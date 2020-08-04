Шевченко А. – Сжигатель – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Дверь мягко отворяется, и я попадаю в небольшую комнату. Скудненько, однако. Снаружи домик выглядит довольно чопорно, но внутри царит запустение и упадок. Запылённые шторы прикрывают единственное окно, небольшая лампа едва разгоняет темноту, отчего в комнате сумрачно. Бедная обстановка: диванчик с дешёвой обивкой, простой деревянный стол и облезлый стул рядом, ваза с засохшими цветами на старой тумбочке. Небольшой шкаф, на полках – всего несколько книг. На грязном полу в жутком беспорядке разбросаны бумажки: перевязанные лентами свитки, сложенные пополам записки и просто измятые комки.

За красивой внешностью нередко скрывается внутренняя убогость.

Осторожно ступаю, стараясь ничего не задеть, огибаю зелёный сундук, стоящий в центре, подхожу к высокому чёрному комоду.

Сегодня моя цель – письма.

Выдвигаю по очереди ящики. Писем чересчур много, они занимают весь комод. Но я и не рассчитывал, что разберусь быстро. Работа несложная, но рутинная.

Достаю первое письмо, аккуратно разворачиваю, пробегаю взглядом. Косметика, причёска, украшения… не то. Дальше…

Несколько часов – и письма просмотрены. Девять откладываю в сторону – там имеются упоминания нужной особы. Теперь надо обследовать пол.

Как я и ожидал, измятые комки бумаги тоже оказались полезными. Неудивительно – при таком количестве писем. Светские львицы, как правило, имеют огромное число бестолковых подруг, нашёптывающих всякого рода глупости. Чужие мнения постепенно отравляют мысли, и в какой-то момент женщина искренне убеждается, что муж имеет любовницу. В целом мой опыт говорит, что в гипотезе этой нет ничего невозможного, но в данном случае, как ни странно, муж невиновен. У обиженной жены нет ни единого основания обвинять – других аргументов, кроме наветов приятельниц, не нашлось. Ни на картинах, ни в книгах не отпечатаны эмоции измен, а чувства эти очень сильные, непременно оставили бы след. Значит, вся проблема в «дружеских советах». Ничего, дело поправимое.

Затем я и здесь.

Лживые письма сгребаю в кучу, туда же бросаю записки с мыслями – они уже испорчены подозрениями. Подношу к груде бумажек руку.

Моя любимая часть работы.

Из ладони выбрасывается язык огня, лижет бумагу, и макулатура вспыхивает оранжевым пламенем, оставляя пригоршню тлеющей золы. И из воспоминаний Илоны Романовой, светской львицы, начисто исчезает информация о некоей Свете Шульженко. Сжигается.

Я – Сжигатель.



