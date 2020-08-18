Литвякова Н.-Эльза и Плюм-36

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Глава 1.
Он, конечно, красавчик не поспоришь. Эта рыжая борода, бархатный кафтан. Зелёный, что твоя лягушка на листе кувшинки. А глаза? Неспелый крыжовник. Сам Дьявол обмакнул его в шоколад и вставил в глазницы. Ох, что-то на еду потянуло. Эльза вздохнула.
А ещё он милый. Особенно когда сидит в «Садли Рум» и теребит в руках льняную салфетку: ему неловко вытирать ей губы, и он достаёт из кармана старый носовой платок.
— Нечего смеяться надо мной, — шипит. Лицо арбузно наливается, веснушки кажутся ярче, а пряжки на башмаках пускают зайчиков.
Эльзе хочется выхватить платок и тем краешком, с вышитым клевером, самой коснуться его лица. Заодно и бронзовые бакенбарды потрепать в порыве нежности.
Да, он милый, и красивый, но почему же так хочется иногда забыть об этом? Почему порой Эльза жаждет поджарить ему пятки, чтобы он бежал быстро-быстро по вересковой пустоши, чтоб только полосатые чулки на горизонте мелькали? И огненная дорожка вслед.
— Всё дело в характере, — сказала бабушка Эльзе. — Не связывалась бы ты с ним. Мир не знает более вредного народа.
— Плюм очень добрый, ба, он не такой, как все. Просто скрывает и злится сам на себя за это, — Эльза спорит: не хочет признавать, что позволила представителю маленького народца сжать её большое сердце в кулаке.
— Да? — хмыкнула бабушка. Она немало прожила на свете, и уж внучку-то знала наизусть.
— Да! — принимала вызов Эльза. Ни за что не признается, как иногда ссорится с Плюмом. Потому что умиляться и злиться одновременно на него — словно взлетать в небо и тут же падать камнем вниз, с холодом в груди и жаром в душе.
Эльза вышла на улицу. Для всех они с Плюмом расстаются и уходят в разные стороны. Обед закончился разбитыми тарелками, сгоревшей скатертью и десятком золотых кружочков, что перекочевали к хозяину ресторана. Но они встретятся в лесу, Эльза точно знает, чтобы продолжить разговор. Она завернула за угол, разбежалась и взлетела.
— Странная парочка, ты не находишь Сэм? — спрашивает владелец «Садли Рума» швейцара. Вдвоём они наблюдают за парящим силуэтом в небе.
Борис Долинго
Язык у автора образный, масса интересных метафор и аллегорий
Прежде всего – о наборе текста. Красные строки автор делает, но набирает их пробелами, что есть очень неправильно. Не смертельно, но просто моветон, так сказать (есть такая функция «Отступ» в редакторе WORD – ей и надо пользоваться.
Далее: точки в названиях произведений и глав никогда не ставятся.
Ну и очень частое замечание – увеличенные отступы между абзацами. В традициях русских художественных произведений так никогда не делается: текст художественного произведения – не статья в интернете, особенно если автор совершенно правильно использует красные строки, то необходимости в увеличенных интервалах между абзацами нет никакой.
Собственно, написано достаточно грамотно – мелкие огрехи не в счёт. Язык у автора образный, масса интересных метафор и аллегорий.
К сожалению, не могу сказать того же о сюжетной идее. В её основе примитивная опереточная завязка: есть два брата-близнеца. Возлюбленная одного из братьев видит его с другой девушкой и, не секунды не разбираясь, устраивает скандал, считаю, что возлюбленный ей изменяет. Весьма избитый сюжет – суть, чем всё кончится, стала понятна с середины рассказа. Все антуражи с цветистыми описаниями драконовми-лепреконов и их быта с шутками-прибаутками, пришиты сюда белыми нитками – исключительно для создания «фэнтезийного антаража». Ведь если их убрать, то сюжет не меняется и не рушится: подставляешь вместе гномов и драконов кого угодно – и рассказ будет, типа, «новым» повествованием. К сожалению, так часто и пишут.
То есть вывод простой: оригинальности в самой основе сюжета, увы, нет ни на грамм. Не подойдёт «Уральскому Следопыту». Хотя автор явно очень неплохо владеет литературным языком, здесь всё хорошо. Осталось овладеть навыками составления оригинальных сюжетов – но это всегда намного сложнее.