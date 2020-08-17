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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 17.08.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Ладная В. – Молитва о предателе – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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   - Встать, суд идёт!

   Ах, да, действующие же лица.

   Судья – сама История.

   Прокурор – сталинское время.

   Адвокат – Вечность.

   Присяжные заседатели: 1. Белки.

                        2. Горы.

                        3. Отдыхающая.

                        4. Уцелевший житель Атлантиды.

                        5. Море.

                         6. Житель Москвы 1812 года.

                         7. Солдат вермахта.

                         8. Боец Красной Армии.

                         9. Романтик

                         10. Прагматик.

                         11. Работница культуры.

                          12. Граф Воронцов.

   Подсудимый – Степан Григорьевич Щеколдин.

   Потерпевший – Воронцовский дворец в Крыму.

   Заседание проходило в парке. Сумасводяще пахли вьюнки, маки, лаванда. Закипали рододендроны, жасмин, пионы и примулы.

   - Ах, Крым, божественно! – немедленно заверещала отдыхающая. – Итальянская конфетность – и скифская степная дикость. Древнегреческий трагический след – и мавританская восточная расслабленность. Татарские минареты, сталинские дачи, загадочные скальные города Атлантиды. Пальмы и ковыль, розы и сталагмиты. Одно перечисление эпох и народов, оставивших тут свой след, звучит, как поэма. Греки, тавры, генуэзцы, Крымское ханство. Тут жил Овидий, здесь Орфей спускался в ад за своей Эвридикой, несчастная Ифигения была перенесена сюда Артемидой.

Пушкин и «Бахчисарайский фонтан». Толстой и «Севастопольские рассказы». Чехов и «Три сестры». Макс Волошин, Марина Цветаева, Иван Шмелёв.

   Крещение святого Владимира. Оборона полуострова во время Великой Отечественной.

   - Сейчас не время и не место, уважаемая заседательница, - сурово оборвал её прокурор.

   - И вы в самом деле стали бы счастливее, если бы это произошло? – пристал к нему как банный лист Романтик.

   - По крайней мере, он спас огромные материальные ценности! – сыто проурчал Прагматик.

   - Он нарушил приказ, - отрезал Прокурор. – Он работал на врага. Этим всё сказано.

   - Да в чём суть дела? Ничего не понимаем! – застрекотали белки из парка.

   - В 1941 году, когда нашими войсками был оставлен Крым, руководство приняло решение взорвать Воронцовский дворец, чтобы он не достался фашистским оккупантам, - отрапортовал прокурор. - Подсудимый объект сохранил. Хуже того, когда пришли гитлеровцы, стал с ними сотрудничать. Они назначили Щеколдина директором музея. И обвиняемый проводил экскурсии для немецких захватчиков. Словом, вёл предательскую деятельность.


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    17.08.2020 at 10:57 - Ответить

    Любопытная шутка-юмореска с глубоким смыслом

    По набору текста – стандартный набор. Во-первых, в русском литературном тексте не нужно делать увеличенные отступы между каждыми абзацами (это не интернет-статья) особенно, если автор всё-таки использует красные строки. Что касается самих красных строк, то они у автора разнокалиберные, а местами – то есть, то нет.

    Далее – автор не видит разницы между тире и дефисами, и часто там, где должен стоять тире, ставит дефисы, а это – разные знаки пунктуации.

    Всё это не «криминал», за который произведение объективный редактор «завалит», но – элементы культуры набора текста, а культурное обхождение – всегда дополнительный шанс расположить к себе кого бы то ни было.

    Относительно правильности написания сочетаний прямой и косвенной речи много сказать не могу, т.к. автор использует очень ограниченный набор вариантов таких сочетаний (практически, один вариант, самый простой, и пишет его правильно). Как было бы в более сложных случаях – не знаю.

    Относительно буквы «ё» – судя по тому, что во многих местах она написана, а кое-где пропущена (и если места, где вставлена не на своём месте), похоже, автор ё-фицировала текст вручную. Самое лучше, всё-таки, приучиться писать эту реально существующую и очень нужную в некоторых фразах для понимания букву, сразу при написании текста.

    Теперь о сути. Любопытная шутка-юмореска с глубоким смыслом. Суд Истории над тем, что веками происходило вокруг Крыма. И хотя это не более, Чем зарисовка, но такая зарисовка, которая призывает к размышлениям, а некоторым, не слишком эрудированным гражданам может дать справочную историческую информацию, которая помогает лучше понять существующие проблемы Тавриды.

    Да и формат размера очень удобный – принимается.

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