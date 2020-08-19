Шевченко А. – Недостающая функция_11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Когда Говард зашёл в лабораторию, Крэг возился у стенда. Припав к окулярам большого микроскопа, он увлечённо подкручивал ручки, что-то бормоча.

– Опять за своё, – заметил Говард, затворяя дверь. – Что на этот раз?

– Не мешай, – пробормотал Крэг. – С мысли собьёшь.

Крэг хмыкнул и ничего не ответил. Прошёлся по лаборатории, внимательно проверяя приборы. Бесперебойники успокаивающе мигали зелёными огоньками, анализаторы тихо шумели, едва слышно вибрировали холодильники. У очистительной станции Говард остановился, покачав головой: растяпа Крэг снова не перекрыл на ночь воду. Говард повернул ручку в нужное положение и продолжил обход.

Наконец Крэг отошёл от микроскопа.

– Чего ты хотел сказать? – спросил он.

– Только то, что когда-нибудь нам хорошо достанется от Марка за то, что ты занимаешься своими исследованиями на рабочих стендах.

– Заметь – в свободное от работы время.

– А кран опять не был закрыт.

– Зачем мне помнить о всякой ерунде, если есть ты?

– Льстец, – констатировал Говард, подходя ближе. – Что ты там рассматривал?

– Да так, – смутился Крэг. – Была одна идея. Всю ночь её проверяю. Думаю, думаю. Только всё время ощущение, что упускаю нечто важное.

Говард подошёл к микроскопу. Взглянул. Недоумённо обернулся на напарника и посмотрел под окуляры.

На прозрачной ледяной подложке лежал небольшой снежок.

– О, – сказал Говард. – Ну, конечно. Грязный комок снега. Что же ещё? А что он доказывает? Какова твоя новая гениальная теория?

– Будешь издеваться, ничего не расскажу, – огрызнулся Крэг.

– Мне просто интересно, что можно рассматривать целую ночь.

– Гм… В общем, дело такое. Знаешь ли ты, друг, что нет на свете двух одинаковых снежинок?

– Нет. Я же тупой.

– Я серьёзно!

– Ну, если серьёзно… Строго говоря, это надо ещё доказать – ну, насчёт снежинок. Может, и есть одинаковые.

– Слышал о таком ученом, Уилсоне Бентли?

Говард пожал плечами, и ободрённый Крэг продолжил:

– Это фотограф, который посвятил почти пятьдесят лет изучению снежинок. Он фотографировал их, изучал, классифицировал. Больше одиннадцати тысяч снимков, Говард! И нет ни одной одинаковой! Есть похожие, что позволяет группировать снежинки по видам и форме, но сами они разные!



