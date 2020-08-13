Голицына О.В. – Спасти Пушкина – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Островерхая крыша со шпилем странного кирпичного здания, прозванного местными острословами «кирхой», возвышалась над прочими строениями некоего НИИ, занимающегося проблемами физики. Институт вырос в тайге на границе Урала и Сибири, и окружил его со временем небольшой городок, в котором поселились учёные и сотрудники института. «Кирха» появилась позже после внезапного прорыва в науке, когда самые фантастические идеи вдруг стали обретать реальность. Но всё, что там происходило, на непосвящённый взгляд казалось несерьёзным, даже табличка на дверях одной из лабораторий: смеющиеся рожицы с подписью «Три весёлых кварка».

Однажды, когда рабочий день закончился, и длилось благословенное для некоторых научных сотрудников законное время, которое использовалось для реализации внезапных идей и озарений, в лаборатории «Трёх весёлых кварков» не прекращался спор.

Дверь была слегка открыта, свет пробивался в тёмный институтский коридор, и разговор, слышимый оттуда, отзывался эхом.

— Ребята! — звонкий девичий голос разрезал тишину. — Ну и сколько мы будем топтаться на одном месте? А ведь можно было бы удовлетворять своё любопытство за государственный счёт! Надо что-то глобальное придумать.

— Кто же нас до «глобального» допустит? — пророкотал в ответ баритон. — Хотя, конечно, надоело гонять туда-сюда мышей. На меня уже в виварии косо смотрят: куда я мышей деваю? Светило! — обратился баритон к коллеге. — Эй, будущее светило науки, отвлекись! Даша права, надо что-то придумать.

«Будущее светило» оторвался от своих вычислений и рассеянно уставился на коллег-МНС-ов — младших научных сотрудников: на Дашу, глазастую темноволосую девушку, похожую на подростка, и обладателя баритона Василия, неожиданно невысокого и худощавого. Его светлые волосы серебрились на свету и завивались в колечки-стружки.

«Светило», напротив, выглядел весьма колоритно: внушительный рост, борода, очки в тяжёлой оправе. Его имя — Георгий Годлевский было сокращено до «Годило», на него старший научный сотрудник Годлевский и откликался.

— Можно попробовать перебросить что-нибудь более крупное, хотя риск есть, — рассудительно сказал Годлевский.

— Переброситься бы самим, — мечтательно проговорила Даша, — да посмотреть, как там всё было. Например, Пушкина увидеть с Натали или узнать, правда ли, что он не попал на Сенатскую площадь из-за зайца, перебежавшего ему дорогу, когда он верхом отправился в Петербург из Михайловского. Я читала об этом…

Василий с уважением посмотрел на Дашу, а потом на Годлевского.



