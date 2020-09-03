Рейтинг@Mail.ru
Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 03.09.2020
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Долматович Е. – История одного героя – 41

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

– Мальчишка берёт в руку камень и кидает его во врага. Мальчишка знает, что враг намного сильней и шансов на победу нет, но всё равно кидает камень. Именно этот поступок делает мальчишку мужчиной, делает его героем.

Андрей крепче сжал камень, замахнулся…

– Зачем тебе это?

Прозвучавший в голове вопрос был задан поражающим своей чужеродностью голосом, принадлежавшим существу, будто бы не имеющему ни малейшего представления о звуке. Но при том существу настолько высокоразвитому, что оно было способно порождать голоса, а то и целые образы – несметное множество ужасающих иллюзий! – в более примитивном сознании людей.

И вот, с трудом удерживаясь на ногах, Андрей смотрел на это существо – эту запредельную сущность, преодолевшую миллиарды световых лет исключительно ради того, чтобы повергнуть человечество в пучину кошмара.

– Зачем?

Подобно занозе, этот голос своей инородностью вспарывал крошащийся разум Андрея, в то время как сам Андрей всеми силами пытался уцепиться за распадающуюся на куски реальность. Но он всё равно слышал тысячи различных образов и видел всевозможные звуки. Он не мог объяснить такую парадоксальность собственного восприятия, но понимал, что дело обстоит именно так, как он чувствует.

А между тем перед его мысленным взором отчётливо вырисовывался закат человечества. Сквозь багряную пелену надвигающегося безумия проступали развалины уничтоженных городов и искажённые в предсмертной агонии лица несчастных, чьи сознания были пропущены через психотропную мясорубку.

Таковым был ответ на, пожалуй, самый будоражащий человечество вопрос: одиноки ли мы во вселенной? И пусть вероятность контакта сводилась к нулю, он всё же состоялся. Так, напав средь бела дня, пришельцы за несколько часов сократили население планеты вдвое и ныне собирались довершить начатое. Их полупрозрачные, словно бы вылепленные из геля, корабли неподвижно зависли над морями и океанами, потому что, как предположили учёные, вода – этот неиссякаемый источник энергии – придавала им сил. Так ли оно на самом деле, никто сказать толком не мог. О пришельцах вообще было мало чего известно. Что это за форма жизни, откуда она взялась и какие мотивы преследует? В конце концов, разумна ли она в классическом понимании этого слова? Одни лишь домыслы, лишённые каких-либо доказательств. Фактом же оставалось то, что, несмотря на своё явное превосходство, бессмертными пришельцы не являлись. Их хрупкие желеобразные тела легко разрушались от физического или термического воздействия, и потому, не иначе как осознавая свою уязвимость, они стремились быстрее извести отчаянно сопротивляющуюся расу людей, тем самым завершив экспансию.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tags:,
Долматович Е. – История одного героя – 41 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

Оставить комментарий
  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    03.09.2020 at 14:24 - Ответить

    По сюжетной идее эта небольшая повесть великолепн

    Написано хорошо, грамотно. Есть отдельные огрехи (например, отдельные неправильности в сочетаниях прямой и косвенной речи» местами пропущенная буква «ё»), он в целом – хорошо.

    Есть отдельные неточности – вроде как упоминание о взрывах в Хиросиме и Нагасаки: «взрывы, в одночасье пожравшие несколько тысяч жизней». А ведь там речь о сотнях тысяч, но не как не о «тысячах».

    Далее, фраза: «…тот, кто называл себя писателем, засел за печатную машинку…» –Подобная фраза – полный анахронизм, т.к. писатели давно не пользуются пишущими машинками. В качестве аллегорической фразы тут ещё можно было использовать упоминание «взяться за перо» – это было бы корректно именно как «аллегория».

    По сюжетной идее эта небольшая повесть просто великолепна. Но к реализации, на мой взгляд, есть некоторые недоработки. Вообще-то тема тут на произведение крупной формы, и попытки втискивать такие крупные идеи в прокрустово ложе формы малой всегда приводит к определённой схематичности, что и имеет место тут. В подобных ситуациях часто происходит то, что автор начинает избыточно говорить о несущественных моментах, но при этом в моментах сюжетно очень важных переходит на форму информационной статьи или очерка, что снижает художественность произведения.

    Так, например, сцены с женой ГГ в первой части рассказа явно лишние – возможно, стоило более внятно сказать там о чём-то ином, более контекстном по сюжету или просто опустить рассуждения про жену (хватит тех, что есть далее, уже после конца войны). Концовка же (самый конец текста) при этом явно какая-то недоделанная вышла – там просто необходим какой-то более сильный завершающий «аккорд».

    Очень большое пожелание автору: подумать над текстом и сделать какие-то правки в контексте указанных недостатком. Буду готов повторно посмотреть текст. А текст потенциально очень, очень хороший. Но явно сырой пока

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru