Долматович Е. – История одного героя – 41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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– Мальчишка берёт в руку камень и кидает его во врага. Мальчишка знает, что враг намного сильней и шансов на победу нет, но всё равно кидает камень. Именно этот поступок делает мальчишку мужчиной, делает его героем.
Андрей крепче сжал камень, замахнулся…
– Зачем тебе это?
Прозвучавший в голове вопрос был задан поражающим своей чужеродностью голосом, принадлежавшим существу, будто бы не имеющему ни малейшего представления о звуке. Но при том существу настолько высокоразвитому, что оно было способно порождать голоса, а то и целые образы – несметное множество ужасающих иллюзий! – в более примитивном сознании людей.
И вот, с трудом удерживаясь на ногах, Андрей смотрел на это существо – эту запредельную сущность, преодолевшую миллиарды световых лет исключительно ради того, чтобы повергнуть человечество в пучину кошмара.
– Зачем?
Подобно занозе, этот голос своей инородностью вспарывал крошащийся разум Андрея, в то время как сам Андрей всеми силами пытался уцепиться за распадающуюся на куски реальность. Но он всё равно слышал тысячи различных образов и видел всевозможные звуки. Он не мог объяснить такую парадоксальность собственного восприятия, но понимал, что дело обстоит именно так, как он чувствует.
А между тем перед его мысленным взором отчётливо вырисовывался закат человечества. Сквозь багряную пелену надвигающегося безумия проступали развалины уничтоженных городов и искажённые в предсмертной агонии лица несчастных, чьи сознания были пропущены через психотропную мясорубку.
Таковым был ответ на, пожалуй, самый будоражащий человечество вопрос: одиноки ли мы во вселенной? И пусть вероятность контакта сводилась к нулю, он всё же состоялся. Так, напав средь бела дня, пришельцы за несколько часов сократили население планеты вдвое и ныне собирались довершить начатое. Их полупрозрачные, словно бы вылепленные из геля, корабли неподвижно зависли над морями и океанами, потому что, как предположили учёные, вода – этот неиссякаемый источник энергии – придавала им сил. Так ли оно на самом деле, никто сказать толком не мог. О пришельцах вообще было мало чего известно. Что это за форма жизни, откуда она взялась и какие мотивы преследует? В конце концов, разумна ли она в классическом понимании этого слова? Одни лишь домыслы, лишённые каких-либо доказательств. Фактом же оставалось то, что, несмотря на своё явное превосходство, бессмертными пришельцы не являлись. Их хрупкие желеобразные тела легко разрушались от физического или термического воздействия, и потому, не иначе как осознавая свою уязвимость, они стремились быстрее извести отчаянно сопротивляющуюся расу людей, тем самым завершив экспансию.
Борис Долинго
По сюжетной идее эта небольшая повесть великолепн
Написано хорошо, грамотно. Есть отдельные огрехи (например, отдельные неправильности в сочетаниях прямой и косвенной речи» местами пропущенная буква «ё»), он в целом – хорошо.
Есть отдельные неточности – вроде как упоминание о взрывах в Хиросиме и Нагасаки: «взрывы, в одночасье пожравшие несколько тысяч жизней». А ведь там речь о сотнях тысяч, но не как не о «тысячах».
Далее, фраза: «…тот, кто называл себя писателем, засел за печатную машинку…» –Подобная фраза – полный анахронизм, т.к. писатели давно не пользуются пишущими машинками. В качестве аллегорической фразы тут ещё можно было использовать упоминание «взяться за перо» – это было бы корректно именно как «аллегория».
По сюжетной идее эта небольшая повесть просто великолепна. Но к реализации, на мой взгляд, есть некоторые недоработки. Вообще-то тема тут на произведение крупной формы, и попытки втискивать такие крупные идеи в прокрустово ложе формы малой всегда приводит к определённой схематичности, что и имеет место тут. В подобных ситуациях часто происходит то, что автор начинает избыточно говорить о несущественных моментах, но при этом в моментах сюжетно очень важных переходит на форму информационной статьи или очерка, что снижает художественность произведения.
Так, например, сцены с женой ГГ в первой части рассказа явно лишние – возможно, стоило более внятно сказать там о чём-то ином, более контекстном по сюжету или просто опустить рассуждения про жену (хватит тех, что есть далее, уже после конца войны). Концовка же (самый конец текста) при этом явно какая-то недоделанная вышла – там просто необходим какой-то более сильный завершающий «аккорд».
Очень большое пожелание автору: подумать над текстом и сделать какие-то правки в контексте указанных недостатком. Буду готов повторно посмотреть текст. А текст потенциально очень, очень хороший. Но явно сырой пока