Цветкова О. – Девять братьев проклятого короля – 42

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Лицо под тонкой корочкой ледяного хрусталя казалось таким хрупким, фарфоровым. Вьюлка любила разглядывать его, словно драгоценность в шкатулке. Только не коснуться пальцами, не тронуть острые грани скул, не очертить точёную линию губ. Вместо тёплой шёлковой кожи – всё одно тронешь лишь гладкий холод. Но каждый раз хрустальная корочка становилась всё тоньше, точно таяла под её руками, поцелуями, под её любовью.
– Когда ты проснулся, я думала, что умру, – прошептала Вьюлка.
– Почему, жизнь моя?
А голос у него… Словно говорит морская волна или ласковый ветер.
– Пока ты спал подо льдом – был просто сказкой. Красивой, но придуманной, в такую поверить легко. А сейчас ты – настоящий, а такого настоящего быть не может.
– Может.
Его глаза – невероятные морские глубины, где спят на дне чудища со сверкающей чешуёй, – смотрели с таким теплом, что Вьюлка верила. Так и есть – настоящий. И говорит с ней вот так, ласково – взаправду.
– Я отдыхаю с тобой, жизнь моя, – и опять её обнял весенний ветер. – В твоём сердце могу укрыться от всего мира и отдохнуть.
– Но ведь ты спал так долго! Как можно устать сразу после сна?
Вьюлка смахнула светлый локон, упавший на хрусталь. Тонкая ледяная корочка – точно хрупкий наст после сильной оттепели. А ведь в тот день, когда она нашла особую тропинку в лесу, когда побежала по ней, зная, что непременно найдёт что-то важное и удивительное, когда на кустах вместо спелой ежевики повисли кристальные шарики с ледяным пламенем в сердцевине, когда в замёрзшем алькове увидела… Тогда под толщей холодного ледяного хрусталя едва угадывался силуэт. Но уже в тот миг сердце Вьюлки стукнуло невпопад, а потом поскакало быстрее и быстрее, не давая дышать, не давая жить без него.
– Иногда отдыхать нужно не после, а перед, жизнь моя. Ты разбудила меня, и я уже чувствую, как просыпаются мои братья. Они скоро придут за мной.
– И ты уйдёшь? – испугалась Вьюлка.
– Уйду, жизнь моя. Но не грусти, лучше посмотри на меня. Теперь льда так мало, что я вижу твоё лицо, знаю твой запах. Поцелуй меня, дай навсегда запомнить и твой вкус.
Борис Долинго
Язык у автора хороший, образный, и чисто в грамматическом плане я даже как-то описок не ухватил глазом
Прежде всего, по традиции, – о наборе текста. Дело в том, что в традиции записи художественного текста на русском языке есть такое понятие как «красные строки», т.е. отступ у первой строки каждого абзаца. Делается это для того, чтобы начало абзаца было чётко видно, и, соответственно, обеспечивалось бы чёткое деление текста на смысловые единицы. Это способствует более ясному и точному восприятию. Текста. К сожалению, автор этого не делает, и читать текст в таком виде очень некомфортно.
К положительным моментам набора текста у автора можно отнести правильное использовать тире, а не дефисов, в сочетаниях прямой и косвенной речи. Однако сами эти сочетания, несмотря на очень ограниченное число вариантов их использования, показывают, что автор не умеет правильно расставлять в них пунктуацию. Как постоянно говорю: если автор обратится, то вышлю нашу методичку по данным вопросам. Явно пригодится.
По литературным моментам и сюжету. Литературно написано хорошо – и язык у автора хороший, образный, и чисто в грамматическом плане я даже как-то описок не ухватил глазом (кроме нюансов по сочетаниям прямой и косвенной речи). А вот смысле сюжета, на мой взгляд всё гораздо слабее, что меня несказанно удивило, т.к. я знаком с текстами данного автора, а этот рассказ словно писал другой человек.
Впечатление, что сюжет элементарно слабо продуман. И тема-то, вроде бы, хорошая и «вечная», что называется: зло – это плохо; любовь к внешней красоте часто обманчива; любовь может побеждать зло; верность и само пожертвование – это прекрасно, и т.д., и т.п. В общем, сам по себе набор нравственных истин очень богатый представлен, но вот слеплено это всё вместе через конкретные сюжетные эпизоды как-то сумбурно и часто не слишком естественно-логично, а больше словно по прихоти автора. Ну с чего какие-то звери появились? Если ориентироваться на нарисованные образы братьев короля, то эти звери вообще не смотрятся как-то связанными с братьями короля – они словно с неба свалились. Впечатление такое: вот писала автор что-то, потребовалось «жути нагнать» в сюжет – взяла с потолка «ужасных зверей». Причём, именно медленно ходящих и слепых – чтобы героиня с Тишем имели фору для побега, а то сюжет тут же должен был бы и закончиться. В противовес этому один из очень естественных и ярких сюжетных эпизодов – это второстепенный эпизод с описанием покинутой деревни и разбитыми черепками на дороге.
Данный рассказ оставляет впечатление какой-то компиляции из множества известных сказок и притч, оттого не чувствуется гармонии сюжетной идеи и самого текста, несмотря на, как я уже сказал, хороший литературный язык автора. Для «Уральского следопыта» данный рассказ точно не интересен