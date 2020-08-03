Цветкова О. – Девять братьев проклятого короля – 42

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Лицо под тонкой корочкой ледяного хрусталя казалось таким хрупким, фарфоровым. Вьюлка любила разглядывать его, словно драгоценность в шкатулке. Только не коснуться пальцами, не тронуть острые грани скул, не очертить точёную линию губ. Вместо тёплой шёлковой кожи – всё одно тронешь лишь гладкий холод. Но каждый раз хрустальная корочка становилась всё тоньше, точно таяла под её руками, поцелуями, под её любовью.

– Когда ты проснулся, я думала, что умру, – прошептала Вьюлка.

– Почему, жизнь моя?

А голос у него… Словно говорит морская волна или ласковый ветер.

– Пока ты спал подо льдом – был просто сказкой. Красивой, но придуманной, в такую поверить легко. А сейчас ты – настоящий, а такого настоящего быть не может.

– Может.

Его глаза – невероятные морские глубины, где спят на дне чудища со сверкающей чешуёй, – смотрели с таким теплом, что Вьюлка верила. Так и есть – настоящий. И говорит с ней вот так, ласково – взаправду.

– Я отдыхаю с тобой, жизнь моя, – и опять её обнял весенний ветер. – В твоём сердце могу укрыться от всего мира и отдохнуть.

– Но ведь ты спал так долго! Как можно устать сразу после сна?

Вьюлка смахнула светлый локон, упавший на хрусталь. Тонкая ледяная корочка – точно хрупкий наст после сильной оттепели. А ведь в тот день, когда она нашла особую тропинку в лесу, когда побежала по ней, зная, что непременно найдёт что-то важное и удивительное, когда на кустах вместо спелой ежевики повисли кристальные шарики с ледяным пламенем в сердцевине, когда в замёрзшем алькове увидела… Тогда под толщей холодного ледяного хрусталя едва угадывался силуэт. Но уже в тот миг сердце Вьюлки стукнуло невпопад, а потом поскакало быстрее и быстрее, не давая дышать, не давая жить без него.

– Иногда отдыхать нужно не после, а перед, жизнь моя. Ты разбудила меня, и я уже чувствую, как просыпаются мои братья. Они скоро придут за мной.

– И ты уйдёшь? – испугалась Вьюлка.

– Уйду, жизнь моя. Но не грусти, лучше посмотри на меня. Теперь льда так мало, что я вижу твоё лицо, знаю твой запах. Поцелуй меня, дай навсегда запомнить и твой вкус.



