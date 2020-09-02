Тюлин Д. – Тот, кто видел НЛО – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Тот избранный, кем путь познанья начат,

Кто в небе на Бураке мысли скачет,

Главой поник, познавши суть свою,

Как небо, – и в растерянности плачет.

Омар Хайям

Я – тот, кто видел НЛО, и сегодня вы поймёте, что значит встреча с непознанным для контактёра и для всего человечества.

Помните фильм советских лет "Молчание доктора Ивенса"? Глубоко этичный врач свято хранит тайну внеземного разума, и никакие козни спецслужб не заставят его заговорить. Грустно и смешно. ...И пусть сотни тысяч человек напечатают в газетах и интернет-пабликах мемуары о пришельцах, в мире не изменится НИЧЕГО!

Кто-то поверит, кто-то – нет. Но разве вы не знали об этом? Однажды я занёс свидетельство об НЛО в международную базу данных MUFON. К моему изумлению, русские журналисты вскоре перевели запись с английского и растиражировали информацию по разным изданиям, умудрившись переврать даже столь экзотическую тему. Выяснилось, что я – археолог, хотя лишь гостил в археологической экспедиции (либо они неверно интерпретировали, либо статус археолога придаёт публикации солидности), а "неизвестный объект (цитирую) сделал несколько великолепных пируэтов, а затем внезапно исчез, не оставив после себя никаких следов". Зачем? – разъясните мне! Для чего сочинять про пируэты и внезапное исчезновение? Дабы никто не сомневался, что прилетали именно пришельцы, а не воздушное судно с американской военной базы? Для вас это, правда, аргумент? В одном можете быть уверены: в мире не изменится ничего, каким бы достоверным ни оказался источник, сообщающий про НЛО и сколько бы ни нашлось у феномена свидетелей.

Однако, чем читать о нравах работников жёлтой прессы (судя по описанному выше эпизоду, даже они предпочитают ярким фото- и видеоматериалам правдоподобные сведения), вам, должно быть, любопытнее познакомиться с моей историей? Я мог бы поведать её в жанре путевой заметки, туда и обратно, и рассказать о самом романтическом путешествии в своей жизни, но предпочту уложиться в объём.

В вечер с двадцать третьего на двадцать четвёртое июля две тысячи одиннадцатого года я выпил на свежем воздухе около двухсот грамм пива "Очаково". Ни о чём. В связи с траблами в личной жизни, я выкурил примерно три пачки крепких сигарет "Оптима". Да, к моему психологическому состоянию не подходило определение "супер". Но и поныне на нервах мне выпадает выпотрошить больше трёх сигаретных пачек, и никакие галлюцинации, тем паче – затяжные, меня не посещают.



