялся и понуро засеменил следом среднего роста человечек. Даже отчаянно старавшийся за что-нибудь зацепиться взгляд скользил по нему, как мокрая рука по куску мыла. Жидкие мышиного цвета волосы прилизаны на прямой пробор, серый в меру помятый пиджак застёгнут на все пуговицы, средней потёртости портфель в руках человечка вызывал подозрения о своём родстве с дерматином только что покинутой скамейки. Лицо под стать владельцу не отличалось ни приятностью, ни особенным уродством, а было пресным, как столовский суп: вроде, всё как надо, а съел и вкуса не почувствовал.

За дверью оказался большой кабинет, уставленный столами, на каждом из которых белела табличка с номером. У некоторых столов сидели посетители. Принимали их офисные клерки с безразлично-скучающими лицами. В противоположность сотрудникам заведения его клиенты демонстрировали весь спектр эмоций от безграничного счастья и восторга до гневных проклятий и отчаянных безудержных рыданий. Под номером 4 грузный толстяк бил кулаком по столу и громко кричал, где-то справа женский голос невнятно что-то бормотал, то и дело всхлипывая.

Войдя в зал, двое сначала остановились, а потом долговязый подхватил напарника под локоть и потащил в сторону:

— Нам туда, к пятнадцатому номеру.

Добравшись до нужного стола, он с размаху плюхнулся на один из приставленных для посетителей стульев и подтолкнул своего подопечного ко второму.

— Buongiorno, bambino!

Сидевший за столом клерк неодобрительно покосился на развязного посетителя и, не ответив на приветствие, обратился к его спутнику.