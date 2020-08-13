Голицына О.В. – Спасти Пушкина – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Островерхая крыша со шпилем странного кирпичного здания, прозванного местными острословами «кирхой», возвышалась над прочими строениями некоего НИИ, занимающегося проблемами физики. Институт вырос в тайге на границе Урала и Сибири, и окружил его со временем небольшой городок, в котором поселились учёные и сотрудники института. «Кирха» появилась позже после внезапного прорыва в науке, когда самые фантастические идеи вдруг стали обретать реальность. Но всё, что там происходило, на непосвящённый взгляд казалось несерьёзным, даже табличка на дверях одной из лабораторий: смеющиеся рожицы с подписью «Три весёлых кварка».
Однажды, когда рабочий день закончился, и длилось благословенное для некоторых научных сотрудников законное время, которое использовалось для реализации внезапных идей и озарений, в лаборатории «Трёх весёлых кварков» не прекращался спор.
Дверь была слегка открыта, свет пробивался в тёмный институтский коридор, и разговор, слышимый оттуда, отзывался эхом.
— Ребята! — звонкий девичий голос разрезал тишину. — Ну и сколько мы будем топтаться на одном месте? А ведь можно было бы удовлетворять своё любопытство за государственный счёт! Надо что-то глобальное придумать.
— Кто же нас до «глобального» допустит? — пророкотал в ответ баритон. — Хотя, конечно, надоело гонять туда-сюда мышей. На меня уже в виварии косо смотрят: куда я мышей деваю? Светило! — обратился баритон к коллеге. — Эй, будущее светило науки, отвлекись! Даша права, надо что-то придумать.
«Будущее светило» оторвался от своих вычислений и рассеянно уставился на коллег-МНС-ов — младших научных сотрудников: на Дашу, глазастую темноволосую девушку, похожую на подростка, и обладателя баритона Василия, неожиданно невысокого и худощавого. Его светлые волосы серебрились на свету и завивались в колечки-стружки.
«Светило», напротив, выглядел весьма колоритно: внушительный рост, борода, очки в тяжёлой оправе. Его имя — Георгий Годлевский было сокращено до «Годило», на него старший научный сотрудник Годлевский и откликался.
— Можно попробовать перебросить что-нибудь более крупное, хотя риск есть, — рассудительно сказал Годлевский.
— Переброситься бы самим, — мечтательно проговорила Даша, — да посмотреть, как там всё было. Например, Пушкина увидеть с Натали или узнать, правда ли, что он не попал на Сенатскую площадь из-за зайца, перебежавшего ему дорогу, когда он верхом отправился в Петербург из Михайловского. Я читала об этом…
Василий с уважением посмотрел на Дашу, а потом на Годлевского.
Борис Долинго
Отсутствие оригинальных решений в сюжете не позволяет рассматривать рассказ серьёзной фантастикой
Набран и написан текст вполне грамотно – единственное замечание по написаниям сочетаний прямой и косвенной речи (увы, проблема 99% авторов). Пояснять на прмиерах не буду, но если автор мне напомнит – вышлю нашу методичку по написанию таких сочетаний – явно пригодится.
Самая же большая проблема тут – в сюжете, точнее, в сюжетной идее. Сам сюжет о перемещениях во времени и временных парадоксах –тема весьма заезженная. Это не означает, что за такое темы браться нельзя, но, коли уж берёшщься, то необходимо придумать какой-нибудь ороигинальный ход, а не излагать стандартную историю того, как можно изменить историю одним мелким действием. Увы, увы – оригинальности в тексте нет. Да и сама композиция и образы героев рисуют, скорее, не молодых учёных, а персонажей на уровне максимум класса 8-9 – таков, к сожалению, уровень их «научных» рассуждений. Если бы в рассказе имелся хоть какой-то «юмористический» нюанс, то это могло бы оказаться простительно, но намёк на юмор напрочь отсуствует (во всяком случае, на тонкий и интересный), а предложенный уровень сюжетного построения и отсутствие оригинальных решений в самом сюжете никак не позволяет рассматривать данный рассказ «серьёзной фантастикой»