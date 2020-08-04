Шевченко А. – Сжигатель – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Дверь мягко отворяется, и я попадаю в небольшую комнату. Скудненько, однако. Снаружи домик выглядит довольно чопорно, но внутри царит запустение и упадок. Запылённые шторы прикрывают единственное окно, небольшая лампа едва разгоняет темноту, отчего в комнате сумрачно. Бедная обстановка: диванчик с дешёвой обивкой, простой деревянный стол и облезлый стул рядом, ваза с засохшими цветами на старой тумбочке. Небольшой шкаф, на полках – всего несколько книг. На грязном полу в жутком беспорядке разбросаны бумажки: перевязанные лентами свитки, сложенные пополам записки и просто измятые комки.
За красивой внешностью нередко скрывается внутренняя убогость.
Осторожно ступаю, стараясь ничего не задеть, огибаю зелёный сундук, стоящий в центре, подхожу к высокому чёрному комоду.
Сегодня моя цель – письма.
Выдвигаю по очереди ящики. Писем чересчур много, они занимают весь комод. Но я и не рассчитывал, что разберусь быстро. Работа несложная, но рутинная.
Достаю первое письмо, аккуратно разворачиваю, пробегаю взглядом. Косметика, причёска, украшения… не то. Дальше…
Несколько часов – и письма просмотрены. Девять откладываю в сторону – там имеются упоминания нужной особы. Теперь надо обследовать пол.
Как я и ожидал, измятые комки бумаги тоже оказались полезными. Неудивительно – при таком количестве писем. Светские львицы, как правило, имеют огромное число бестолковых подруг, нашёптывающих всякого рода глупости. Чужие мнения постепенно отравляют мысли, и в какой-то момент женщина искренне убеждается, что муж имеет любовницу. В целом мой опыт говорит, что в гипотезе этой нет ничего невозможного, но в данном случае, как ни странно, муж невиновен. У обиженной жены нет ни единого основания обвинять – других аргументов, кроме наветов приятельниц, не нашлось. Ни на картинах, ни в книгах не отпечатаны эмоции измен, а чувства эти очень сильные, непременно оставили бы след. Значит, вся проблема в «дружеских советах». Ничего, дело поправимое.
Затем я и здесь.
Лживые письма сгребаю в кучу, туда же бросаю записки с мыслями – они уже испорчены подозрениями. Подношу к груде бумажек руку.
Моя любимая часть работы.
Из ладони выбрасывается язык огня, лижет бумагу, и макулатура вспыхивает оранжевым пламенем, оставляя пригоршню тлеющей золы. И из воспоминаний Илоны Романовой, светской львицы, начисто исчезает информация о некоей Свете Шульженко. Сжигается.
Я – Сжигатель.
Борис Долинго
Автор перемудрил с терминами – их тут избыток, противоречащих друг другу
Написано грамотно, и автор явно прочитал нашу методичку по сочетаниям прямой и косвенной речи (это очень радо – пока один из немногих), но ошибки в этом плане всё-таки есть, увы. Значит, только прочитал и не всё запомнил.
Есть небольшое число грамматических ошибок, но – самый мизер. Хорошо и увлекательно написано, но есть одна серьёзная проблема: похоже автор сам не до конца представляет основную сюжетную затравку: КАК работает сжигатель? Кроме того, ГГ называет себя «Сжигателем», а сторонние люди его – «сноходдец». Не понятная связь между терминами. Каким образом у него «из руки вырывается пламя»? Он что – сжигает письма во сне? ОК, но ведь письма сжечь письма во сне, если они остаются в реальности, не имеет смысла. А если он сжигает их в реальности, то откуда пламя из руки? Т.е., у него ещё и способность к пирогенезу, что ли! Несуразица какая-то получается.
И не понятно, как вообще этот человек уничтожает воспоминания. Ну да, допустим, он проник куда-то, и сжёг письма (чтобы кто-то не мог восстановить информацию), но КАК он заставляет людей забыть что-либо? Это совершенно не описано на первом примере с «неверным» мужем – там следовало бы написать что-то про «жёлтый туман» и т.п., что описано позднее – было бы более последовательно и понятно, что сжигаемые письма – это сжигаемые воспоминания во сне. Опять же – а почему т огда «сжигатель»? Что, у всех людей воспоминания в виде каких-то бумажек, которые нужно сжечь, чтобы они забыли? Непоследовательность этих описаний – очень серьёзный просчёт, влияет на веру читателя в сюжет: если не ясно описано, как же работает главный «механизм» в сюжете, то какая же ему вера? Я бы вообще термин «сжигатель» поменял, поскольку он явно не соответствует каждому возможному случаю уничтожения воспоминаний. Кроме того, по ходу рассказа всплывает ещё и термин «Ключник». Так кто же ГГ – «Сжигатель», «сноходец» или «ключник»? Мне кажется, автор перемудрил с терминами – их тут избыток, причём, противоречащих друг другу в известной степени, и не всегда последовательно встроенных в сюжет и словно придуманных по ходу дела и оттого не слишком как бы «притёртых» друг к другу.
Тем не менее, рассказ интересный. Если бы автор немного чётче систематизировал всё (особенно, начальные описания сделал более ясными и термины как-то более чётко увязал), то я бы взял этот рассказ.