Чогоровский В. – Сорок зим назад – 27 .

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Мой старый товарищ, неугомонный весельчак Саша Губин взялся довезти меня до Поморского монастыря. Он прекрасно понимал, что именно здесь находилась моя последняя надежда на чудотворное исцеление. В монастыре находились мощи Святого Лаврентия Келарского. Мне необходимо было приложиться к мощам, поскольку верить больше ни во что, пожалуй, и не оставалось. Почти двадцать лет назад я получил тяжёлое ранение в боевой операции, с большим трудом снова встал на ноги и вернулся к обычной жизни... Хотя, как сказать к обычной? Разумеется, после того, что мне довелось испытать, жизнь уже больше никогда не могла стать обычной. Несмотря на то, что я старался по возможности достаточно много времени уделять своёму здоровью, последствия ранения не заставили себя ждать. Что-то в конце концов пошло не так.
Несколько лет назад у меня появились определённые проблемы со здоровьем, которые я никак не связывал со старым ранением. Поначалу показалось — лёгкое недомогание, с кем не бывает.
- Справлюсь, - подумал я тогда, - малость побеспокоит, и пройдёт. Может слишком понервничал или подстыл где-то.
Обычно на такие вещи никто никогда не обращает внимания. А спустя некоторое время все оказалось гораздо хуже и я неожиданно для себя понял, что все уже зашло слишком далеко. Все методы лечения были испробованы, заплачено немало монет бескорыстным служителям Гиппократа, и иным шарлатанам от медицины. Однако, увы... Все оказалось тщетно. Верить дальше в обнадёживающие результаты лечения уже было нельзя. Этот бесконечный спектакль с участием внимательных целителей действительно превратился в некий фарс, в непрерывное выкачивание денег из уже почти пустых карманов пациента.
Оставалось последнее: обратиться за помощью к Богу. Печально, что для осознания всего этого пришлось проделать такой нелёгкий и бесплодный тернистый путь. Любому из нуждающихся, даже совсём безнадёжным больным, Господь порой даёт такую возможность: поверить в себя, получить путь к исцелению. Однако вся проблема в том, что спасти любого из нас сможет только вера, и в этом-то и вся загвоздка. Если все предпринятые шаги оказываются напрасными, значит, вера человека, ищущего спасения, была не столь и сильна.
Итак, я отправился с Губиным в далёкий Поморский монастырь.
Мы медленно брели вдоль монастырской стены, и я с восхищением, задрав голову, оглядывал величие старинных белокаменных стен и играющих золотом куполов церквей.
Борис Долинго
Автор злоупотребляет повторами слов, а русский язык
Замечания по набору текста: во-первых, никогда не нужно набирать красные строки пробелами (есть удобная функция «Отступ» в ВОРД). Затем автор демонстрирует расхожую «болезнь» многих – набор дефисов там, где следует ставить тире.
Есть некоторые грамматические ошибки – по большей части пропущенные запятые. Иногда автор злоупотребляет повторами слов, а ведь русский язык, предлагающий нам массу синонимов и иных возможностей выражать схожие моменты разными словами или речевыми оборотами, позволяет писать очень разнообразно. Есть и отдельные описки, так что очень советую вычитать текст на предмет таких повторов.
Явно хромает (как и у 99% авторов) пунктуация в сочетаниях прямой и косвенной речи. Разбирать конкретные примеры не буду, а если автор мне напомнит, то вышлю нашу методичку по этим вопросам (не сомневаюсь, что пригодится).
Насчёт буквы «ё»: текст вроде быв ё-фицирован, но как-то странно: порой «ё» стоит там, где она совсем не требуется, а где нужна – отсутствует.
Порой странен язык персонажей – если то, что старик-попрошайка вещает неким речитативом сказителя, может восприниматься как некая черта такого своеобразного «юродивого», то когда таким же манером начинает разговаривать ГГ, бывший офицер, то это вызывает сильное недоумение. Например: «…друзья-то все мои действительно остались там, все мои товарищи боевые полегли…Кто не от ран, тот от тех ужасных болот в джунглях… До сих пор виню себя перед товарищими своми, которые погибли в том далёком ноябре 76 -ого …» и т.п. (и тут мы видим и описки, к тому же). Ну не разговаривают так нормальные люди. Кроме того, ГГ вдруг, ни с того, ни с сего разразился настолько длинной тирадой перед абсолютно незнакомым человеком, что выглядит она явно рассказом не для этого старика, а информацией для читателя, но поданной в очень неуместным способом (по которому ещё Стругацкие проехались в «Понедельнике» – это когда автор слишком явно заставляет героев вроде бы, беседуя друг с другом, рассказывать что-то исключительно для читателя).
И рассказ-то ГГ, надо сказать, конечно, душещипательный, но чтобы вот так он сразу «разжалобил» околоцерковного юродиевого-святого (который вроде как оказывается неким «святым с иконы»), и тот отдал первому встречному «касатику» ключ в прошлое – верится слабо. Крайне упрощённая и малоубедительная ситуация.
Сюжет сам по себе – это рассуждения человека о том, как бы он мог изменить свою жизнь, если бы сумел вернуться в определённый «знаковый» момент прошлого. В основном только рассуждения – похоже, автор не смог этого описать в действии. Кроме того, слишком уж неубедительно звучит, что лет в 50 или более только верой в Господа человек может вернуться в прошлое и прожить новую жизнь – как-то никому не удавалось. Но у нас всё-таки фантастическое произведение – и в таком случае стоило попытаться хотя бы более «объёмно» пофантазировать о подобных результатах. Но автор, увы, до этого дойти не смог.