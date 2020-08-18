Литвякова Н.-Эльза и Плюм-36

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Глава 1.

Он, конечно, красавчик не поспоришь. Эта рыжая борода, бархатный кафтан. Зелёный, что твоя лягушка на листе кувшинки. А глаза? Неспелый крыжовник. Сам Дьявол обмакнул его в шоколад и вставил в глазницы. Ох, что-то на еду потянуло. Эльза вздохнула.

А ещё он милый. Особенно когда сидит в «Садли Рум» и теребит в руках льняную салфетку: ему неловко вытирать ей губы, и он достаёт из кармана старый носовой платок.

— Нечего смеяться надо мной, — шипит. Лицо арбузно наливается, веснушки кажутся ярче, а пряжки на башмаках пускают зайчиков.

Эльзе хочется выхватить платок и тем краешком, с вышитым клевером, самой коснуться его лица. Заодно и бронзовые бакенбарды потрепать в порыве нежности.

Да, он милый, и красивый, но почему же так хочется иногда забыть об этом? Почему порой Эльза жаждет поджарить ему пятки, чтобы он бежал быстро-быстро по вересковой пустоши, чтоб только полосатые чулки на горизонте мелькали? И огненная дорожка вслед.

— Всё дело в характере, — сказала бабушка Эльзе. — Не связывалась бы ты с ним. Мир не знает более вредного народа.

— Плюм очень добрый, ба, он не такой, как все. Просто скрывает и злится сам на себя за это, — Эльза спорит: не хочет признавать, что позволила представителю маленького народца сжать её большое сердце в кулаке.

— Да? — хмыкнула бабушка. Она немало прожила на свете, и уж внучку-то знала наизусть.

— Да! — принимала вызов Эльза. Ни за что не признается, как иногда ссорится с Плюмом. Потому что умиляться и злиться одновременно на него — словно взлетать в небо и тут же падать камнем вниз, с холодом в груди и жаром в душе.

Эльза вышла на улицу. Для всех они с Плюмом расстаются и уходят в разные стороны. Обед закончился разбитыми тарелками, сгоревшей скатертью и десятком золотых кружочков, что перекочевали к хозяину ресторана. Но они встретятся в лесу, Эльза точно знает, чтобы продолжить разговор. Она завернула за угол, разбежалась и взлетела.

— Странная парочка, ты не находишь Сэм? — спрашивает владелец «Садли Рума» швейцара. Вдвоём они наблюдают за парящим силуэтом в небе.



