Алаев А. – Айпери – 47

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Влад дрожащими руками запихнул в рот две таблетки. Лихорадочно запивая их водой из чашки, он стучал зубами по керамике, вторя барабанной дроби дождя по оконному стеклу.
На чашке был изображён довольный рыжий кот, вальяжно развалившийся на горке с книгами. Надпись над котом гласила “Vlad’s Rare Books”. Он отодвинул от себя чашку и надрывно прокашлялся. На столе перед ним лежал длинный отрез потемневшего от времени полотна, свернутый с одной стороны. Тут же была потрепанная книга в кожаном переплёте и лаптоп. Влад открыл книгу и быстро пролистал её на нужное место, где была картонная закладка. Мрачно взглянув на иллюстрацию в книге, он почесал небритый подбородок и подтянул к себе лаптоп с уже открытым текстовым редактором. Сдвинув книгу, Влад внимательно посмотрел на отрез полотна на столе, изобилующий неровным текстом с готическими буквами и странными изображениями, после чего глубоко вздохнул.
За окном было зимнее ненастье, такое каким оно бывает в этой части континента – с непрекращающимся холодным дождём и порывистым ветром с океана.
Влад ещё раз вздохнул и начал печатать.
2
«Я уверен, что мне никто не поверит, но всё изложенное ниже – чистейшая правда.
Возможно, я просто отличаюсь от всех остальных тем, что вижу что-то, недоступное взору других. Такое часто встречается. Люди непохожи друг на друга куда больше, чем принято считать. Кто-то бегает стометровку почти как Усэйн Болт, а другим этого не дано. Кому-то не составляет труда точно указать на север, будучи в глубокой шахте после извилистого спуска; иные же даже в ясный день на открытой равнине не смогут сделать это без компаса. Что касается меня, то я в состоянии видеть Айпери. Я до сих пор не знаю видел ли её ещё кто-нибудь из моих современников. Что касается прошлого, то, мне кажется, я был не один такой в истории человечества.
Было бы неправильным начинать мой рассказ подобно строчке из старой российской поп-группы Дискотека Авария - «Всё началось с того, что я однажды родился!». Насчёт собственного рождения я ограничусь лишь тем, что скажу, где и когда я появился на белый свет. Было это давно, в советское время, в городе Фрунзе, который теперь уже давно как называется Бишкек. Это произошло задолго до того, как столица Кыргызстана стала бить рекорды по загрязнённости воздуха и количеству старых Мерседесов на своих разбитых дорогах. Тогда Фрунзе был чистым и зелёным городом. Я жил на его окраине и, как и все советские дети, ходил в школу и носил пионерский галстук.
Борис Долинго
Текст хорошо структурирован, не перегружен лишними сюжетными элементами.
Набрано почти везде правильно (единственным недостатком по этой части можно считать использование дефисов вместо тире практически везде). Есть отдельные небольшие описки в виде пары пропущенных запятых, но в целом грамматически всё очень даже хорошо.
Сказать о том, насколько правильно автор прописывает пунктуацию в сочетаниях прямой и косвенной речи, невозможно, поскольку автор использует крайне ограниченное число вариантов таких сочетаний (всего два, но их он пишет правильно).
Есть недочёты по части написания каких-то названий – все их, как правило, нужно писать в кавычках (например, название музыкальных групп – и при этом названия журналов автор пишет везде, как надо). Также стоит помнить, что названия автомобилей как технических изделий (не как марок или конкретных моделей) всегда пишутся в кавычках и не с заглавных букв (т.е., «мерседес», а не Мерседес, если речь просто вообще некой машине компании «Мерседес-Бенц»).
Есть слишком частые повторы слов был-была-было и т.п. – автору стоит вычистить текст в этом плане (в русском языке есть немало способов, чтобы не повторять одни и те же слова в одном абзаце по 4-5 раз).
Встречаются стилистические недочёты, связанные с излишними словами или уточнениями. Например: «Он отодвинул от себя чашку» – к чему здесь уточнение «от себя?» Или: «Влад открыл книгу и быстро пролистал её на нужное место, где была картонная закладка» – Если в книге лежит закладка, то листать её совершенно ни к чему – на закладке и раскрывают. Ну, и т.д., и т.п.
Если есть моменты не слишком удачного построения предложений (порядок слов), которые вызывают двусмысленности при чтении. Например: «Мы дружили с ним и часто играли в лянгу и в альчики после уроков с другими мальчишками» – Здесь явно не хорошо порядок слов: «после уроков» – с кем? С другими мальчишками? Разве с мальчишками уроки были? А по построению предложения получается, что так. Подобные огрехи встречаются в тексте не один раз. (Вариант исправления: «Мы с ним дружили и часто после уроков играли в лянгу и в альчики с другими мальчишками»).
Очень советую автору перечитать текст и почистить его от подобных «блох».
Сюжетное замечание такое: текст, по большому счёту, являет собой некий очерк – констатацию факта из жизни персонажа. Фиксируется некое «фантастическое» явление, но, увы, практиечски без намёков на какую-либо внятную гипотезу, объясняющую явление. Такие рассказы часто появлялись в советской фантастике 1930-1950х годов. И это несколько разочаровывает.
Но не всегда это, конечно, фатально плохо, особенно, если текст написан в целом увлекательно и вполне приличным литературным языком. И в данном случае, несмотря на все указанные недостатки, в целом написано хорошо, и легко читается. Текст достаточно хорошо структурирован, дано немало ярких описаний предметов и явлений жизни. Хотя текст достаточно объёмен, он не перегружен лишними сюжетными элементами.
Очень надеюсь, что автор проведёт с текстом «работу над ошибками», вычитает его, как следует, и тогда я буду готов принять рассказ для издания.
И ещё: я бы, если честно, порекомендовал автору развить тему и сделать на основе данного рассказа, как минимум, повесть. Могло бы получиться этакое неплохое «городское фэнтези». Хотя тут, безусловно, потребуется большая работа над сюжетной идеей, которая пока очень-очень куцая.