Чогоровский В. – Сорок зим назад – 27 .

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Мой старый товарищ, неугомонный весельчак Саша Губин взялся довезти меня до Поморского монастыря. Он прекрасно понимал, что именно здесь находилась моя последняя надежда на чудотворное исцеление. В монастыре находились мощи Святого Лаврентия Келарского. Мне необходимо было приложиться к мощам, поскольку верить больше ни во что, пожалуй, и не оставалось. Почти двадцать лет назад я получил тяжёлое ранение в боевой операции, с большим трудом снова встал на ноги и вернулся к обычной жизни... Хотя, как сказать к обычной? Разумеется, после того, что мне довелось испытать, жизнь уже больше никогда не могла стать обычной. Несмотря на то, что я старался по возможности достаточно много времени уделять своёму здоровью, последствия ранения не заставили себя ждать. Что-то в конце концов пошло не так.

Несколько лет назад у меня появились определённые проблемы со здоровьем, которые я никак не связывал со старым ранением. Поначалу показалось — лёгкое недомогание, с кем не бывает.

- Справлюсь, - подумал я тогда, - малость побеспокоит, и пройдёт. Может слишком понервничал или подстыл где-то.

Обычно на такие вещи никто никогда не обращает внимания. А спустя некоторое время все оказалось гораздо хуже и я неожиданно для себя понял, что все уже зашло слишком далеко. Все методы лечения были испробованы, заплачено немало монет бескорыстным служителям Гиппократа, и иным шарлатанам от медицины. Однако, увы... Все оказалось тщетно. Верить дальше в обнадёживающие результаты лечения уже было нельзя. Этот бесконечный спектакль с участием внимательных целителей действительно превратился в некий фарс, в непрерывное выкачивание денег из уже почти пустых карманов пациента.

Оставалось последнее: обратиться за помощью к Богу. Печально, что для осознания всего этого пришлось проделать такой нелёгкий и бесплодный тернистый путь. Любому из нуждающихся, даже совсём безнадёжным больным, Господь порой даёт такую возможность: поверить в себя, получить путь к исцелению. Однако вся проблема в том, что спасти любого из нас сможет только вера, и в этом-то и вся загвоздка. Если все предпринятые шаги оказываются напрасными, значит, вера человека, ищущего спасения, была не столь и сильна.

Итак, я отправился с Губиным в далёкий Поморский монастырь.

Мы медленно брели вдоль монастырской стены, и я с восхищением, задрав голову, оглядывал величие старинных белокаменных стен и играющих золотом куполов церквей.



