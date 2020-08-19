Шевченко А. – Недостающая функция_11

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Когда Говард зашёл в лабораторию, Крэг возился у стенда. Припав к окулярам большого микроскопа, он увлечённо подкручивал ручки, что-то бормоча.
– Опять за своё, – заметил Говард, затворяя дверь. – Что на этот раз?
– Не мешай, – пробормотал Крэг. – С мысли собьёшь.
Крэг хмыкнул и ничего не ответил. Прошёлся по лаборатории, внимательно проверяя приборы. Бесперебойники успокаивающе мигали зелёными огоньками, анализаторы тихо шумели, едва слышно вибрировали холодильники. У очистительной станции Говард остановился, покачав головой: растяпа Крэг снова не перекрыл на ночь воду. Говард повернул ручку в нужное положение и продолжил обход.
Наконец Крэг отошёл от микроскопа.
– Чего ты хотел сказать? – спросил он.
– Только то, что когда-нибудь нам хорошо достанется от Марка за то, что ты занимаешься своими исследованиями на рабочих стендах.
– Заметь – в свободное от работы время.
– А кран опять не был закрыт.
– Зачем мне помнить о всякой ерунде, если есть ты?
– Льстец, – констатировал Говард, подходя ближе. – Что ты там рассматривал?
– Да так, – смутился Крэг. – Была одна идея. Всю ночь её проверяю. Думаю, думаю. Только всё время ощущение, что упускаю нечто важное.
Говард подошёл к микроскопу. Взглянул. Недоумённо обернулся на напарника и посмотрел под окуляры.
На прозрачной ледяной подложке лежал небольшой снежок.
– О, – сказал Говард. – Ну, конечно. Грязный комок снега. Что же ещё? А что он доказывает? Какова твоя новая гениальная теория?
– Будешь издеваться, ничего не расскажу, – огрызнулся Крэг.
– Мне просто интересно, что можно рассматривать целую ночь.
– Гм… В общем, дело такое. Знаешь ли ты, друг, что нет на свете двух одинаковых снежинок?
– Нет. Я же тупой.
– Я серьёзно!
– Ну, если серьёзно… Строго говоря, это надо ещё доказать – ну, насчёт снежинок. Может, и есть одинаковые.
– Слышал о таком ученом, Уилсоне Бентли?
Говард пожал плечами, и ободрённый Крэг продолжил:
– Это фотограф, который посвятил почти пятьдесят лет изучению снежинок. Он фотографировал их, изучал, классифицировал. Больше одиннадцати тысяч снимков, Говард! И нет ни одной одинаковой! Есть похожие, что позволяет группировать снежинки по видам и форме, но сами они разные!
Борис Долинго
Автор сотворил изящнейший пируэт в конце!
Написано хорошо и грамотно в смысле языка (есть, правда, моменты, позволяющие думать, что у автора не всё в порядке с написанием сочетаний прямо и косвенной речи). Но в целом – хорошо.
О сути сюжетной идеи. Да, рассказ вроде бы юмористический, но не стоит строить юмор на искажении известных научных фактов. Автор устами одного из героев почему-то утверждает, что никто не знает, почему снежинки шестиугольные. Между тем, шестиугольность снежинок обусловлена структурой кристаллической решётки льда Тогда уж нужно ставить вопрос так: почему кристаллическая решётка льда шестиугольная?» Но и это объяснимо имеющимися там водородными связями. Так что никакой «тайны Вселенной» в такой постановке вопроса нет.
Так же весьма странны вот такие рассуждения при сравнении снежка и кускам колбасы: «…Снежок – объект трёхмерный и потенциально может быть сколь угодно велик. А твой кусок колбасы ограничен в пространстве. У него есть границы…» – А почему кусок колбасы не может быть сколь угодно большим? Да и про «координаты» расположения кусочков жира в батоне колбасы тоже не вполне адекватно противопоставлять снежинкам в снежке. В общем, странная анти аналогия получается – притянутая за уши. Да и в снежке уже не вполне снежинки – масса из них деформирована и замещена водой, что и позволяет снежку сохранять свою форму.
В общем, я был готов уже отправить рассказ в «корзину», но автор сотворил изящнейший пируэт в конце! Как и положено в хорошем произведении малой формы – оригинальный поворот сюжета. Герои оказались роботами, и это прощает их неверные «научных гипотезы», и переводит рассказ в область сатиры, показывая, насколько люди утратили любознательность, оставив познание мира машинам.
Хороший сатирический рассказ. Принимается