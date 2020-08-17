Ладная В. – Молитва о предателе – 10

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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- Встать, суд идёт!

Ах, да, действующие же лица.

Судья – сама История.

Прокурор – сталинское время.

Адвокат – Вечность.

Присяжные заседатели: 1. Белки.

2. Горы.

3. Отдыхающая.

4. Уцелевший житель Атлантиды.

5. Море.

6. Житель Москвы 1812 года.

7. Солдат вермахта.

8. Боец Красной Армии.

9. Романтик

10. Прагматик.

11. Работница культуры.

12. Граф Воронцов.

Подсудимый – Степан Григорьевич Щеколдин.

Потерпевший – Воронцовский дворец в Крыму.

Заседание проходило в парке. Сумасводяще пахли вьюнки, маки, лаванда. Закипали рододендроны, жасмин, пионы и примулы.

- Ах, Крым, божественно! – немедленно заверещала отдыхающая. – Итальянская конфетность – и скифская степная дикость. Древнегреческий трагический след – и мавританская восточная расслабленность. Татарские минареты, сталинские дачи, загадочные скальные города Атлантиды. Пальмы и ковыль, розы и сталагмиты. Одно перечисление эпох и народов, оставивших тут свой след, звучит, как поэма. Греки, тавры, генуэзцы, Крымское ханство. Тут жил Овидий, здесь Орфей спускался в ад за своей Эвридикой, несчастная Ифигения была перенесена сюда Артемидой.

Пушкин и «Бахчисарайский фонтан». Толстой и «Севастопольские рассказы». Чехов и «Три сестры». Макс Волошин, Марина Цветаева, Иван Шмелёв.

Крещение святого Владимира. Оборона полуострова во время Великой Отечественной.

- Сейчас не время и не место, уважаемая заседательница, - сурово оборвал её прокурор.

- И вы в самом деле стали бы счастливее, если бы это произошло? – пристал к нему как банный лист Романтик.

- По крайней мере, он спас огромные материальные ценности! – сыто проурчал Прагматик.

- Он нарушил приказ, - отрезал Прокурор. – Он работал на врага. Этим всё сказано.

- Да в чём суть дела? Ничего не понимаем! – застрекотали белки из парка.

- В 1941 году, когда нашими войсками был оставлен Крым, руководство приняло решение взорвать Воронцовский дворец, чтобы он не достался фашистским оккупантам, - отрапортовал прокурор. - Подсудимый объект сохранил. Хуже того, когда пришли гитлеровцы, стал с ними сотрудничать. Они назначили Щеколдина директором музея. И обвиняемый проводил экскурсии для немецких захватчиков. Словом, вёл предательскую деятельность.



