Филичкин А. – Происшествие в тундре – 9

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Айлен Красс посмотрел на поверхность огромного пульта, расположенного в диспетчерской института изучения времени. Множество индикаторов горело ярко-зелёным огнём. Их цвет сообщал мужчине о том, что исследовательский зонд готов к отправке в далёкое прошлое.

Немного волнуясь, маститый учёный протянул руку вперёд. Он откинул прозрачную крышку защитной коробки и с ощутимым трудом вдавил в панель большую красную кнопку.

В отличие от сенсорных переключателей, клавиша пульта для пуска была устроена так, чтобы на неё не смог кто-то случайно нажать. Мало того, рядом находился рычаг. Его поворот позволял отменить случайный или преждевременный старт. Хронолёт представлял собой весьма дорогое устройство. Поэтому, конструкторы очень старались избежать нелепых накладок.

Начался финальный отсчёт: – Десять… девять… восемь…– каждую секунду говорил бездушный механический голос.

Айлен Красс перевёл взгляд на центральный экран. Там виднелся большой аппарат, над которым в течении множества лет трудились тысячи учёных и техников. Он весьма походил на тот гимнастический диск, который на соревнованиях бросают спортсмены. Только оказался намного крупнее.

Его размер достигал двенадцати метров, а толщина в центре устройства превышала рост человека. Наружная кромка была не острой, как нож, а закруглённой, диаметром в локоть мужчины.

Аппарат с антигравитационным мотором управлялся компьютером, что позволяло ему двигаться в воздухе с большим ускорением и удивительно резко менять свою траекторию. Делалось это лишь для того, чтобы уйти от преследования самолётов из прежних времён.

Ещё на устройстве имелась оптическая система, позволяющая стать «невидимкой» для радаров и глаз обычных людей. Правда, она не всегда помогала. Ведь рядом мог оказаться тот человек, который что-то случайно сумел разглядеть, снять это на фотоплёнку или на камеру своего телефона.

Исторические исследования ближайших веков проводились уже очень давно. Поэтому, хронолёты замечали сотни и сотни землян. Благодаря своему внешнему виду, устройство породило уйму легенд о летающих тарелках пришельцев.

Утверждалось, что их даже сбивали примитивным огнестрельным оружием или ракетами. Даже если бы это было возможно, то обломки всё равно не достались бы людям из прежних времён.

Историки прислали бы другой хронолёт. Из него вышли андроиды, одетые в чёрное, и собрали бы всё до единого винтика. Случайных свидетелей подвергли бы обработке специальным миниатюрным устройством. После чего, люди уже ничего бы не помнили о «падении сбитой тарелки».



